Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach einem Mann, der einen anderen auf die U-Bahngleise schubste.

Am 22. Januar war der Täter gegen 19.35 Uhr am Alexanderplatz mit einem 52-jährigen Mann in Streit geraten. Er schlug ihn erst und stieß ihn dann so, dass der Kontrahent das Gleichgewicht verlor, ins Gleisbett stürzte und sich verletzte.

Zeugen halfen dem Opfer wieder auf den Bahnsteig und lösten Alarm aus. Der Täter floh. [Mehr Polizeimeldungen aus Berlin lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.]

Der Mann war zuvor mit der U2 in Richtung Pankow unterwegs gewesen und dort bereits mit einem Unbekannten in Streit geraten.

Auf dem veröffentlichten Bild vom Bahnsteig am Alexanderplatz ist der Mann ganz in Schwarz gekleidet und trägt eine Corona-Maske, unter der er nicht zu erkennen ist.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Darüber hinaus wird er wie folgt beschrieben:

ca. 30-40 Jahre alt

ca. 1,75-1,85 Meter groß

schlanke Statur

blonde, längere Haare, die zu einem Dutt gebunden waren

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht? Wer ist am 22. Januar 2022 bereits gegen 19.30 Uhr in der U-Bahn der Linie 2 in Richtung Pankow mit dem Gesuchten in Kontakt gekommen oder hat relevante Beobachtungen gemacht?

Die Polizei sucht auch eine Frau, die bei der Rettung des Angegriffenen half - im Bild ist sie die zweite von rechts. Foto: Polizei Berlin

Die Polizei bittet auch eine junge Frau, die dem Opfer half und auf einem zweiten Fahndungsbild zu sehen ist, sich zu melden.

[Dieser Zwischenfall vom August endete gut: Lebensrettung auf Berliner U-Bahnhof: Im Gleis liegt ein Mann, gleich kommt der Zug! Lesen sie mehr bei Tagesspiegel Plus.]

Mehr zum Thema Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg 16-jähriger Radfahrer übersieht Zug und stirbt an Bahnübergang

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Perleberger Str. 61a, 10559 Berlin, unter den Telefonnummern 030/4664-574114 und 030/4664-574110 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten können Angaben unter der Telefonnummer 030/4664-571100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden. (Tsp, dpa)