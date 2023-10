„Wir haben Judenhass importiert“ CDU-Fraktionschef Stettner sieht Integration in Berlin gescheitert

Herr Stettner, auf Berlins Straßen werden antisemitische Parolen gerufen. Die Polizei muss den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärken. Was empfinden Sie bei diesen Szenen?

Dass wir in Berlin noch einmal erleben, dass Davidsterne an Häuser gezeichnet werden, um zu markieren, wo Juden leben, gehörte für mich in den Bereich des Unvorstellbaren. Viele jüdische Eltern in Berlin trauen sich momentan nicht, ihre Kinder in die Schule zu bringen. Mit solchen Szenen hätte ich nie mehr gerechnet, muss ich gestehen.

Die Polizei steht wegen ihres Umgangs mit pro-palästinensischen Versammlungen unter besonderer Beobachtung. Manche nennen ihn zu hart, andere zu lasch.

Unsere Polizeikräfte machen einen hervorragenden Job und das in einer unfassbar schwierigen Situation. Es sind eine Menge Veranstaltungen angemeldet worden, es sind manche verboten worden, dann musste aufgelöst werden. Das ist aus meiner Sicht mit hoher Professionalität und Ruhe geschehen.

Die freie Meinungsäußerung sehen Sie durch das Vorgehen der Polizei nicht gefährdet?

Das halte ich für ausgemachten Blödsinn. Das sind Extremisten, die versuchen, mit Fake News Stimmung zu machen. Wir sind in einer Situation in unserer Stadt, bei der wir aufpassen müssen, nicht die Spur zu verlieren. Was wir zuletzt gesehen haben, war zu oft Hass und Hetze gegen Juden, verbunden mit massiven Ausschreitungen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.

Aber es gibt auch Palästinenser oder mit ihnen sympathisierende Personen, die nicht antisemitische Ansichten teilen, aber ihre Sorge über die Lage in Gaza zum Ausdruck bringen wollen.

Es haben friedliche, pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. Das zeigt ja, dass die Möglichkeit zur Meinungsäußerung gegeben ist. Aber es gab auch Momente, wo als friedlich geplante Demonstrationen gekapert wurden. Dann muss die Polizei sie so schnell wie möglich beenden.

Haben Sie keine Sorge, mit diesem Vorgehen, die gemäßigteren Gruppen eher zu verlieren?

Wir verlieren niemand, wenn wir alles dafür tun, nicht zu spalten und verhindern, dass sich gemäßigte Kräfte radikalisieren. Ich kann nur an alle Religionsgemeinschaften appellieren, auch ganz explizit die muslimischen Communitys, die Imame, alle, die in Moscheen beten: Sie alle sind gerade aufgerufen, mit uns gemeinsam zu überlegen, wie wir für Frieden auf der Straße sorgen können.

Wo sehen Sie die Ursache für die Lage in Berlin?

Zunächst mal muss uns eins immer klar sein: Antisemitismus ist nicht nur ein importiertes Problem. Es gab ihn schon immer in der deutschen Gesellschaft, wenn auch nicht in so großem Ausmaß. Das wird momentan überlagert, aber es ändert nichts daran, dass das schon immer dagewesen ist.

Und im Umkehrschluss gibt es daneben ein Antisemitismus-Problem in der arabischen Community?

Das ist aus meiner Sicht eine Tatsache. Wir haben Judenhass importiert. Sehen Sie sich an, wie die Menschen in Flüchtlingslagern an Grenzen den Terror der Hamas gefeiert haben. Judenhass ist dort sehr weit verbreitet. Und dann gucken Sie, wie viele Flüchtlinge wir aus dem arabischen Raum aufgenommen haben. Das lässt nur diesen Schluss zu.

Zur Person © Tagesspiegel/Lydia Hesse Seit sechs Monaten leitet Dirk Stettner als Vorsitzender die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Der in Mönchengladbach geborene Stettner lebt seit 20 Jahren in Berlin. Von 2011 bis 2016 saß er erstmals für die CDU im Abgeordnetenhaus, dann erneut seit 2018. Der 54-Jährige lebt mit seiner Frau und den drei Kindern in Weißensee. Privat ist er als Unternehmer tätig betreibt gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Hotel im Sauerland.

