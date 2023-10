„Das brutalste Pogrom seit dem Holocaust“ Israels Woche des Schreckens – eine Rekonstruktion

Am 7. Oktober erwacht Israel im Krieg. Frühmorgens an jenem Samstag, ein jüdischer Feiertag, überfällt die Hamas das Land vom Gazastreifen aus und ermordet binnen weniger Stunden Hunderte Menschen. Tausende Raketen hageln auf Israel nieder. Es sind die heftigsten Angriffe seit Jahren, viele Beobachter ziehen sogar Parallelen zum Jom-Kippur-Krieg von 1973, der fast auf den Tag genau 50 Jahre zuvor begann.

Eine Woche später ist ein Weg wieder heraus aus dem Krieg nicht absehbar. Fest steht: Für die Menschen in Israel ist nichts, wie es war. Viele haben Angehörige verloren. Sie wurden entführt, gequält, getötet. Rund 150 Geiseln sollen sich in Gaza befinden. Seit einer Woche fliegt Israels Armee Vergeltungsschläge auf das abgeriegelte Palästinensergebiet und bereitet wohl eine Bodenoffensive vor. Am Samstagmorgen räumt die Armee den Einwohnern im nördlichen Gazastreifen weitere Stunden ein, bis 16 Uhr Ortszeit, um sich in Sicherheit zu bringen.

7. Oktober 2023, in der Nähe von Khan Younis im südlichen Gazastreifen. Militante Palästinenser haben den Grenzzaun eingerissen und dringen in Scharen nach Israel ein. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Yusef Mohammed

Der Tagesspiegel hat mit Menschen im ganzen Land und auch in Gaza Kontakt aufgenommen. Ihre Berichte zeichnen ein erstes Bild von dieser Woche im Oktober, die in die Geschichte des 21. Jahrhunderts eingehen wird.

Samstag, 7. Oktober

Peleg Orev ist schon lange auf den Beinen an diesem Samstagmorgen. Der 26-jährige Informatikstudent verdient sich als Barkeeper beim Supernova-Festival in der Negev-Wüste im Südwesten Israels etwas dazu. Es begann gegen 22 Uhr am Abend davor, rund fünf Kilometer entfernt liegt der Gazastreifen. Kurz vor Sonnenaufgang ist die Stimmung ausgelassen, Tausende junge Leute haben zu Trance-Musik die Nacht durchgetanzt. „Ich arbeitete an der kleineren der beiden Hauptbühnen und war fast am Ende meiner Schicht. In ein paar Minuten wollte ich mit meinen Freunden auf den Dancefloor“, berichtet Orev später am Telefon. „Aber dann wurde unser Dancefloor zum Tatort eines Massakers.“

„Der Dancefloor wurde zum Ort eines Massakers“: Der Barkeeper Peleg Orev, 26, überlebte das Supernova-Festival. © privat

Um etwa 6.30 Uhr sehen die Feiernden am Himmel Raketen aus Gaza. Sie gehen in Deckung. „Niemand hatte uns gesagt, dass es nicht nur Angriffe aus der Luft gibt, sondern dass Terroristen die Zäune zwischen dem Gazastreifen und Israel durchbrochen hatten.“

Tatsächlich greift die Hamas in der Luft, an Land und an den Nordstränden sogar zu Wasser an. Als die Terroristen das Festival stürmen und wahllos zu morden beginnen, fliehen viele Besucher zu Fuß durch die Wüste. Peleg Orev rast mit einer Freundin im Auto davon.

Militante Palästinenser haben den Grenzzaun zu Israel stellenweise niedergerissen. Hier feiern sie ihr Eindringen nach Israel auf einem zerstörten israelischen Panzer. © picture alliance/AP/Yousef Masoud

Mehrere von Orevs Freunden werden nach Gaza entführt, darunter seine Kommilitonin Noa Argamani, deren Verschleppung von den Terroristen gefilmt wird. Ihr angsterfülltes Gesicht geht um die Welt.

