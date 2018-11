Seit rund einem Jahr wenden Berliner Bezirke das Vorkaufsrecht an, um den Verkauf von Immobilien an Spekulanten in Milieuschutzgebieten zu verhindern. Nun versuchen Investoren offenbar, das Vorkaufsrecht mit Tricks zu umgehen. In Neukölln verkauft eine Eigentümerin ihr Haus in der Schillerpromenade/Ecke Allerstraße – allerdings nur zu 25 Prozent.

Dadurch wird ein möglicher Vorkauf erschwert. Denn der Bezirk muss einen Käufer finden, der das Viertelhaus als Minderheitengesellschafter übernimmt. Der Berliner Mieterverein befürchtet einen Präzedenzfall und fordert dringende Maßnahmen vom Senat.

Bis 12. November muss Bezirk einen Drittkäufer finden

„Die Zeit drängt“, sagt eine Bewohnerin des Hauses. Die Mieter haben eine Steuerungsgruppe gegründet, die mit dem Bezirksamt und dem Mieterverein in Kontakt steht. Die Frist für die Ausübung des Vorkaufsrechts läuft am 12. November ab. Bis dahin muss der Bezirk einen Drittkäufer gefunden haben, meist eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Wenn das aber nicht klappt und der Bezirk bei dem ersten Verkauf auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes verzichtet, kann er es bei einem möglichen weiteren Verkauf der übrigen Teile des Hauses nicht mehr anwenden.

Die Neuköllner Bezirksleitung des Berliner Mietervereins bat die Senatsverwaltung für Finanzen nun in einem Brief „auf die Wohnungsbaugesellschaften Stadt und Land und Degewo einzuwirken“, dass der Bezirk sein Vorkaufsrecht zugunsten dieser Gesellschaften ausüben könne. So soll verhindert werden, dass ein Präzedenzfall für diese Art von Teilverkäufen in Milieuschutzgebieten geschaffen werde. Der Mieterverein erwarte, dass die jetzige Eigentümerin sich ohnehin vom Rest des Gebäudes trennen werde und dann wäre vielleicht die landeseigene Gesellschaft Eigentümerin des gesamten Hauses.

Neuköllner Fall in Senat bekannt

Die Senatsverwaltung für Finanzen teilt mit, dass der Fall bekannt sei. Grundsätzlich gelte aber, dass die Senatsverwaltung keinen Druck auf Wohnungsbaugesellschaften ausübe, „wenn die Wirtschaftlichkeit (trotz Zuschuss) nicht gewährleistet ist.“

Das Neuköllner Bezirksamt will sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern. „Unabhängig vom Einzelfall treffen wir immer wieder auf Vertragskonstruktionen, die uns die Prüfung des Vorkaufsrechts erschweren“, sagt Stadtentwicklungsstadtrat Jochen Biedermann (Grüne). Gespräche mit den zuständigen Senatsverwaltungen würden aber zeigen, „dass alle das Problem erkannt haben und gemeinsam an Lösungen arbeiten.“

Grenzen des Vorkaufsrecht

Der Fall zeigt, welche Grenzen die aktuellen Bedingungen des Vorkaufsrechts als Maßnahme gegen Verdrängung aufweist. Zeit und Personal sind knappe Ressourcen in den Bezirken. In vielen Bezirken hoffen die Baustadträte auf mehr Personal für die Bearbeitung der Vorkaufsfälle. „Ich wünsche mir vom Senat stärkere Unterstützung“, sagt etwa Tempelhof-Schönebergs Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne). In seinem Bezirk lebt ein Drittel der Bewohner in Milieuschutzgebieten, doch die Stellen in seinem Amt stünden nicht im Verhältnis dazu.

Damit Bezirke schneller und nachhaltiger agieren können, schlägt Oltmann einen „revolvierenden Fonds“ vor, mit dem der Bezirk ein Haus erstmal kaufen und dann an eine Wohnungsbaugesellschaft verkaufen könnte. In Friedrichshain-Kreuzberg hat Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um nachbarschaftliche Bodenfonds nach dem Modell des „Community Land Trusts“ aufzubauen.

Grundlegende Änderung auf Bundesebene nötig

Die Abwendungserklärung, das weitaus häufigere Ergebnis einer Vorkaufsprüfung, verpflichtet den Käufer zwar, die Ziele des Milieuschutzes einzuhalten, etwa indem die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unterlassen wird. Aber die Erklärung wird nur auf Zeit geschlossen.

Mehr zum Thema Wohnraumpolitik in Berlin Das Vorkaufsrecht ist in Gefahr

Die grundlegende Änderung, eine mieterfreundlichere Gesetzgebung zu schaffen, sagt Oltmann, müsse auf Bundesebene passieren. Auch Birgit Monteiro, SPD–Baustadträtin in Lichtenberg, fordert feste Mietobergrenzen, die nur über eine Bundesregelung geschaffen werden könnten.