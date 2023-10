Molotowcocktails auf Berliner Synagoge geworfen Innensenatorin Spranger sieht Angriff auf „Grundfeste unseres Miteinanders“

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Molotowcocktails in Richtung eines Gebäudes an der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen, in dem sich diverse jüdische Einrichtungen befinden. Dazu zählen Räume einer Talmud-Thora-Schule sowie die Synagoge des Vereins Kahal Adass Jisroel. Personen sowie das Haus sind unversehrt. Polizei und Gemeinde bestätigten den Angriff, der sich gegen 3.45 Uhr in der Nacht ereignete. Der Staatsschutz ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Laut Polizei waren die Molotowcocktails funktionsfähig und brannten. Das Gebäude sei jedoch nicht in Brand geraten, da die Angreifer es verfehlten. Die beiden mit brennender Flüssigkeit gefüllten Flaschen seien demnach nur bis auf den Bürgersteig geflogen, dort zerschlagen und erloschen. Objektschützer der Polizei waren nach Tagesspiegel-Informationen vor Ort, konnten den Anschlag jedoch nicht verhindern und die vermummten Täter, die nach dem Angriff zu Fuß flüchteten, auch nicht festhalten.

An der Stelle, wo sich die Täter zuvor befanden, sei anschließend ein kleines Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Vormittag mit. Der Brand sei umgehend von einem Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes mit einem Feuerlöscher gelöscht worden, wodurch weitere Folgen verhindert worden seien. Zur Unterstützung herbeigerufene Einsatzkräfte hätten die Umgebung erfolglos nach den Tätern abgesucht, hieß es.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gegen 8 Uhr morgens kam es zu einem weiteren Vorfall. Während die Polizei vor Ort noch mit der Tatortarbeit befasst war, fuhr ein Mann auf einem E-Roller vor, stieg ab und rannte in Richtung Synagoge. Das teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Die Polizei nahm den Mann fest. Dabei habe er Widerstand geleistet und volksverhetzende sowie israelfeindliche Parolen gerufen. Nach einer Identitätsfeststellung konnte der Mann weiterziehen. Ebenfalls auf X veröffentlichte die Gemeinde ein Video, das die Festnahme zeigt.

Derzeit wird der Kiez mit zusätzlichen Streifenwagen befahren. Die Brunnenstraße ist etwa 100 Meter vor der Synagoge abgesperrt. Fußgänger müssen auf die Rheinsberger und die Strelitzer Straße ausweichen. Das Gelände der Gemeinde ist unter Polizeischutz zugänglich. Vor den Polizeiabsperrungen versammelten sich am Morgen Fotografen und Schaulustige, die Lage war jedoch friedlich.

Innensenatorin: Angriff auf „Grundfeste unseres Miteinanders“

„Ich appelliere an alle, trotz des Konfliktes, der Sorgen und Emotionen, sich ausschließlich an friedlichem Protest zu beteiligen und keine Straftaten zu begehen“, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Vormittag mit. „Es gibt keine Rechtfertigung, den Hass nach Berlin zu tragen. Es gibt keine Rechtfertigung, andere zu beleidigen, zu bedrohen, zu attackieren. Wer sich hierzu entscheidet, greift die Grundfeste unseres Miteinanders an und muss sich im Klaren sein, dass wir uns als Rechtsstaat dem unnachgiebig und mit aller Konsequenz entgegenstellen.“

„Die Anwesenheit des Objektschutzes der Polizei Berlin hat verhindert, dass sich die Täter dicht genug annähern und ihr Ziel tatsächlich treffen konnten“, sagte Spranger über den Anschlagsversuch. „Wir haben unterschiedlichste Szenarien in den Bewertungen der Sicherheitslage vorgedacht. Genau deshalb haben wir ja die Schutzmaßnahmen erhöht. Genau deshalb waren auch gestern wieder Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, haben Straftaten verhindert sowie Straftäter und Straftäterinnen festgenommen.“ Eine Mahnwache mit 350 Teilnehmenden auf dem Pariser Platz am Dienstagabend habe gezeigt, „dass trotz aller Emotionen auch in der aktuellen Situation“ ein friedlicher Protest möglich sei.

