Zäune mit Stacheldraht und Videoüberwachung Berliner Freibäder erhöhen Sicherheit

Es bleibt bei der Ausweispflicht und den Einlasskontrollen in den Berliner Sommerbädern. Das sagten Bäder-Chef Johannes Kleinsorg und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag. Gemeinsam stellten sie im frisch sanierten Sommerbad Wilmersdorf vor, wie neue Gewalt in den Bädern verhindert werden soll. 2023 waren nach heftigen Tumulten von Jugendlichen und Heranwachsenden umfangreiche Kontrollen eingeführt worden. Nur mit der Ausweispflicht lasse sich das Hausverbot durchsetzen, sagte Kleinsorg. Im letzten Jahr standen 150 Personen auf der Liste, in diesem Jahr ist sie noch leer. Hausverbote gelten nur für die laufende Saison. Die Berliner Bäderbetriebe werden in diesem Jahr 2,5 Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen ausgeben, die gleiche Summe wie im Vorjahr.

Mit einem elektronischen Ticket wollen die Bäderbetriebe künftig den Besuch steuern und eine Überfüllung der Bäder verhindern. Es wird beim Kauf mit einer Ampel angezeigt, ob der Besuch möglich ist. Es gibt vier Farben, die die Bäderbetriebe am Montag so erklärten: Bei Grün ist noch genügend Platz. Bei Gelb füllt sich das Bad, es können bald Beschränkungen im Einlass folgen. Bei Orange ist der Online-Ticketverkauf eingestellt, nur Besucher mit bereits gebuchten Tickets oder Jahreskarten kommen noch herein. Bei Rot kommt niemand mehr rein, die Eingänge sind geschlossen. Online-Tickets sollen eine Woche gelten.

In fünf Bädern (Pankow, Neukölln, Kreuzberg, Humboldthain und Insulaner) werden in den Sommermonaten Juni bis August ab zehn Uhr ausschließlich Online-Tickets gelten. Die Kassen haben in diesen Bädern nur frühmorgens geöffnet. Aber es gibt einen Vorteil: Online-Tickets sind zehn Prozent günstiger.

Erstmals werden in diesem Jahr sämtliche Arten von Eintrittskarten online zu kaufen sein, also auch Mehrfach- oder Jahreskarten. Der neu gestalte Onlineshop der Bäderbetriebe werde in wenigen Tagen freigeschaltet, hieß es. Durch E-Tickets werden die Schlangen an den Eingängen reduziert, versichern die Bäderbetriebe. Zusätzliches Personal soll mit Scannern eingesetzt werden, da wo es baulich möglich sei, sollen zusätzliche Eingänge geschaffen werden.

Kann Schwimmen: Innensenatorin Iris Spranger © Jörn Hasselmann

Ziel sei es aber auch, die elektronische Buchung mit der Liste der Hausverbote zu verbinden. So soll bekannten Störern der Eintritt verwehrt werden. „Spätestens im kommenden Jahr“ werde das funktionieren, sagte Kleinsorg, hoffentlich aber schon im Sommer. Investiert wird vor allem in den vier Bädern in Neukölln, am Insulaner, im Kreuzberger Prinzenbad und in Pankow. Hier werden die Eingangsbereiche wieder mit Videokameras überwacht, dies solle auch auf gefährdete Bereiche an Zäunen ausgeweitet werden, sagte Spranger.

„Wir haben uns in jedem Bad jeden Zaun angesehen“, sagte Kleinsorg. Diese werden nun teilweise von 2,5 Meter auf 3,5 Meter erhöht, um das illegale Eindringen zu verhindern. An besonders gefährdeten Stellen solle auch Stacheldraht eingesetzt werden. „Wir wollen aber aus den Bädern kein Gefängnis machen“, versicherte Spranger. Allerdings werde es auch in diesem Jahr wieder mobile Wachen der Polizei an besonders heißen Tagen vor den Eingängen der vier Brennpunktbäder geben. „Unser Draht zur Polizei ist sehr kurz“, warnte der Bäderchef.

Im vergangenen Sommer war das Neuköllner Columbiabad eine Woche ganz geschlossen, weil sich viele Angestellte nach Krawallen und einer vollständigen Räumung des Bades durch die Polizei krankgemeldet hatten. In einem Brief an die Vorgesetzten hatte das Personal gegen das „untragbare Ausmaß der Umstände“ protestiert. Laut Personal im Brief seien es in der Regel Jugendliche aus arabischen Familien, teils auch Tschetschenen, die auffallen, sich von Bademeistern nichts sagen lassen, und als Mob auftreten.

In mehreren Bädern wurden Sportgeräte aufgebaut, an denen Heranwachsende ihre überschüssige Energie vernünftig abbauen können. In Neuköllner Bädern wird es auch betreute Sportangebote geben, dies sei Teil der Prävention, sagte der Bäderchef. Zur Abschreckung werden an heißen und vollen Sommertagen pro Bad wieder bis zu 20 Sicherheitsleute am Eingang wachen. Diese Security verschlingt einen bedeutenden Teil der 2,5 Millionen Euro.

Den ersten Ärger hatte es in diesem Jahr schon kurz nach der Eröffnung des Prinzenbades in Kreuzberg gegeben. Jugendliche hätten Schwimmer auf den abgegrenzten Bahnen des einzigen geöffneten Beckens belästigt, berichtete eine Besucherin dem „Checkpoint“-Newsletter des Tagesspiegels, leider hätten die Bademeister nicht eingegriffen. Durch Fehler der Handwerksbetriebe bei der Sanierung konnte bislang nur ein Becken geöffnet werden, auf dem Gelände stehen noch viele Bauzäune. Kleinsorg sagte, dass die beiden anderen Becken im Prinzenbad wohl erst am 24. Juni freigegeben werden können.