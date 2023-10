Brunch-Tipp Schon morgens ein Bonvivant

Ein Restaurant mit Michelin-Stern, das vormittags auch Brunch anbietet? Gibt es, und zwar in Schöneberg. Mittlerweile sogar fünf Tage die Woche. Im „Bonvivant Cocktail Bistro“, in dem Küchenchef Nikodemus Berger abends filigrane vegetarische und vegane Menüs zaubert, wirkt jetzt eine eigene Brunch-Küchenchefin. Sophie Yager hat das, was man gemeinhin einen bunten Lebenslauf nennt. Sie war mal Rettungsschwimmerin, Grafik Designerin, hat einen Uni-Abschluss in Psychologie und reichlich Gastro-Erfahrung. Zuletzt kochte sie im „Frea“ in Mitte, wo man sich bekanntlich auch recht gut mit Gemüse auskennt.

(Vor-)mittags serviert sie jetzt Eggs Benedict mit Miso-Hollandaise, Sauerteigstulle mit gegrillten Tomaten, Chimichurri, Chilimayo – und auf Wunsch Trüffel oder einen Brioche Pancake mit Karamell, Johannisbeerholz und weißer Schokolade. Alles vegetarisch, vieles vegan. Drinks wie den Espresso-Martini oder auch einfach nur Tee und Kaffee bringt Paul Carl, der neue Brunch-Manager des Hauses.

Goltzstr. 32, Schöneberg, Mi-So 11-15 Uhr