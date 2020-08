Immer mehr Schulen in Berlin melden Corona-Fälle unter Lehrern und Schülern – doch wie viele insgesamt betroffen sind, bleibt weiterhin unklar. In der vergangenen Woche gab es an mindestens acht Berliner Schulen Corona-Infektionen oder Erkrankungen.

Den nächsten Corona-Fall gibt es in einem Hort der Katholischen Schule Sankt Franziskus in Schöneberg: Das zuständige Gesundheitsamt habe nach Bekanntwerden des Corona-Falls am Freitag 67 Kinder aus den Klassenstufen 1 bis 4 in Quarantäne geschickt, wie der Pressesprecher der Schule mitteilte.

„Da sich darunter auch zahlreiche Erstklässler befinden, hat die Franziskusschule die Einschulungsfeier verschoben.“ Die Feier werde nachgeholt. „Wir hätten den Schülerinnen und Schüler einen besseren Beginn gewünscht. Aber selbstverständlich gehen gesundheitliche Belange vor.“ An der Schule werden rund 300 Kinder unterrichtet, davon 50 Erstklässler in diesem Jahr.

Die Mutter eines Kindes sagte: „Am Freitag bekam ich den Anruf, dass alle Kinder aus den fünf Horteinrichtungen abgeholt werden müssen.“ Klassenweise hätten die Kinder anschließend auf dem Schulhof gestanden. Bis einschließlich Mittwoch seien die fünf Horte der Schöneberger Schule für die Nachmittagsbetreuung geschlossen.

Der Mutter zufolge ist die Hälfte der Einschulungskinder bereits in der letzten Ferienwoche in den Horten betreut worden und musste deshalb nun vorsorglich in Quarantäne. Rein rechnerisch müssten die Einschulungskinder bis Freitag, den 28. August in Quarantäne bleiben. „Die Einschulungsfeier ist deshalb ausgefallen, was sehr schade für die Kinder ist“, sagte die Mutter. „Von politischer Seite wird viel zu wenig getan, die Schulen werden alleine gelassen.“

Einschulungsfeier muss abgebrochen werden

Auch eine weitere Schule in Schöneberg ist betroffen: Die Werbellinsee-Grundschule musste ihre Einschulungsfeier abbrechen – ein anwesender Vater bekam die Nachricht, dass bei ihm ein positives Corona-Testergebnis vorliegt.

Dieselbe Grundschule hatte Anfang August in einem offenen Brief an den Berliner Senat gefordert, in den ersten zwei Unterrichtswochen die Lerngruppen zu halbieren. Die Schule begründete ihren Vorschlag damit, dass Kinder nach den Sommerferien aus Risikogebieten nach Berlin zurückkehren und das Virus in die Schulen tragen könnten.

Nächster Corona-Fall: Das Sophie-Charlotte-Gymnasium in Charlottenburg ließ am Montag die Klassen 8a, 8e und die Schüler des gesamten Jahrgangs Q3 auf das Coronavirus testen. Zwei Schüler hatten sich nachweislich infiziert, deshalb mussten die betroffenen Lerngruppen bereits am vergangenen Freitag zu Hause bleiben.

Zahlen zu Corona-Fällen an Schulen nicht öffentlich

Die Bildungsverwaltung unter Sandra Scheeres (SPD) gibt an, die Zahl der Corona-Fälle an Berliner Schulen zu kennen: Zunächst würden die Corona-Fälle der regionalen Schulaufsicht gemeldet und anschließend an den Bildungssenat weitergegeben. Öffentlich sind die Zahlen zu den Corona-Fällen an den Berliner Schulen bisher nicht.

Nach einer Umfrage der Bildungsverwaltung können jedoch mehr Lehrer als bisher geschätzt an Berlins Schulen unterrichten. Demnach fallen nur drei Prozent der Lehrkräfte für den Unterricht in den Schulen aus, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören und ein ärztliches Attest vorgelegt haben.

Hochgerechnet sind das allerdings immer noch rund 1000 Personen, die in den Schulen fehlen werden. Schulleitungen hatten zunächst geschätzt, dass mindestens sieben Prozent der Berliner Lehrkräfte nicht in der Schule unterrichten können.

Laut Bildungsverwaltung sind die betroffenen Lehrer nicht krankgeschrieben, sondern kommen ihren Aufgaben außerhalb des Präsenzunterrichts nach. Zwei Drittel der betroffenen Lehrkräfte würden vom Homeoffice aus arbeiten, das restliche Drittel kommt anderweitig an den Schulen zum Einsatz. Die betroffenen Lehrkräfte erstellen Hörbücher und Lernvideos, beraten Lehrer in Ausbildung oder erstellen Unterrichtsmaterialien, wie die Umfrageergebnisse zeigen.

Hygienebeirat von Bildungssenatorin einberufen

Am Montag ließ die Bildungssenatorin einen sogenannten Hygienebeirat einberufen, der unter anderem aus Ärzten, Politikern, Lehrern und Elternvertretern besteht. Der Beirat soll sich hauptsächlich damit beschäftigten, wie Infektionen an Schulen verhindert werden können, während der Schulbetrieb gleichzeitig aber weitergehen kann.

Teststrategien und Unterrichtsabläufe soll der Beirat ebenfalls besprechen. „Wir werden uns im Hygienebeirat nun auch auf die besonderen Herausforderungen im Herbst und im Winter vorbereiten“, kündigte Scheeres in der vergangenen Woche an. Der Beirat tagte im Saal der Bezirksverordnetenversammlung von Mitte in der Karl-Marx-Allee.