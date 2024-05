Amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes Unwetter gehen am Donnerstag weiter – wo es heute noch scheppern kann

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, Verkehrsunfälle aufgrund von Aquaplaning. In den letzten Tagen haben Unwetter mit Starkregen und Gewittern in vielen Teilen Deutschlands für zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt.

Bereits am vergangenen Pfingstwochenende hatten enorme Regenmengen im Saarland und im Südwesten von Rheinland-Pfalz für Überflutungen, Erdrutsche und Verkehrsunfälle gesorgt. Am Mittwoch hielt die Wetterlage in Schleswig-Holstein, Hamburg und in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns die Feuerwehren auf Trab, wo es aufgrund anhaltender Regenfälle zu zahlreichen Verkehrsunfällen und zu einem Blitzeinschlag in ein Haus in Hamberge kam.

Ob sich die Lage in den nächsten Tage entspannen wird, bleibt abzuwarten. Denn auch für Donnerstag prognostizieren die Meteorologen Starkregen, Gewitter und Unwetter.

Das Wetter am Donnerstag Nordosten Zunächst werden schauerartige Niederschläge erwartet, anfangs besteht noch Starkregengefahr. Der Regen soll am Nachmittag zur Ostsee hin abziehen.

Südwesten Am Nachmittag werden neue Gewitter, teils Unwetter erwartet. Örtlich besteht die Gefahr von Starkregen (bis zu 25 Liter pro Quadratmeter). Im Laufe des Nachmittags klingt das Risiko wieder ab. Am Nachmittag sind aus den Alpen heraus in Richtung nordwärts heftige Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Punktuell werden mehr als 60 Liter pro Quadratmeter prognostiziert. In Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag einzelne Gewitter und örtlich Starkregen möglich. Im Osten von Baden-Württemberg und im Westen Bayerns sind zum Abend hin weitere, teils unwetterartige Schauer und Gewitter möglich.

Quelle: Warnlagebericht des DWD (Stand: 23. Mai 2024, 11 Uhr)

Gewitter und Starkregen am Donnerstag

Der Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (Stand: Donnerstag, 23. Mai, 11:32 Uhr). © Deutscher Wetterdienst (Warnlagebericht)

In Vorpommern kann es bereits ab dem Vormittag zu mehrstündigem Starkregen und vereinzelt zu Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Für dieses Gebiet gab die Behörde in Offenbach eine amtliche Warnung heraus.

Im Südwesten Deutschlands soll es demnach ab der Mittagszeit kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter geben.

Amtliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes Vorpommersche Küste : Starkregen

: Starkregen Im Süden Deutschlands: Ab Donnerstagmittag schwere Gewitter und heftiger Starkregen. Quelle: Warnlagebericht des DWD (Stand: 23. Mai 2024, 11 Uhr)

Am Nachmittag seien laut DWD auch aus den Alpen heraus nordwärts heftigen Schauer und Gewitter mit Starkregen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Punktuell könnte es auch zu Regenmengen von mehr als 60 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.

Zum Abend und in der Nacht zu Freitag sind besonders im Osten von Baden-Württemberg und im Westen Bayerns weitere, teils unwetterartige Schauer und Gewitter möglich, teilte der DWD mit. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 24 Grad.

Wie wird das Wetter in Berlin und Brandenburg? Sonnenschein und Wolken im Wechsel erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Vielerorts ist es nach den Vorhersagen des DWD den Tag über trocken. Zunächst fällt in der Uckermark noch Regen, der im Laufe des Vormittags abzieht. Am Abend ist es meist heiter. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 24 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Nachts ist der Himmel klar oder dicht bewölkt. Es bleibt trocken. Im Verlauf bildet sich örtlich Nebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Die Werte sinken auf 13 bis 8 Grad. In Potsdam hatten Unwetter und Starkregen am 22.05.2024 in der Zeppelinstraße für Überflutungen gesorgt. © dpa/Georg Moritz Das Wetter am Freitag: Gewitter und Schauer möglich Heiter und mit einigen Wolken beginnt der Freitag. Ab dem Mittag ziehen vor allem südlich von Berlin Schauer oder kräftige Gewitter auf. Lokal fällt dort Starkregen. Abseits davon weht der Wind schwach. Im Norden Brandenburgs bleibt es bis zum Abend überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Das Wetter am Samstag: Teils kräftige Gewitter In der Nacht zum Samstag ziehen Schauer oder Gewitter von Süd nach Nord durch die Region. Sonst zeigen sich am Himmel einige Wolken. Die Werte sinken auf 15 bis 12 Grad. Teils kräftige Gewitter und Schauer mischen am Samstag die Wolkendecke auf. Abseits davon bläst der Wind nur leicht. Bei 24 Grad liegen die Höchstwerte. Quelle: Deutsche Presse-Agentur

Unwetter sorgte im Norden für überflutete Autobahn und Blitzeinschlag

Bereits am Mittwoch hatten Starkregen und Gewitter in Schleswig-Holstein und in Hamburg die Feuerwehren auf Trab gehalten. In Hamberge (Kreis Stormarn) schlug ein Blitz in ein Haus ein, ein Feuer brach aus, wie ein Sprecher der Regional-Leitstelle Süd in Oldesloe sagte. Menschen waren demnach zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen.

In Stuttgart brachten sich mehrere Frauen vor einsetzendem Regen und Hagelniederschlag in Sicherheit (Archivbild). © dpa/Marijan Murat

Besonders von Regenfällen betroffen waren die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn. Zu mehr als 60 Einsätzen rückten die Helfer hier am Abend aus - meist wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen, wie ein Sprecher der Regional-Leitstelle Süd der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Das Wasser war überall dort, wo es nicht hingehört.“

Die A1 war demnach zwischen Ahrensburg und Stapelfeld in Richtung Süden zeitweise auf rund 150 Metern gesperrt, weil die Fahrbahn überflutet war. In Hamburg sorgte Wasser auf der Straße, besonders im nordöstlichen Teil der Stadt, für zahlreiche Einsätze.

In Kastl in Bayern musste am 21.05.2024 ein Kastenwagen geborgen werden, der vor einer Brücke von den Überflutungen mitgerissen wurde. © dpa/Daniel Karmann

Verkehrsunfälle auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in einigen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns wurden am Mittwochabend zahlreiche Straßen überschwemmt. Die Polizei meldete auf der A20 vier Verkehrsunfälle aufgrund von Aquaplaning zwischen den Anschlussstellen Grevesmühlen und Wismar.

In der Nähe von Neubrandenburg überschlug sich ein Autofahrer mit seinem Wagen bei starkem Regen auf der A20. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto sei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten. Ansonsten habe es keine Verletzten gegeben.

Auch in Brandenburg berichteten die Regional-Leitstellen von überschwemmten Straßen, einigen vollgelaufenen Kellern und abgebrochenen Ästen. Das Unwetter verlief allerdings auch dort glimpflich. Verletzte gab es demnach nicht. (dpa, mira)