Nicht alle arabischstämmigen Berliner sind als Flüchtlinge in die Stadt gekommen.

Wie groß der Anteil in der muslimischen Community von 250.000 bis 300.000 Menschen ist, vermag ich nicht zu schätzen, und ich möchte sehr gerne einen sehr niedrigen Prozentsatz annehmen. Aber selbst, wenn es nur zehn Prozent wären, hätten wir zwischen 25.000 und 30.000 Antisemiten in Berlin. Eine erschreckend hohe Zahl.

Die Berliner Integrationsbeauftragte Katharina Niewiedzial spricht von der Sorge vor einem Generalverdacht gegen Menschen aus dem arabischen Raum.

Daran haben vor allem zwei Gruppen ein Interesse: Rechtsextreme, die sich freuen, dieses Bild zu zeichnen und radikale Islamisten und Hamas-Unterstützer selbst. Sie wollen den Konflikt eskalieren und als möglichst große Gruppe wahrgenommen werden. Das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir aber auch die Religionsgemeinschaften in die Pflicht nehmen. Weder Palästinenser noch Araber, noch Muslime sind gleich Hamas. Gerade deswegen müssen sich die muslimischen Religionsgemeinschaften öffentlich äußern. Angst, deshalb aus der eigenen Community angefeindet zu werden, darf nicht zählen.

Sie sprechen von einem importierten Problem. Doch viele dieser Menschen sind doch in Deutschland, in Berlin geboren und aufgewachsen. Ist die Integration dort gescheitert?

Wer auf Berliner Straßen das Morden der Hamas feiert, ist nicht integriert, ganz egal, ob er einen deutschen Pass hat oder nicht. Da ist die Integration gescheitert. Und das sehen wir zum Teil auch auf unseren Schulhöfen. Der Hass wird an Kinder weitergegeben. Da hat die Integration nicht funktioniert.

Waren die bisherigen Programme gegen Antisemitismus in Berlin erfolglos?

Ich würde nicht pauschal behaupten, dass alle Antisemitismus-Programme gescheitert sind. Aber wir müssen genau schauen, ob unter dem Deckmantel vermeintlicher Antisemitismus-Arbeit auch Organisationen tätig sind, die gar nichts für den Dialog der Religionen machen wollen, sondern andere Ziele haben.

Welche haben Sie im Blick?

Wir überprüfen gerade alle geförderten Organisationen genau. Klar ist, wer sich nicht eindeutig von jeglichem Terror und Hass abgrenzt und unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung akzeptiert, bekommt keinen Cent.

Wurden Probleme mit Antisemitismus und fehlender Integration in der Vergangenheit übersehen?

Wir haben in den letzten Jahrzehnten zu gerne daran geglaubt, dass die Integration schon irgendwie gelingen werde. So wurde zugelassen, dass Programme fortgeführt wurden, die offensichtlich nicht helfen. Das werden wir ändern.

Wie denn?

Das fängt natürlich mit Aufklärung, mit Pädagogik, mit Sozialarbeit und Streetworkern an. Aber wir müssen auch die Organisierte Kriminalität bekämpfen.

Wo ist denn da der Zusammenhang?

Wer in diesen Kreisen sein Leben verbringt, hat kein Vertrauen in den Staat und lebt in Familien mit patriarchalen Strukturen. Der ist in einer Parallelgesellschaft.

Wie wollen Sie dagegen vorgehen?

Wir müssen gute Arbeitschancen für alle Migranten bieten, damit sie sich nicht den Falschen anvertrauen. Auf der anderen Seite müssen wir es für kriminelle Banden in Berlin ungemütlich machen. Es darf für Jugendliche aus diesem Milieu nicht der leichteste Weg sein, in die organisierte Kriminalität einzusteigen. Da brauchen wir mehr Härte.

