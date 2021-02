Bild: Sebastian Gabsch/PNN

Straßen- und Schiffsverkehr in Brandenburg behindert

In Brandenburg bremsen Schnee und Eis nicht nur den Verkehr auf der Straße aus. Der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel, Björn Röske, sagte am Dienstag, sämtliche Flussläufe und Kanäle außerhalb Berlins seien mittlerweile von einer Eisschicht überzogen. „Diese wird nur dann mit Eisbrechern freigemacht, wenn ein Transport angemeldet ist“, sagte Röske. Derzeit würden vor allem noch Spree und Dahme vom Hafen Königs Wusterhausen (Kreis Dahme-Spreewald) nach Berlin freigehalten. Wenn das kalte Wetter andauere, werde der Schiffsverkehr jedoch gänzlich zum Erliegen kommen. In den nächsten Tagen werde auch die Spree im Berliner Stadtgebiet zufrieren.



Die Potsdamer Feuerwehr warnte davor, Eisflächen auf Seen, Flüssen und Teichen in der Landeshauptstadt zu betreten. Die Eisdecke sei noch zu dünn, um darauf gehen oder gar Schlittschuhlaufen zu können. „Auch wenn in Ufernähe das Eis fest erscheint, kann das ein paar Meter weiter schon anders aussehen“, sagte der Bereichsleiter Gefahrenabwehr der Potsdamer Feuerwehr, Rainer Schulz. Die unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten des Wassers, Untiefen oder auf dem Gewässergrund entstehende Strudel, einfließende Abwässer und die Schifffahrt machten die Tragfähigkeit der Eisdecke unberechenbar.



Auf dem Flughafen BER waren Schneefräsen und -pflüge in Einsatz, um die Start- und Landebahn vom Schnee zu befreien. Flugzeuge mussten enteist werden.



Auf glatten Straßen gab es vor allem am Dienstagmorgen zahlreiche Unfälle. Auf glatter Fahrbahn war schon in der Nacht zwischen dem Dreieck Spreeau und dem Anschluss Niederlehme auf der A10 ein Sattelzug ins Schleudern geraten und hatte sich quergestellt. Ein anderer Laster war nach Polizeiangaben in den Sattelzug hineingefahren. Die beiden Fahrzeuge hatten sich verkeilt und sämtliche Fahrspuren blockiert. Der Verkehr staute sich bis auf die A12. Der Schaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



Kurz vor Annahütte (Oberspreewald-Lausitz) unterschätzte eine Autofahrerin die Straßenverhältnisse, verlor die Gewalt über den Wagen, der in einen Graben rutschte. Nur mit Hilfe eines Abschleppdienstes konnte das Auto dort wieder herausgezogen werden.



Bis in den Dienstagmorgen dauerte auf der Autobahn A 24 bei Fehrbellin (Kreis Ostprignitz-Ruppin) die Bergung eines Lastergespanns, dessen Fahrer offensichtlich wegen der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und die rechte Schutzplanke durchbrach.



Ein Schneehaufen stoppte in Klasdorf (Kreis Teltow-Fläming) am Morgen laut Polizei einen Fahrer, der mit dem Auto möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen und etwa 150 Meter über ein Feld gefahren war. Der Mann wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.



Auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Brück (Kreis Potsdam-Mittelmark) war ebenfalls am Morgen der Fahrer eines Sattelzuges auf glatter Fahrbahn offensichtlich zu schnell unterwegs, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und durchbrache die Mittelschutzplanke. Die Räder der Hinterachse sowie der Tank wurden abgerissen, der Auflieger stand quer auf allen Spuren Richtung Leipzig, berichtete die Polizei. Es kam zu einem Stau von bis zu acht Kilometern Länge und weiteren kleinen Folgeunfällen.



Auf der Autobahn A 115 zwischen den Anschlüssen Babelsberg und Kleinmachnow überschlug sich (Potsdam-Mittelmark) ein Kleintransporter. Der 34-jährige Fahrer musste durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.



Auch wegen der kalten Witterung sind in Cottbus vermehrt Straßenbahnen ausgefallen. Die Straßenbahnlinie 1 wurde ersatzweise auf Busverkehr umgestellt. (lbn)