Wuff-Wuff-Wahnsinn In Berlin gibt es entschieden zu viele große Hunde

Reden wir über Platz auf Berlins Grünflächen und Bürgersteigen, über Platz und Zumutungen. Autos nähmen zu viel Raum ein, gefährdeten Gesundheit und Lebensqualität, heißt es von Grünen, Linken und Klimaprotestlern immer wieder. Wer gerne mit dem Geländewagen in die Stadt brettert, hat es dagegen auf Fahrradspuren, „Kampfradler“ und E-Roller abgesehen, wähnt in ihnen Sicherheitsrisiken und Stolperfallen. Merke: Platz ist in Berlin endlich, Zumutungen sind endlos.