Es klingt, als sähen Sie diese Personen nicht als Teil der Gesellschaft. Kai Wegner sagte kürzlich, das seien sehr wohl „Berliner Jungs“. Würden auch Sie von unseren Jungs sprechen?

Jeder Berliner, jede Berlinerin gehört zu Berlin. Auch die Jungs, die auf dem Schulhof Ärger machen, sind natürlich auch unsere Jungs, die müssen wir kriegen. Sobald sie kriminell werden, sieht die Sache schon anders aus.

Dann sind sie keine Berliner mehr?

Natürlich sind sie nach wie vor Berliner. Aber eben Berliner Jungs, die die Konsequenzen unseres Rechtsstaates fühlen und ernst nehmen müssen.

Was wollen Sie denn in den Schulen verbessern?

Wir müssen die Sicherheit an den Schulen gewährleisten und für bestmögliche Betreuung sorgen. An Schulen, wo 90 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund haben, brauchen wir Sozialarbeiter, Sozialarbeiter, Sozialarbeiter – und wenn es sein muss, Wachschutz. Dann stehen da eben ein paar Männer und sorgen, dafür, dass kein zu großer Unfug getrieben wird. Die „Berliner Jungs“ verstehen das dann schon.

Berlin wächst nur noch durch Zuzug aus dem Ausland. Auch Deutschland ist ein Einwanderungsland, das wirtschaftlich auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen ist. Wie sehr muss sich vor diesem Hintergrund auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft für die Sichtweisen und Konventionen Zugewanderter öffnen?

Toleranz gilt immer für beide Seiten, also auch für die Deutschen, die bereits da sind. Die höhere Integrationsleistung haben aber natürlich, die zu erbringen, die zu uns kommen und willkommen sein wollen. Sie müssen sich an das anpassen, was da ist. Ich möchte keine Parallelgesellschaften in Deutschland haben. Doch die haben wir in Berlin. Das hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern missratener Integration.

Sie reden von „importiertem Antisemitismus“ in der arabischen Community und Problemen bei der Integration. Schaffen Sie damit nicht ein Gegeneinander, eine aufgeheizte Stimmung, die die Grundlage von Integration viel schwieriger macht?

Im Gegenteil. Indem wir Klartext reden, ermöglichen wir Integration. Wir haben viel zu lange tabuisiert, was nicht funktioniert, und sehen ja heute das Ergebnis. Erst wenn wir uns trauen, offen darüber zu diskutieren, gibt es überhaupt eine Chance, die Zustände zu ändern.

Befördern Sie damit nicht pauschalen Rassismus?

Nein. Die Grundstimmung für die Aufnahme von Migranten war wahrscheinlich schon einmal stärker ausgeprägt. Aber Migranten sind ja nicht automatisch integrierte, zukünftige, deutsche Staatsbürger. Und die wollen wir.

Eine der größten Herausforderungen Berlins ist derzeit die Flüchtlingsunterbringung. Nun kommen neue Großunterkünfte in Tegel und Tempelhof. Reicht das, um die Platzsituation zu lösen?

Das wird nicht reichen. Wir brauchen auf Bundesebene unbedingt eine Änderung des Asylrechts. Wenn die Ampel-Regierung das nicht schafft, kippt die Stimmung.

Was meinen Sie damit genau?

Wir kriegen die Migranten nicht so untergebracht, gefördert und in die Arbeitswelt integriert, dass sie als ein Gewinn für unsere Gesellschaft wahrgenommen werden. Das ist nicht die Schuld dieser Menschen. Viele würden gerne arbeiten, dürfen aber nicht. Wenn wir das aber nicht gewährleisten können, dürfen wir nicht immer weiter Migranten ins Land lassen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Wir müssen an den Binnengrenzen, konkret an der deutsch-polnischen Grenze, dafür sorgen, dass Kontrollen durchgeführt werden. Dass das funktioniert, sehen wir an der deutsch-österreichischen Grenze. Da haben wir eine Quote von 50 Prozent der Menschen, die gar nicht erst nach Deutschland kommen, weil es keine Bleibeperspektive gibt. Denn diese Menschen werden niemals ein aktiver Teil der Gesellschaft werden können. Doch bis sie wieder abgeschoben werden, vergeht viel zu viel Zeit.

