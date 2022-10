Weihnachten in Berlin-Spandau „Weihnachtsbeleuchtung ja - aber mit LED-Lampen“

Nur noch 30 Tage bis zum Start der Berliner Weihnachtsmärkte. Der größte der Stadt befindet sich diesmal nicht in der Altstadt von Spandau, sondern in Berlin-Lichtenberg, aber es gibt auch so viele Pläne. Kernfrage: Wie viele gibt’s eigentlich im Spandauer Zentrum? Laut Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, sind’s, hohoho, in diesem Winter vier Märkte. Hier die Auflistung aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel:

vor dem Rathaus („Weihnachtstraum“) 4.) und auf dem Postgelände kehrt der Weihnachtsrummel zurück. Die Baugrube fürs neue Hochhausviertel ist also auch 2022 nicht gebuddelt.

Psssst, top secret und das heißeste Gerücht zur kalten Jahreszeit in Spandau geht so: Auf der Postbrache könnte es dieses Jahr außerdem ein Gastrozelt für 300 Leute am Havelufer geben: das „Entenzelt“. Quak, Quak.

Der Weihnachtsmarkt fand 2021 erstmals in der Zitadelle statt - ohne Rummel-Charakter. © André Görke

Und was ist mit der Weihnachtsbeleuchtung in Spandau?

Die Frage ist wegen der Energiekrise schwer umstritten. „Ich würde die Weihnachtsbeleuchtung genehmigen lassen“, sagte jetzt Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Rathaus dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau (in voller Länge: tagesspiegel.de/bezirke).

Wenn sich Geschäftsleute beispielsweise in der Pichelsdorfer Straße oder im Kladower Dorfkern zusammentun, werde er das unterstützen. „Für mich gehört eine Festbeleuchtung zu Weihnachten.“

Aber: „Natürlich werden wir über Energieeinsparungen reden“, sagte mir Schatz. Heißt konkret: „Reicht vielleicht jede zweite Laterne? Sind LED-Leuchten möglich? Kann es ab einer bestimmten Uhrzeit gedimmt werden, damit es nicht die ganze Nacht leuchtet?“ Nur noch 37 Tage bis zum 1. Advent in Spandau.

Bild aus früheren Zeiten: Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt - im Hintergrund die Kirche St. Nikolai. © picture-alliance/ dpa/dpaweb

Nur noch 65 Tage sind’s wiederum bis Heiligabend. In jener Nacht eilt offenbar nicht nur der Weihnachtsmann durch die Kieze, sondern auch: alle Wahlhelfer. In diesem Jahr gibt’s ein kurioses Szenario, das mir Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, erzählte, als ich ihn zufällig im Rathaus traf, und was ich gleich dem „Tagesspiegel Checkpoint“ von Chefredakteur Lorenz Maroldt erzählen musste. Hier die ausführliche Version im Tagesspiegel Checkpoint, und hier die Kurzform im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Der Bezirk ist zuständig für die Genehmigung von Großplakaten an den Straßen. Die dürfen laut Gesetzgeber exakt 7 Wochen vor dem Wahltermin aufgestellt werden (dann baumeln auch die Plakate an den Laternen).

Knackpunkt: Weil wohl am 12. Februar gewählt wird, bedeutet 7 Wochen vorher – tata!: Ab Sonnabend, 24. Dezember, 23.59 Uhr, dürfen die Wahlplakate an die Laternen gehängt werden. Eine Zumutung für hunderte Familien.

Doch ein „Weihnachtsfrieden“, also ein Plakatstart erst am 27. Dezember, 23.59 Uhr, hätte juristisch keine Chance, erzählt Stadtrat Schatz. Und dass aufs Wort der politischen Konkurrenz lieber nicht Verlass ist, weiß jeder Wahlkämpfer. Also wird Heiligabend gesungen, gefeiert – und nachts an Laternen herumgeklettert.