Die israelischen Sicherheitskräfte werden später auf dem Festivalgelände 260 Leichen finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch im Kibbuz Be’eri, rund zwei Kilometer entfernt, richten die Terroristen ein Massaker an und ermorden mehr als 100 Menschen – nahezu jeden zehnten Bewohner.

Israel wird von dem Angriff völlig überrascht. Die Grenze zu Gaza war in diesen Tagen eher schwach von Soldaten bewacht. Die Armee konzentriert sich auf das Westjordanland. Warum Israels Geheimdienste, die zu den besten der Welt gezählt werden, derart versagt haben, wird bald kontrovers von Experten diskutiert werden.

Es gibt Explosionen unter anderem in Tel Aviv, Javne, Aschkelon, Kfar Aviv sowie nahe Jerusalem. Am Vormittag wendet Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv an die Bevölkerung: „Bürger Israels, wir sind im Krieg.“

7. Oktober 2023. Raketen werden aus dem Gazastreifen von der islamistischen Hamas auf Israel abgefeuert. © dpa/Mahmoud Issa

Minuten später fliegt die Luftwaffe die ersten Angriffe auf Stellungen in Gaza. Bis zum Nachmittag werden 21 Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Israel verlegt Truppen in den Süden, sie sollen die Städte zurückerobern, die die Terroristen überrannt haben. Zu diesem Zeitpunkt hat die Hamas bereits mindestens 2200 Raketen auf Israel fliegen lassen.

Dies sei Israels 9/11, hört man an diesem Tag oft. Im Laufe des Samstags steigt die Todeszahl auf 600, doch das ganze Ausmaß ist noch nicht bekannt.

Am Abend kappt Israel die Stromversorgung des Gazastreifens. Netanjahu erklärt in einer Ansprache, sein Militär werde überall dort, wo die Hamas operiere, die Städte in Ruinen verwandeln.

Spuren der Verwüstung nach einem Raketeneinschlag in Tel Aviv. © imago/Xinhua/Gideon Markowicz

Sonntag, 8. Oktober

Am Sonntag beginnt der Krieg auch offiziell. Netanjahus Kabinett ruft den Kriegszustand aus. „Dieser Krieg wird Zeit brauchen“, kündigt der Regierungschef an und schwört Rache. Die USA verlegen als Zeichen der Solidarität und zur Abschreckung Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer.

Während die Todeszahlen immer weiter steigen, fällt zudem immer wieder die Zahl 150. So viele Geiseln hat die Hamas nach Gaza verschleppt. Rachel Gur, Freundin einer entführten Familie, der mehrere deutsche Staatsbürger angehören, wird dem Tagesspiegel von Dutzenden vergeblichen Anrufen auf den Handys der Entführten berichten.

Israels Raketenabwehrschild Iron Dome fängt aus Gaza abgeschossene Raketen ab, hier über der Stadt Aschkelon am 9. Oktober 2023. © REUTERS/Amir Cohen

Irgendwann habe ein Mann abgehoben und mit arabischem Akzent zwei Worte gesagt: „Gaza“ und „Gilad Shalit“. Letzteres ist der Name eines Israelis, der vor Jahren von der Hamas nach Gaza verschleppt wurde und für dessen Freilassung Israel bereit war, mehr als 1000 palästinensische verurteilte Straftäter einzutauschen.

Spätestens jetzt ist klar: Die Entführten sind ein Faustpfand des Terrors.

Und noch ein Wort geht an diesem Tag durch die Nachrichten: Iran. Hat das Mullah-Regime in Teheran den Hamas-Angriff ferngesteuert? Dass Teheran die Massaker zumindest gutheißt und unterstützt, verheimlicht das Regime nicht – es gratuliert der Hamas öffentlich.