Wollen Sie in Berlin mehr abschieben?

Insgesamt wird in Deutschland zu wenig abgeschoben. Im Vergleich der Bundesländer, klappt das in Berlin schon gut. Dennoch hat die Koalition das gemeinsame Ziel, da wo möglich noch mehr abzuschieben.

CDU-Politiker Jens Spahn sprach davon, notfalls „physische Gewalt“ gegen irreguläre Migranten an den Grenzen einzusetzen. Würden Sie auch so weit gehen?

Das ist einfach eine Frage von Ehrlichkeit. Wenn man eine Grenze aufbaut und schließt, dann muss man sie auch verteidigen, wenn jemanden versucht, hineinzukommen. Genau das erwarten die Bürger von uns: Dass wir unser Staatsgebiet schützen.

Viele Flüchtlinge haben einen legalen Aufenthaltsstatus, müssen in Berlin nun aber in Großunterkünften mit tausenden anderen Personen leben, separiert vom Rest der Stadt. Wie sollen sich diese Menschen denn integrieren können?

Das ist keine Integration, das ist momentan Aufbewahrung, das ist hart, aber wahr. Eigentlich wollen wir dezentral unterbringen, wir möchten Tagesstruktur anbieten, wir möchten pädagogische Betreuung anbieten. Alles, was sinnvoll ist. Doch gerade machen wir genau das Gegenteil von Integration. Einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass zu viele kommen. Und es werden im nächsten Jahr wieder zu viele kommen. Das bringt niemandem etwas.

Sie sprechen davon, dass zu viele Menschen kommen. Zugleich beklagt die Wirtschaft Fachkräftemangel. Kann das eine Problem nicht durch das andere gelöst werden?

Das sind zwei komplett unterschiedliche Problemfelder. Migration rettet die deutsche Wirtschaft nicht. Deutschland braucht eine Zuwanderung von Facharbeitern.

Verschrecken Sie mit diesen Tönen nicht ausländische Fachkräfte, die in Erwägung ziehen, nach Deutschland zu kommen?

Meine Wahrnehmung ist eher, dass wir gerade als Nation nicht den Eindruck erwecken, unsere Probleme gelöst zu bekommen. Wir prosperieren nicht mehr, wirken wie gelähmt. Bei der Frage, welches Bild wir nach draußen vermitteln, geht es aktuell weniger um Ausländerfeindlichkeit.

Nochmal zur Situation in Berlin. Wie wollen Sie trotz der Probleme in den Großunterkünften dort für eine bessere Situation sorgen?

Natürlich müssen wir versuchen, bei den Menschen dort eine Tagesstruktur hineinzubekommen. Wir brauchen Überbrückungsangebote für Schulkinder. Die dürfen nicht 24 Stunden am Tag rumsitzen und nichts zu tun haben. Aber all das macht die Lage noch nicht gut.

Was denn?

Gut wird es dann, wenn die Menschen arbeiten können. Das ist ein Punkt, den wir kurzfristig lösen wollen. Aber das ist nicht so leicht. Wir reden da auch von Bundesrecht. Aber auch jenseits der Bundesgesetzgebung gibt es Spielräume, etwa in Form von gemeinnütziger Arbeit. Das wird manchmal kritisch gesehen, aber ich sehe das als Chance. Das würde die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen.

Was für Tätigkeiten könnten Sie sich denn vorstellen?

Gemeinnützige Arbeit ist in vielen Formen möglich – nur aktuell zu kompliziert geregelt. Ich denke zum Beispiel an die Grünflächenpflege oder Sauberkeit auf unseren Plätzen und Straßen.

Und wie wollen Sie das umsetzen?

Wir müssen das hinbekommen, um diese herausfordernde Lage endlich besser zu machen. Kein Bürger will ständig hören, warum Dinge nicht gehen.