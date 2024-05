Deutschlands dienstältester Landrat hört auf Werner Henning hat das Rezept gegen Höcke

Im Herbst ‘89, als der Literaturwissenschaftler Werner Henning plötzlich zum Politiker wurde, beschwor man den Bürgern der DDR Großes: Freiheit, Demokratie, Farbfernsehen für alle. Für viele brach auch eine Welt zusammen. Blühende Landschaften wurden eilig versprochen, Renditen, Reisen, Markenanzüge, die ganz großen Luftschlösser. Für Werner Henning begann ein neues Leben.

Mitte Mai 2024. Über dem Eichsfeld, dem nordwestlichen Zipfel Thüringens, strahlt die Sonne. Vom Schloss im Heilbad Heiligenstadt aus kann Landrat Henning, 67 Jahre alt, heute die satt bewaldeten Hügelkuppen des Thüringer Waldes sehen. In dem Barockbau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts arbeiten seit kurzem wieder die Mitarbeiter des Landratsamtes, nach Jahre langer Renovierung. Stolz sind die Menschen hier auf das neue Schloss, nicht aus Luft gebaut, sondern aus Sandsteinquadern.

Drinnen riecht es nach dem neuen Eichenholzparkett, nach frischer Farbe. Am Fahrstuhl schrauben noch die Monteure. Werner Henning zeigt aus dem Fenster seines Dienstzimmers hinaus auf den Seitenflügel des Schlosses: „Mit den alten Schindeln haben wir damals begonnen, dann waren die Dachrinnen dran und in den letzten Jahren wurde das Gebäude komplett saniert”, sagt er, wiegt den Kopf und schweigt einen Moment. „Ich freue mich, dass ich mich mit diesem Schloss verabschiede.“

Werner Henning sitzt in seinem renovierten Büro, hinter ihm hängt eine alte Schwarz-Weiß-Aufnahme des sogenannten Mainzer Schlosses in Heiligenstadt. © Julius Betschka

Werner Henning hört auf. An diesem Sonntag entscheiden die Eichsfelder bei den Thüringer Kommunalwahlen über seine Nachfolge. Der dienstälteste Landrat Deutschlands geht, nach mehr als 34 Jahren, aus Altersgründen. Der Herr des Eichsfelds hinterlässt neben dem Schloss auch einen Kreis praktisch ohne Schulden und einen Politikstil, an dem die AfD bisher verzweifelte. Ausgerechnet hier in Thüringen, dem womöglich ersten ernsthaften Testfall für die bundesrepublikanische Demokratie, ausgerechnet hier im Eichsfeld, dem Wohnort von Björn Höcke.

Was hat dieser Mann anders gemacht in all den Jahren? Vielleicht muss man so beginnen: Luftschlösser waren nie seine Sache, das Probleme lösen schon.

Werner Henning ist ein Kommunalpolitiker, wie ihn vielleicht nur die Wirren der Wendezeit hervorbringen konnten. Kein Parteigewächs, eher hineingeschlittert in die Politik. In die CDU trat er noch zu DDR-Zeiten ein. Er wollte studieren, Musik und Germanistik, trotz seines katholischen Glaubens. Henning promovierte dann über Lessing, arbeitete im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar, baute in Heiligenstadt ein Theodor-Storm-Museum auf. Leiten durfte er das Haus nicht, falsches Parteibuch, also heuerte er als Abteilungsleiter bei den volkseigenen Bekleidungswerken an, dann dräute die Revolution.

Die Fußgängerzone von Heiligenstadt: Im Fachwerkhaus rechts befindet das Theodor-Storm-Museum, 50 Meter weiter hat Björn Höcke sein Wahlkreisbüro. © Julius Betschka

Henning, damals 33 Jahre alt, sprach auf den Montagsdemonstrationen im Ort, hielt Reden über Freiheit, die Würde des Einzelnen. Er beschreibt seine Ansprachen heute als wilde Mischung aus Bibelzitaten und dem Werk Lessings. Es soll wohl klingen, als habe er auch nicht recht gewusst, was er da tat, aber es klingt natürlich auch ein bisschen beeindruckend. Als der Rat des Kreises geschlossen zurücktrat, wurde Werner Henning zur Kandidatur gedrängt. „Einen Gegenkandidaten gab es nicht, keiner hat diesen Job haben wollen“, sagt er heute und grinst. „Ich bin dann einfach geblieben.“ In der Bundesrepublik wurde er fünfmal wiedergewählt, zuletzt 2018 mit 82,2 Prozent und Gegenkandidatin.

