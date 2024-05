Wetter zwischen Sonne und Wolken Teils kräftige Gewitter am Wochenende in Berlin erwartet

Sonnenschein und Wolken im Wechsel erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Vielerorts ist es nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den Tag über trocken. Zunächst fällt in der Uckermark noch Regen, der im Laufe des Vormittags abzieht. Am Abend ist es meist heiter. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Nachts ist der Himmel klar oder dicht bewölkt. Es bleibt trocken. Im Verlauf bildet sich örtlich Nebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Werte sinken auf 13 bis 8 Grad.

Heiter und mit einigen Wolken beginnt der Freitag. Ab dem Mittag ziehen vor allem südlich von Berlin Schauer oder kräftige Gewitter auf. Lokal fällt dort Starkregen. Abseits davon weht der Wind schwach. Im Norden Brandenburgs bleibt es bis zum Abend überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag ziehen Schauer oder Gewitter von Süd nach Nord durch die Region. Sonst zeigen sich am Himmel einige Wolken. Die Werte sinken auf 15 bis 12 Grad. Teils kräftige Gewitter und Schauer mischen am Samstag die Wolkendecke auf. Abseits davon bläst der Wind nur leicht. Bei 24 Grad liegen die Höchstwerte.