Diese beschießt Israel weiter. „Meine Tochter hat jedes Mal Angst bei Alarm“, berichtet der Deutsche Oliver Vrankovic, 44, der seit 2007 in Ramla lebt, und in einem Seniorenheim arbeitet. „Ich musste die alten Menschen, zum Teil Holocaust-Überlebende, in die relativ sicheren Gänge und ins Treppenhaus bringen“, erzählt Vrankovic. „Es ist ein bitterer Anblick, alte Leute zu sehen, die nachts im Treppenhaus sitzen.“

Der Deutsche Oliver Vrankovic lebt seit 2007 in der Stadt Ramla und hat mehrere Raketenangriffe erlebt. Hier hat er mit seiner Tochter Zuflucht auf dem Weg zum Bahnhof gesucht. © privat

In Berlin erklären die Parteivorsitzenden der Ampelkoalition sowie der Union in einem gemeinsamen Statement: „Die Sicherheit des Staates Israel ist deutsche Staatsräson.“

Montag, 9. Oktober

Khaled Awad hat in Gaza eine rastlose Nacht. „Ich habe seit zwei Tagen nicht mehr als eine Stunde am Stück geschlafen“, sagt er, der eigentlich anders heißt, am Telefon. Denn Israel hat seine Gegenangriffe intensiviert. Verteidigungsminister Yoav Gallant ist sogar so weit gegangen, zu sagen, man kämpfe gegen „menschliche Tiere“.

„Auch jetzt, während wir telefonieren, fallen Bomben“, berichtet Awad, der mit seiner Frau in ein Hotel geflüchtet ist. Zuvor hatte er erfahren, dass die israelische Luftwaffe ein Gebiet in der Nähe seiner Wohnung zu bombardieren plane. „Ich kann verstehen, dass die Israelis wütend sind“, sagt Awad – er sehe aber auch, dass um ihn herum die Zivilbevölkerung den Preis zahle.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Hamas operiert häufig in Wohngebieten und missbraucht so Zivilisten als Schutzschilde. Die Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, werden noch am Abend verbreiten, „jeden unangekündigten Angriff auf unser Volk“ mit der Hinrichtung einer der entführten israelischen Geiseln zu vergelten.

Im Kibbuz Gvulot, das zwölf Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen liegt, bangt Gilad Korngold um seinen Sohn, seine Schwiegertochter und seine Enkelkinder. „Nicht zu wissen, was passiert ist, ist das Schlimmste“, sagt er am Telefon. „Nachts heule ich bitterlich vor Verzweiflung.“

Der entführte Investmentberater Tal Korngold bei einem Familienausflug. © privat

Sein Sohn, Tal Korngold, wurde aus dem Kibbuz Re’eim entführt. „Seine Frau Adi war bei ihm, ebenso die gemeinsamen Kinder Nave, 8, und Yahel, 3, sowie Adis Eltern Avshalom und Shoshan. Sechs Personen“, berichtet der IT-Experte. Er habe vergeblich versucht, sie am Telefon zu erreichen – stets sei besetzt. Irgendwann habe eine arabische Stimme geantwortet. Auch diese habe gesagt: „Gilad Shalit.“

„Schließlich entdeckte ich Tal in einem Video, das die Hamas-Terroristen mit ihren Geiseln in Gaza zeigt“, berichtet Korngold. „Ich konnte meinen Sohn am T-Shirt erkennen.“ Ob er an die Freilassung glaube? „Niemand kann besser mit Menschen handeln als die Hamas.“

Militante Palästinenser fahren Parade in einem israelischen Militärfahrzeug, das sie zuvor erobert haben. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Ahmed Zakot

Dienstag, 10. Oktober

In Tel Aviv ist Jenny Havemann seit Tagen unterwegs, um geflüchteten Israelis aus dem Süden des Landes zu helfen. Die Bloggerin, die in Deutschland aufwuchs und seit 2010 in Israel lebt, berichtet von leeren Regalen in den Supermärkten. „Die meisten Leute sind nur mit dem losgefahren, was sie gerade am Körper hatten.“

