Wegners ehrgeizige Kämpferin Vom steilen Aufstieg der Ottilie Klein in der Berliner CDU

Bei einem Boxschlag ist nicht nur die reine Muskelkraft wichtig. Vor allem Geschwindigkeit und Koordination entscheiden darüber, ob ein Treffer wirklich sitzt. Die Karriere von Ottilie Klein in der CDU wirkt bisher wie ein guter Aufwärtshaken: Es geht schnell und im richtigen Moment nach oben. Am Samstag wird die 39 Jahre alte Bundestagsabgeordnete aller Voraussicht nach zur Generalsekretärin des Berliner CDU-Landesverbandes gewählt. Manchem Konservativem wird schwindelig vom Tempo ihres Aufstiegs. Landeschef Kai Wegner hält große Stücke auf sie - und, so viel darf man sagen: Klein passt perfekt in seine Strategie.