Zum Spitzenkandidaten gewählt FDP-Landeschef führt Brandenburger Liberale in Wahlkampf

Die Brandenburger FDP hat ihren Landesvorsitzenden Zyon Braun zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt. Der 29-Jährige erhielt am Samstag bei der Landesvertreterversammlung 83 Prozent der gültigen Stimmen. Braun bekam 144 von 173 gültigen Stimmen, 27 Delegierte stimmten mit Nein, es gab zwei Enthaltungen.

Die FDP will zurück in den Landtag und künftig in Brandenburg mitregieren. Sie lag in der jüngsten Umfrage des Instituts Infratest dimap für den RBB vom September allerdings bei vier Prozent und damit unter der Fünf-Prozent-Marke. Die FDP war in Brandenburg von 1990 bis 1994 und von 2009 bis 2014 im Landtag vertreten sowie Teil der ersten Landesregierung unter Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD). (dpa)