Der Deutsche Schulpreis 2024 Zwei Berliner Gemeinschaftsschulen nominiert

Zwei Berliner Schulen haben Chancen, den Deutschen Schulpreis zu gewinnen. Bei den Nominierten handelt es sich um die Friedenauer Gemeinschaftsschule sowie um die Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule in Pankow. Ob sie in einer der Kategorien zu den Siegern gehören werden, wird erst bei der Preisverleihung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 2. Oktober 2024 feststehen.