„Ich fühle mich hier unsicherer als in Israel“, sagt Shlomo Rottman aus Jerusalem, der in der Synagoge zurzeit ein Rabbinerseminar besucht. © Frank Bachner

Vor Ort war am Vormittag auch Shlomo Rottman. Er ist Jude, lebt in Jerusalem und ist seit Dienstag zu Gast in Berlin. In der Synagoge besucht er derzeit ein Rabbinerseminar. Dem Tagesspiegel schilderte Rottman, er habe am Dienstag auf der Straße beobachtet, wie ein Mann alle Gebäude inklusive der Synagoge filmte. Daraufhin habe er die Polizei gerufen, die ihm jedoch erklärt habe, dass das Filmen dort nicht verboten sei. „Ich bin schockiert“, sagte Rottman dem Tagesspiegel. „Ich komme aus dem Krieg in Israel und dachte, in Deutschland bin ich sicher. Jetzt fühle ich mich hier unsicherer als in Israel.“

Israelische Botschaft fordert „unerschütterliche Härte“ der Strafverfolgungsbehörden

„Wir vertrauen darauf, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden diesen Fall mit unerschütterlicher Härte behandeln werden“, erklärte die israelische Botschaft zu dem Anschlagsversuch. „Dies ist ein entscheidender Moment für jede Demokratie: Ob wir an der Seite derjenigen stehen, die Terror, Radikalismus und barbarische Einheiten bekämpfen, oder ob wir schweigen und das schiere Böse ermöglichen, das von Terroristen und ihren Unterstützern begangen wird – sei es im Nahen Osten oder mitten im Nahen Osten Europa. Es ist Zeit für moralische Klarheit.“

Stephan Weh, Berliner Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte: „Es ist erschreckend, dass wir in Berlin Polizeiketten benötigen, um Gedenkorte für die Millionen Opfer des Nationalsozialismus vor blankem Hass zu schützen und Brandsätze auf jüdische Einrichtungen geworfen werden. Wir haben in unserer Demokratie keinen Millimeter Platz für die Verherrlichung von Terrororganisationen und extremistischen Anschlägen.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Das ist einfach ein Wahnsinn, was sich hier gerade Bahn bricht“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, am Mittwoch in Berlin. „Wir haben in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus und mit israelbezogenem Antisemitismus“, konstatierte sie. Dies sei in den vergangenen Jahren oft nicht ernst genug genommen worden. Hier müsse, unter anderem über politische Bildungsarbeit, viel mehr getan werden. Man müsse alles tun, damit Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben könnten.

„Es ist unerträglich“, kommentierte die FDP-Bundestagsfraktion auf X den Vorfall. „Jüdisches Leben ist fester Bestandteil unseres Landes. Diese Gewalt hat hier nichts verloren!“, schrieb sie weiter.

Polizei hatte vor Attacken auf jüdische Einrichtungen gewarnt

Vor wenigen Tagen war eine interne Gefahrenprognose der Polizei bekannt geworden, der zufolge Attacken auf jüdische und israelische Einrichtungen wahrscheinlich sind. Zudem warnt die Polizei vor Angriffen „auf erkennbar israelische und jüdische Personen im Stadtgebiet“ durch pro-palästinensisch gesinnte Täter. Angriffe mit Molotow-Cocktails, wie es sie zuletzt auch in Kreuzberg gab, wurden explizit erwähnt.

Alle Sicherheitsbehörden arbeiten derzeit am Limit; die islamistische Hamas kann in Berlin auf Tausende Anhänger zählen. Wie berichtet, unterstützen auch namhafte Großfamilien aus dem Milieu deutsch-arabischer Clans aus Berlin heraus die sunnitische Hamas und die schiitische Hisbollah im Nahen Osten.

„Die Bilder jubelnder Hamas-Anhänger auf Berliner Straßen verstören nicht nur Mitglieder der Gemeinde“, hatte Gideon Joffe, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, kürzlich gesagt: Entscheidend seien die nächsten Wochen und Monate. „Der Hass der Islamisten hält an – und Israels Versuch, die Hamas zu bekämpfen, wird sicher einige Wochen dauern.“

Bereits in der Nacht zu Mittwoch war es in Mitte und Neukölln zu Ausschreitungen gekommen. Nachdem eine Rakete der Hamas im Gaza-Streifen auf ein Krankenhaus gefallen war, versammelten sich am Brandenburger Tor hunderte Menschen und riefen antiisraelische Parolen. In der Nacht verlagerten sich die Unruhen nach Neukölln, dort wurden Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt. Die Polizei musste mit Wasserwerfern anrücken. (mit dpa)