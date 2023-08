Wo Kinder in Berlin spielen können Abenteuer im Wald und in Wedding

Auf dem Waldspielplatz Blankenfelde im Norden Berlins können wieder Kinder herumtollen. Umweltsenatorin Manja Schreiner (CDU) eröffnete das Areal am Montag wieder, nachdem es mehrere Monate lang grundlegend saniert wurde. Der Platz umfasst zwölf Spielelemente aus Holz. Es handelt sich um Unikate, die von Forstwirtinnen und Forstwirten der Berliner Forsten entworfen und gestaltet wurden. Berlinweit gibt es 14 derartige Spielplätze der Berliner Forsten.

„Unsere Waldspielplätze legen einen wichtigen Grundstein für positive Walderlebnisse und das Naturinteresse“, erklärte Schreiner. „Im freien Spiel, in der natürlichen Umgebung des Waldes entdecken und erleben die Kinder spielerisch Wald und Natur. So lernen schon die Kleinsten, den Wert der Wälder der Stadt zu schätzen und, dass es sich lohnt, sie zu erhalten.“

Berlins Wälder sicherten sauberes Trinkwasser, garantierten frische und saubere Luft, produzierten Sauerstoff und sorgten durch ihre kühlende Wirkung für ein verträgliches Stadtklima. Nicht zuletzt seien Wälder ein Ort der Ruhe und Entspannung, so Schreiner. Der Waldspielplatz liegt an der Straße ohne Straßennamen in 13159 Berlin.

Eine Erzieherin zeigt einem Kind ein Insektenhotel auf dem wiedereröffneten Waldspielplatz Blankenfelde. Die Spielelemente auf dem grundlegend sanierten Spielplatz sind aus Holz - sie sind Unikate, die von Berliner Forstwirtinnen und Forstwirten selbst entworfen und gestaltet wurden. © dpa/Britta Pedersen

Abenteuerspielplatz in Wedding

Stelzenlaufen, Hüttenbauen, Lagerfeuer – auf dem Abenteuerspielplatz Telux in Wedding können sich Großstadtkids austoben. Es gibt richtig viel Platz, Holz, Nägel und Werkzeuge. Vielleicht das Beste: Man kann endlich mal ohne Eltern werkeln, die sollen dort nämlich möglichst nur zum Hinbringen auftauchen.

Der Platz wird pädagogisch betreut, größere Maschinen dürfen Kinder (sechs bis 14 Jahre) nur unter Aufsicht benutzen. Außerdem: Wasserspielplatz, kleiner Pool, Boulderwand, Sportbereich für Fußball und Tischtennis und Töpferwerkstatt. Geöffnet ist der Spielplatz Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr, er liegt an der Tegeler Straße 28a. (Tsp/dpa)