Havemann kauft Babyflaschen, Schnuller, Windeln. Fährt in die Kibbuzim nahe Tel Aviv, um bedürftigen Familien zu helfen. Überhaupt zeigen Israelis in der Stunde der Not viel Nächstenliebe. „Es gibt lange Schlangen beim Blutspenden.“

US-Präsident Joe Biden sichert Israel in einer emotionalen Ansprache Solidarität zu. Er habe Netanjahu am Telefon versichert, dass die USA Israel beistünden. Zugleich mahnt er öffentlich an, Israel müsse sich an die Regeln der Kriegsführung halten. Der US-Präsident ist offenbar besorgt vor Racheakten gegen die Bevölkerung.

Die USA verlegen den weltgrößten Flugzeugträger, die USS Gerald R. Ford, ins östliche Mittelmeer. © AFP/JACOB MATTINGLY

Derweil machen weiter Horrornachrichten die Runde. Zwar hat Israels Armee die Terroristen längst vertrieben, doch noch immer werden Leichen ermordeter Zivilisten entdeckt. Zwischenzeitlich gibt es weltweit Berichte über Babys, denen die Köpfe abgeschlagen worden seien. Dieses Detail bestätigt Israels Regierung später nicht, doch fest steht, dass die Hamas mit unfassbarer Brutalität vorging und auch Kinder ermordet hat.

Erinnerungen an die Massenmorde des „IS“ werden wach. Islam- und Propagandaexperte Rami Ali sagt im Gespräch mit dem Tagesspiegel, Hamas teile mit der Terrormiliz „das ideologische Fundament des globalen Dschihadismus und des Märtyrerkults“.

Die vergangenen Tage seien „das brutalste Pogrom seit dem Holocaust“, sagt die 58-jährige Tal Hartuv. „Und während wir unsere Toten noch nicht einmal begraben haben, gibt es schon Pro-Palästina-Demonstrationen in westlichen Ländern. Ich finde das absolut schrecklich.“

Hartuv hat selbst 2010 eine Terrorattacke in Jerusalem nur knapp überlebt. Damals musst sie mitansehen, wie eine Freundin getötet wurde. Jetzt fühle sich die Erinnerung daran wieder ganz frisch an. „Hier geht es nicht um Ansprüche auf ein Land. Selbst die Hamas selber spricht nicht davon. Ihr geht es um die Zerstörung Israels und seiner Bevölkerung.“

Die Israelin Tal Hartuv, 58, hat 2010 einen Angriff von Terroristen in Jerusalem schwerverletzt überlebt. © Jennie Milne

Mittwoch, 11. Oktober

Was die tief zerstrittenen Parteien Israels in vielen Jahren nicht hinbekommen haben, schafft der Angriff der Hamas innerhalb weniger Tage: Er eint das Land. Am Nachmittag einigen sich Netanjahus Regierung und die Opposition darauf, ein gemeinsames Notstandskabinett zu bilden.

Die hochumstrittene Justizreform, die den Obersten Gerichtshof schwächen sollte und zu monatelangen Massenprotesten führte, spielt keine Rolle mehr. Das Land steht zusammen. Vorerst.

Nicht nur politisch. Von überall auf der Welt kehren Reservisten in ihre Heimat zurück, um sich dem Kampf anzuschließen. Wer schon im Land ist, wird sofort eingezogen.

