Weniger Benziner und Diesel Zahl der Autos in Berlin erreicht Rekordhoch

Dem beinahe chronischen Verkehrschaos in der Stadt zum Trotz steigt die Zahl der in Berlin zugelassenen Autos sowie Krafträder weiter an. Das geht aus einer Statistik hervor, die von der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Kristian Ronneburg und Niklas Schenker erstellt wurde und dem Tagesspiegel vorliegt.

1,232 Millionen Autos waren zum Stichtag 31. Dezember 2023 in Berlin zugelassen – ein neuer Höchststand. Zwei Jahre zuvor lag die Zahl laut Verkehrsverwaltung noch bei 1,229 Millionen Fahrzeugen. Die exakte Differenz zwischen beiden Stichtagen liegt bei 3503 Fahrzeugen.

Etwas größer ist der Anstieg der in der Hauptstadt registrierten Krafträder – sprich Motorräder und Motorroller. Ihre Zahl stieg von 111.742 zum Ende des Jahres 2021 auf 115.795 zum 31. Dezember 2023. Eine detaillierte Auswertung dazu, ob der Anstieg auf neu zugelassene Motorräder oder die im Stadtverkehr deutlich wendigeren Motorroller zurückzuführen ist, liegt nicht vor.

Insgesamt stieg die Zahl der in der Hauptstadt zugelassenen Fahrzeuge zwischen 2021 und 2023 um 5,52 Prozentpunkte. Die Bevölkerungszahl stieg im selben Zeitraum um 7,42 Prozentpunkte.

In Berlin steigt die Zahl der Elektroautos

Der Statistik klar zu entnehmen sind Veränderungen bei der Antriebstechnik. Während der Anteil von Benzinern sowie Dieselfahrzeugen langsam aber stetig abnimmt, steigt der von Elektro- und Hybridfahrzeugen mitunter deutlich an. Machten Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge Ende 2021 lediglich 4,94 Prozent aller zugelassenen Pkw aus, lag ihr Anteil Ende des vergangenen Jahres bei 8,34 Prozent.

Der Anteil von Elektrofahrzeugen hat sich binnen zwei Jahren verdoppelt, liegt mit 2,9 Prozent aber weiter relativ niedrig. Verbrenner mit Benzinmotor machen mit 67 Prozent noch immer den übergroßen Teil der in Berlin zugelassenen Autos aus. Der Anteil der Diesel-getriebenen Pkw liegt bei 20,32 Prozent und damit etwas niedriger als noch 2021 (21,53 Prozent).

Wahrscheinlich ist, dass die Erhöhung der Zahl zugelassener Fahrzeuge unter anderem auf die Ausweitung von Carsharing-Flotten zurückzuführen ist. Parallel zum Anstieg der zugelassenen Pkw sank der Anteil von Privatautos. Er lag zum Jahresende 2023 bei 87,5 Prozent. Ende 2021 waren es noch 89,41 Prozent. Eine detaillierte Auswertung liegt nicht vor.

So oder so belegen die Zahlen, dass der Trend zur motorisierten Mobilität auch in Berlin ungebrochen ist. Bereits im Jahr 2021 hatte der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer dem Tagesspiegel erklärt: „Der oft behauptete Trend ‚Weg vom Auto‘ ist nicht zu erkennen.“ Der Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) erklärte damals: „Berlin ist ein Autoparadies.“