Chaos bei den Berliner Grünen Realo-Kandidatin fällt bei Wahl zur Vorsitzenden durch

Den Berliner Grünen stehen unruhige Zeiten bevor. Bei der Wahl zur Landesvorsitzenden bekam die Realo-Kandidatin Tanja Prinz auf dem Landesparteitag am Sonnabend in drei Wahlgängen keine Mehrheit. Eine Gegenkandidatin gab es nicht. Prinz erhielt im ersten Wahlgang rund 26 Prozent der Stimmen, im zweiten 27 Prozent und im dritten 28 Prozent. Auf einen vierten Wahlgang verzichtete Prinz. Notwendig für die Wahl wäre eine absolute Mehrheit gewesen.

Der Parteitag der Grünen wurde daraufhin abgebrochen. Er soll am Mittwochabend fortgeführt werden. „Unsere Partei erlebt gerade Erschütterungen“, sagte der Landesvorsitzende Philmon Ghirmai, der genau wie seine Co-Vorsitzende Susanne Mertens geschäftsführend im Amt bleibt. Es gelte „Ruhe zu bewahren“ und „besonnen einen guten Weg aus der Krise zu finden“.

Prinz hatte ihre Kandidatur vor gut einem Monat angekündigt. Seitdem rumort es in der Partei. Prinz wird von einer Strömung innerhalb des Realo-Flügels unterstützt, die sich „GR@M“ nennt (Grüne Real@ Mitte). Die Gruppe steht für einen deutlich bürgerlicheren Kurs der Grünen, etwa in der Innen- oder Migrationspolitik, und fordert, dass diese Position in der Partei deutlich sichtbarer werden.

Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht beim Grünen-Parteitag. © dpa/Christophe Gateau

Viele Grüne erheben schwere Vorwürfe gegen „GR@M“. In einem Offenen Brief, der am Vortag des Parteitags veröffentlicht wurde und von neun von zwölf Kreisverbänden unterschrieben wurde, werfen sie der Gruppe vor, eine „Kultur des Misstrauens“ geschaffen zu haben. Mitglieder würden „eingeschüchtert“ und „psychisch unter Druck gesetzt“. Die Vorgehensweise der Gruppe stehe „im Gegensatz zu den Werten, die wir als Bündnisgrüne hochhalten“.

Bei den Grünen wird die Landesspitze traditionell von einer Person aus dem Linken- und einer Person aus dem Realo-Flügel besetzt. Prinz hatte sich zuvor in einer internen Abstimmung unter den Realos knapp gegen die bisherige Landesvorsitzende Susanne Mertens durchgesetzt. Diese kündigte daraufhin an, nicht nochmal anzutreten. Der Linke-Posten wird von Philmon Ghirmai besetzt, dessen Wiederwahl als sicher gilt. Wer Mertens nach der Niederlage von Prinz auf dem Realo-Posten nachfolgen könnte, ist offen.