Israelische Sicherheitskräfte bringen einen Verletzten nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen in Sicherheit. Die Zahl der verletzten Israelis liegt schätzungsweise bei mehr als 3300, die der Todesopfer bei mehr als 1300. © picture alliance/dpa/Ilia Yefimovich

Die 27-jährige B. bekommt ihren Anruf bereits am Montag. Unter der Bedingung der Anonymität ist sie bereit, darüber zu sprechen. Soldatinnen und Soldaten dürfen sich ohne Genehmigung nicht äußern. Ihre Schwester ist da schon an der Front. „In solchen Situationen ist der erste Tag immer am schwierigsten, danach läuft man auf Autopilot“, sagt sie am Telefon. Sie hat bereits mehrere Gaza-Offensiven miterlebt. Teile ihrer Familie kämpften im Jom-Kippur-Krieg 1973. „Doch so etwas wie jetzt, das sagen sie alle, haben sie noch nicht mitgemacht“. Sie wolle nicht zu viel darüber nachdenken. Zu begreifen sei es ohnehin noch nicht. Das komme später.

Das Trauma sitzt tief bei den Menschen im Land. Und für viele ist es nicht das Erste. Tage nach der Terrorwelle lässt sich erahnen, was die Attacken auch psychologisch bedeuten.

Sagi Gabay kämpft selbst noch mit den Folgen. Er überlebte das Supernova-Festival. Seine Flucht vor den Terroristen, die von überall auf die Besucher schossen, hat er nur noch schemenhaft in Erinnerung, wie im Traum. Die Verletzten, die Panik, das Adrenalin. „Wir sind auf offenem Gelände um unser Leben gerannt“, erzählt er.

Sagi Gabay war auf dem Supernova-Musikfestival. Ihm gelang unverletzt die Flucht. © privat

Er hat überlebt. Und muss nun weiterleben mit dem Trauma. Nach den Anschlägen habe er keinerlei Hilfe bekommen von der Regierung. „Mir wurde klar: Du bist jetzt allein mit der Situation“. Was die staatlichen Stellen nicht leisten können, versucht die Zivilgesellschaft so gut es geht zu kitten. Selbsthilfegruppen gibt es nun, für psychologischen Beistand.

Gabay ist nah dran an den Mächtigen in Israel. Er ist Sprecher von Gideon Saar, dem früheren Justizminister und Vize-Ministerpräsidenten im Kabinett Bennet-Lapid. Hoffnung auf Besserung hat er wenig. „Ich glaube, die jüngste Eskalation wird sich noch auf Jahre hinziehen“, sagt er.

Unterdessen gehen weiter Raketen aus Gaza auf Israel nieder. Die Antwort der israelischen Armee ist entschlossen. Sie bombardiert im Gazastreifen militärische Einrichtungen und Kommandozentralen der Hamas fast ununterbrochen.

Israelische Soldaten vor einer Polizeistation, die bei den Kämpfen zur Vertreibung der militanten Hamas-Kämpfer, die sich dort verschanzt hatten, zerstört wurde. © AFP/JACK GUEZ

Mehr als 1000 Tote soll es dort laut palästinensischen Quellen geben, darunter viele Zivilisten. Das Gesundheitsministerium in Gaza meldet rund 5200 Verletzte. Der Gazastreifen wird zu einer Trümmerlandschaft. „Ich habe Angst, dass meine Freunde, die ich nicht erreiche, tot sind“, sagt Ahmad Muna, ein palästinensischer Buchhändler in Ostjerusalem.

Während dort die Lage angespannt, aber relativ ruhig ist, sind in Gaza laut UN 264.000 der rund zwei Millionen Einwohner auf der Flucht. Doch Gaza ist abgeriegelt. Israel hat alle Versorgungswege geschlossen: keine Nahrungsmittel, kein Treibstoff, überhaupt keine humanitären Hilfsgüter kommen durch. Das einzige Kraftwerk in Gaza muss den Betrieb einstellen.

Das Gebäude der Nationalbank in Gaza-Stadt wurde am 8. Oktober 2023 von israelischen Raketen getroffen. © AFP/AHMED ZAKOUT

Donnerstag, 12. Oktober

Gaza wird immer mehr zur Todesfalle. Nicht nur für die Menschen, die dort leben müssen, und die – wie sich später herausstellen wird – von der Hamas sogar an der Flucht in sicherere Areale des Gazastreifens abgehalten werden. Politisch ist diese Phase des Krieges vielleicht die heikelste.

