Berlins Sozialsenatorin Kipping zur Flüchtlingshilfe „Das war gelebte Solidarität und eine Botschaft an Putin“

Frau Kipping, heute vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen. Erinnern Sie sich an den Tag?

Es war ein echt heftiger Morgen. Ich hatte Corona und habe noch vor allem anderen am frühen Morgen einen Schnelltest gemacht. Ich hatte gehofft, an dem Tag endlich alles in Angriff nehmen zu können, was liegen geblieben war. Dann habe ich das Handy angemacht und die ersten Nachrichten gelesen. Auf einmal war klar: Die Welt ist eine andere.

