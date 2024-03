Wilde Verfolgungsjagd in Berlin Mercedes-Fahrer rammt Polizeiwagen

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich am Montagnachmittag in Berlin eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wollten Polizeikräfte den Mann gegen 15.50 Uhr an der Seestraße Ecke Indische Straße in Wedding anhalten und kontrollieren, ob er der mutmaßliche Verursacher eines vorangegangenen Unfalls war.

Bisherigen Erkenntnissen nach folgte der 22-Jährige der Aufforderung zunächst auch und bog in die Afrikanische Straße ein. Plötzlich beschleunigte der Autofahrer laut Polizei jedoch und versuchte, der Kontrolle über kleinere Neben- und Hauptstraßen zu entkommen. Dabei soll der 22-Jährige mit erhöhter Geschwindigkeit über rote Ampeln und teilweise auch über Gehwege gefahren sein, um anderen Verkehrsteilnehmern auszuweichen.

Nicht einmal eine Treppe zum Weddinger Goethepark konnte den Mann stoppen. Er fuhr über die Stufen in den Park. Im weiteren Verlauf seiner Flucht habe der Mercedes-Fahrer in der Afrikanischen Straße einen Einsatzwagen gerammt, teilte die Polizei weiter mit. An einer Sperrung in der Seestraße habe eine Polizistin zur Seite springen müssen, um einer Kollision mit dem Auto des Mannes zu entgehen.

Der 22-Jährige fuhr dann von der Seestraße auf die Autobahn in Richtung Charlottenburg. Auf Höhe der Ausfahrt Spandauer Damm griff schließlich ein 26-jähriger Autofahrer ein. Er setzte sich mit seinem Wagen vor den Mercedes und zwang dessen Fahrer so zum Anhalten. Polizeikräfte nahmen den 22-Jährigen daraufhin fest.

Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und machte den Eindruck, als würde er unter dem Einfluss von berauschenden Substanzen stehen, erklärte die Polizei. Er wurde zur Blutabnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend wieder entlassen. Der Mercedes wurde beschlagnahmt. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. (Tsp)