Workshops, Wandern, Ponyreiten Sieben Tipps für Familien und Kinder für die Herbstferien in Berlin

Endlich Herbstferien! Bis zum 5. November ist in Berlin schulfrei. Die Kinder haben also ganz viel Zeit für schöne Dinge und Unternehmungen. Welche das sein könnten, haben wir hier in unseren Tipps zusammengestellt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden