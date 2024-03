„Wer soll vergewaltigt worden sein?“ Berliner Wissenschaftlerin vergleicht Gaza mit Auschwitz

Es ist der 7. Oktober 2023. Hamas-Terroristen überfallen Israel, ermorden über tausend Menschen und verschleppen Hunderte in den Gaza-Streifen, wo viele von ihnen bis heute ausharren und auf Rettung warten. Es ist ein Sonnabend, der in die Geschichte eingeht. Auch, weil er einen umfangreichen, umstrittenen Militäreinsatz der israelischen Armee in Gaza zur Folge hat. Viele tausend Palästinenser sterben, jedes dritte Gebäude in dem eng bebauten Gebiet soll mittlerweile zerstört sein. Kein Ende ist in Sicht.