Das Flüchtlingsthema verfolgt Werner Henning bis zum Schluss

Ein Mittwoch im Mai, 17 Uhr, der Landrat auf Abschiedstour. Werner Henning leitet die letzte Bürgermeisterberatung seines Lebens. Einmal im Jahr kommen die Bürgermeister der Dörfer und Städte des Kreises in Heiligenstadt zusammen. Henning, im schwarzen Anzug, sitzt vorn. Ein Mitarbeiter trägt soeben vor, wie viele Ukrainer im Eichsfeld inzwischen arbeiten. Die Zahlen sind niederschmetternd. Henning ergreift das Wort. „Von 492, die arbeiten könnten, arbeiten 13. Das sind 2,8 Prozent. Ich habe kein Verständnis dafür“, sagt er. Afghanen, Syrer oder Iraker würden viel häufiger mithelfen, wie Henning es formuliert.

Ich habe immer versucht, mich nicht gegen die eigene Bevölkerung zu stellen. Aber ich habe immer den Anspruch klargemacht, dass wir Fremden hier so begegnen, wie wir selbst aufgenommen werden wollen. Werner Henning über seine Flüchtlingspolitik im Landkreis

Henning berichtet den Bürgermeistern von einer Versammlung des Kreises mit Unternehmen, die Jobs angeboten hätten. Die Hälfte der Ukrainer sei nicht gekommen, die anderen hätten größtenteils am Handy gespielt. „Die Unternehmen haben sich abgezappelt“, sagt Henning und haut auf den Tisch. „Wenn wir das nicht in einer Klarheit als Problem ansprechen, dann haben wir hier bald eine ganz andere Stimmung.“ Nicken im Kreis der Bürgermeister. Henning atmet tief aus. „Ich meine es doch gut mit den Ukrainern, ich muss ihnen deshalb doch Arbeit geben“, sagt er. Das sei die Voraussetzung für die Akzeptanz der Eichsfelder und die Integration.

Das Thema verfolgt ihn. Schon im Dezember 2023 führt Henning als einer der ersten Politiker in Deutschland die Bezahlkarte für Flüchtlinge ein. Ein wenig Geld erhalten sie trotzdem noch, bezahlt werden kann mit der Karte in jedem Laden in einem weiten Umkreis. 350 Asylbewerber haben einen Anspruch darauf, 250 Personen nutzen die Karte. 56 Asylbewerber haben das Eichsfeld inzwischen freiwillig verlassen, 65 haben seitdem eine Arbeit angenommen. Henning hatte allen von ihnen angeboten, dass sie in diesem Fall keine Karte nutzen bräuchten.

Nur 100 Meter entfernt vom Schlossberg befindet sich in Heiligenstadt das Wahlkreisbüro von Björn Höcke. Die Scheiben strahlen blau. Daneben befindet sich eine italienische Eisdiele. © Julius Betschka

„Ich betrüge die Flüchtlinge nicht: Sie haben sich entschieden für eine Arbeitswelt. Arbeit ist hier etwas Tolles, das ist keine Strafe“, sagt er während der Fahrt zum nächsten Termin. Er schaut aus dem Fenster des Wagens, Baumwipfel ziehen vorbei. Fast entschuldigend fügt er an: „Ich habe immer versucht, mich nicht gegen die eigene Bevölkerung zu stellen. Aber ich habe immer den Anspruch klargemacht, dass wir Fremden hier so begegnen, wie wir selbst aufgenommen werden wollen.“

Die katholische Enklave im gottlosen Osten

Es sind die zwei Seiten des Werner Henning: ein klarer Wille nach Ordnung einerseits, ein zutiefst christlich geprägter Humanismus andererseits. Henning tritt zugleich auf als Hirte und Hütehund seiner Eichsfelder Herde. Zur Herde gehören bei ihm alle Menschen, Flüchtlinge und jene, die schon immer hier wohnen.

Das Eichsfeld. Eine katholische Exklave im gottlosen Osten der Republik, ein Relikt der Gegenreformation. 100.000 Menschen leben im Landkreis, Tendenz fallend. Kaum Städte, viele Dörfchen. Die Straßen im Landkreis sind frisch geteert, die Schulabbrecherquote gering, Gewerbeflächen knapp. Dazu drei Schlösser, vier Burgen. Deutschlands bekanntester Rechtsextremist, Björn Höcke (AfD), lebt neben einer der schönsten, Burg Hanstein, nur unweit der hessischen Grenze. Manch Thüringer behauptet heute halb im Scherz, das Eichsfeld könnte sich nach einem Atomschlag problemlos selbst versorgen.

