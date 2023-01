Wiederholungswahl als Risiko für Berliner SPD? Grüne und CDU hoffen auf Vorteil durch geringe Beteiligung

Es war ja nicht alles schlecht bei der letzten Wahl: 75,5 Prozent der Wahlberechtigten haben am 26. September 2021 über das Berliner Abgeordnetenhaus abgestimmt. Das waren so viele wie seit 1990 nicht. Die gleichzeitige Bundestagswahl und der Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsunternehmen bewegten mehr Menschen als sonst an die Wahlurnen - trotz Pandemie und langer Schlangen vor einigen Wahllokalen.