Der israelische Energieminister Israel Katz verkündet zur andauernden Blockade von Gaza: „Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die israelischen Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind.“ Der Völkerrechtsprofessor Christoph Safferling sagt dem Tagesspiegel zur Abriegelung: „Da wird ein Kriegsverbrechen mit der Begehung eines anderen Kriegsverbrechens erwidert.“

Im fernen Berlin spricht Bundeskanzler Olaf Scholz vor dem Bundestag: „In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels.“ Erstmals will Deutschland auf Bitten der Israelis auch Munition und Drohnen liefern.

In Dschabaliya, im nördlichen Gaza-Streifen, erreicht der Tagesspiegel am Abend Youssef Hammash. Er ist Mitarbeiter der norwegischen Hilfsorganisation NCR. Mit seiner Frau, seiner fünfjährigen Tochter und dem dreijährigen Sohn ist er ins Haus des Schwiegervaters geflüchtet.

Youssef Hammash läuft in Dschabaliya, im nördlichen Gaza-Streifen, durch eine Trümmerlandschaft. Er arbeitet für die norwegische Hilfsorganisation NRC. © privat

„Die Bombardierungen“, sagt er, „werden von Tag zu Tag heftiger“. Fast 50 Personen lebten derzeit in dem Gebäude, der Jüngste sei vier Monate, die Älteste 60 Jahre alt. Alle haben sich im Erdgeschoss versammelt, aus Angst vor den Bomben. Zwei Tage zuvor sei das Nachbarhaus getroffen worden, 20 Menschen gestorben. „Ich fühle mich nutzlos“, sagt Hammash. Seine Kinder könne er nicht schützen. „Es gibt keine sicheren Orte in Gaza.“

„Wir sind hier abgeschnitten von Informationen. Die Nächte sind der Horror: Stille, die von Detonationen durchbrochen ist.“ Weil das Internet ausgefallen und das Handynetz instabil ist, hat er sich auf die Suche nach einem Radio und Batterien gemacht. Der einzige Weg, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Palästinenser in Gaza-Stadt tragen die Leiche eines getöteten Mannes nach einem israelischen Raketenangriff weg. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist nach palästinensischen Angaben auf mehr als 2215 gestiegen, die Zahl der Verletzten auf mehr als 8714. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Ahmed Zakot

Die Lage: Deutschland lässt Staatsbürger mit Evakuierungsflügen aus Israel hinausbringen. Israel lässt die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo in Syrien bombardieren, offenbar um iranische Waffenlieferungen zu vereiteln. Der deutsche Bundeskanzler trifft den Emir von Katar. Ein Mann, der die Hamas immer unterstützt hat. Aber auch ein Mann, der wegen seines enormen Einflusses unverzichtbar ist, wenn es Hoffnung geben soll, die vielen Geiseln lebend aus dem Gazastreifen zu holen. Die Hoffnung wird stündlich kleiner.

Am Donnerstag wird die Zahl der toten Israelis auf 1300 geschätzt. Die neue politische Einigkeit in Israel bröckelt bereits wieder. Oppositionsführer Jair Lapid gibt bekannt, er lehne es ab, in Netanjahus Notstandsregierung zu sitzen. Seine Partei unterstütze zwar den Krieg gegen die Hamas, aber Netanjahus Regierung gehörten Extremisten an. Kräfte, die für die Versäumnisse verantwortlich seien, die den Terroranschlag erst möglich machten.

Die nächste Phase des Krieges deutet sich an. Youssef Hammash formuliert es zwischen den Ruinen im nördlichen Gaza so: „Die größte Angst haben wir davor, was passiert, wenn die Bodenoffensive des israelischen Militärs losgeht.“ Er will lieber nicht darüber nachdenken.

