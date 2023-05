Zugriff in Berlin-Schöneberg Zivilpolizisten schnappen mutmaßliche Drogendealer aus Kokstaxi

Die Berliner Polizei hat am Dienstagabend die Geschäfte in einem Kokstaxi in Berlin-Schöneberg empfindlich gestört. Zwei Männer wurden festgenommen.

Polizisten in Zivil hatten den Angaben nach einen Mann beobachtet, der in der Gutzkowstraße in ein wartendes Fahrzeug stieg und kurz darauf wieder ausstieg. Der 20-Jährige gab zu, Cannabis gekauft zu haben. Er wurde überprüft und konnte danach seinen Weg fortsetzen. Ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn.

Das Fahrzeug, in dem der 31-jährige Fahrer und der 29-jährige Beifahrer saßen, wurde wenig später von den Beamten an der Dominicus-, Ecke Ebersstraße durchsucht. Dabei wurden diverse Verkaufseinheiten von Cannabis und Kokain sowie ein Handy und Geld im dreistelligen Bereich gefunden. Die beiden Männer wurden daraufhin von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in Gewahrsam genommen. (Tsp)