Freitag, 13. Oktober

Israels Armee richtet sich am Morgen mit einem Ultimatum an die Zivilbevölkerung des Gazastreifens. „Das Militär ruft alle Zivilisten von Gaza auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen.“ 24 Stunden räumt es dafür ein.

24 Stunden für eine Evakuierung von 1,1 Millionen Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben. „Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagt der UN-Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung.

Die Sperranlage um den Gazastreifen hat drei – derzeit verriegelte – Übergänge: Erez im Norden, Kerem Schalom im Süden und Rafah in Richtung Ägypten. © Grafik: Tsp/Bartel / Quelle: UN Ocha

Um fünf vor 12 Uhr, Gaza-Ortszeit, antwortet Youssef Hammash am Freitag am Telefon nur mit zwei Sätzen. „Ich kann nicht sprechen. Ich evakuiere gerade meine Familie.“

Dass Israel nach Ablauf des Ultimatums seine Bodenoffensive starten wird, gilt als sicher. Auch, dass die Hamas die Bewohner als menschliche Schilde missbrauchen wird. Und die Bilder jedes einzelnen Toten nutzen, um sich selbst als Opfer und Israel als Monster zu inszenieren. Sicher scheint da auch: Es wird viele dieser Toten geben. Die Geiseln, die Hamas verschleppt hat, werden als erste sterben.

Militante Kämpfer während einer Beerdigung im Westjordanland. Zwei Palästinenser wurden dort nach Zusammenstößen mit der israelischen Armee am 11. Oktober 2023 getötet. © AFP/ZAIN JAAFAR

Am Nachmittag trifft Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock in Israel ein. Zusammen mit ihrem israelischen Amtskollegen Eli Cohen besucht sie Netiwot an der Grenze zum Gazastreifen. Und trifft dort auch auf Menschen, deren Angehörige von Hamas entführt wurden. Auch Ricarda Louk.

Sie ist die Mutter einer 22-Jährigen, bisher völlig unbekannten Deutsch-Israelin: Shani Louk. Die Fotos und Videos von ihr gingen am Tag des Angriffs um die Welt. Sie wurde während der Attacke auf das Supernova-Festival entführt. Gegenüber CNN berichtete die Mutter später, sie habe ihre Tochter an den Tattoos erkannt, in einem Video, das auf Social Media kursiert: „Sie lag auf einem Pick-up-Truck, mit militanten Männern um sich herum. Sie waren da schon im Gazastreifen.“ Der Wagen defilierte unter Beifall in Gaza.

Shani Louk soll am Freitag noch leben. Schwer verletzt in einem Krankenhaus in Gaza. Wie lange noch, weiß niemand.

Samstag, 14. Oktober

UN-Generalsekretär António Guterres fordert die sofortige Freilassung der Geiseln mit den Worten: „Zivilisten müssen geschützt und dürfen nicht als Schutzschilde benutzt werden“. Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) warnt vor einer lebensbedrohlichen Wasserknappheit im Gazastreifen.

Die Frist zur Räumung von Nord-Gaza läuft ab. Die israelischen Soldaten bereiten sich auf die nächste Phase der Einsätze vor, wie ein Militärsprecher erklärt. Der Endzustand des Krieges werde darin bestehen, die Hamas derart zu zerschlagen, „dass die Hamas nie wieder in der Lage sein wird, israelischen Zivilisten oder Soldaten Schaden zuzufügen“.

Die Hamas meldet neun tote Geiseln, darunter vier Ausländer. Sie seien bei israelischen Luftangriffen auf Gaza ums Leben gekommen.

Youssef Hammash geht am Samstag nicht an sein Telefon. Nur eine automatische Ansage ist zu hören. Auch der Pressesprecher der norwegischen Hilfsorganisation NRC, Hammashs Arbeitgeber, ist nicht erreichbar.