Wallfahrer feiern im Mai einen Gottesdienst an der Wallfahrtskirche Klüschen Hagis im Eichsfeld. Das diesjährige Leitwort lautete: ·Selig, die Frieden stiften! © dpa/Martin Schutt

Landrat Henning muss darüber herzlich lachen. „Das frische Gehacktes auf dem Tisch vor Ihnen ist jedenfalls aus dem Eichsfeld“, sagt er beim Gespräch in seinem Dienstzimmer. Aber der Landrat verschweigt nicht, dass er die Umbruchjahre selbstbewusst genutzt hat, ja, unternehmerisch. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Der Landkreis regelt als einziger in Deutschland seine Versorgung mit Gas, Wasser und Strom selbst, erledigt auch die Müllabfuhr und den Nahverkehr. Henning führt ein mittelständisches Unternehmen, mit mehr als 400 Mitarbeitern.

Höcke flieht vor Henning in einen anderen Wahlkreis

Der Landkreis betreut seine Langzeitarbeitslosen selbst, auch die moderne doppelte Buchführung hat er in seiner Verwaltung so früh eingeführt wie kaum sonst irgendwo. Sein wichtigstes Erbe, das ist für Henning nicht das renovierte Schloss; es sind drei Zahlen: „Ich übergebe den Landkreis mit einem Gewinn von 26 Millionen Euro, 5 Millionen Euro habe ich Kredite und 34 Millionen Euro Liquidität“, sagt Henning und betont nochmal: „Das sind meine Zahlen.“ Der Herr des Eichsfelds war immer auch sein bester Buchhalter. Fleißig, kreativ und voller Tatkraft. Ein Schloss, ja, aber keine Luftschlösser.

All das führt dazu, dass jener Björn Höcke bei den Landtagswahlen im Herbst lieber in einen anderen Wahlkreis flieht. Hennings CDU ist im Eichsfeld zu stark. All das führt dazu, dass der Landrat im Kreistag, wo Höcke für die AfD sitzt, sagen kann: „Herr Höcke, jetzt reicht’s!“ Und dann reicht es auch. Dann ist der Höcke still. All das bringt dem CDU-Mann Lob über Parteigrenzen hinweg ein, selbst vom linken Thüringer Ministerpräsidenten. „Werner Henning ist ein Mensch, dem es um die Sache geht, nicht um Effekthascherei“, sagt Bodo Ramelow dem Tagesspiegel.

Über Parteigrenzen anerkannt: Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen, wird auch zum Abschied von Werner Henning sprechen. © dpa/Martin Schutt

„Natürlich legte er auch mal den Finger in Wunden, aber immer vom Geist der Kollegialität und des guten Miteinanders durchdrungen.“ Parteibücher, ergänzt Ramelow, dürften Demokraten niemals trennen, wenn es um das Wohl der Menschen gehe. All das führt wohl dazu, dass der Landrat Werner Henning sich einerseits schon dafür aussprach, die CDU zur Linkspartei hin zu öffnen und andererseits für mehr Gelassenheit im Umgang mit der AfD auf lokaler Ebene warb. Werner Henning, es ist kompliziert.

Vielleicht zeichnet genau das diesen Mann aus der Sicht vieler Eichsfelder aus. Henning hat sich immer ferngehalten von der Parteipolitik und ihren Riten. Die CDU habe ihn aufgenommen, habe ihm ein zu Hause gegeben. Eine Heimat, lässt sich heraushören, ist die Partei nicht für ihn. Henning fremdelt mit ihr, mit dem Verblassen des christlichen Kerns. Parteikarriere hat der Landrat wohl auch deshalb nie gemacht, ein Angebot, Thüringer Innenminister zu werden, schlug er aus. Vielleicht wäre das auch nichts gewesen für ihn. Eigensinnig ist er schon. Henning selbst sagt es so: „Ich habe mich bemüht, mit den politischen Strukturen meinen Frieden zu machen.” Im Osten kommt das an. Viele fremdeln hier noch heute mit Parteien.

Freundlich im Ton, hart im Inhalt: Werner Henning bei einer Fahrt in seinem Dienstwagen. Der Landrat blickt skeptisch auf die Politik und ihre Rituale. © Julius Betschka

Ähnlich geht es Henning mit den Medien. Nein, er schimpft nicht über die Presse, aber wundern tut er sich schon manchmal. Seit er das mit der Bezahlkarte durchgesetzt hat, sei er mal der „Knallhart-Landrat“, mal der Unmensch. „Ich befinde mich in einem dauerhaften Rechtfertigungsmodus“, sagt Henning. „Im Eichsfeld hat sich noch kein Verein und kein Flüchtling beschwert.“ Erst am Morgen, sagt er, sei ein Fernsehteam aus Berlin dagewesen. Er habe genau vorrechnen sollen, wie viele Flüchtlinge nun wegen der Bezahlkarte das Eichsfeld verlassen hätten. „Was soll das? Wem bringt das etwas?“ Mit den Problemen von Werner Henning und seiner Eichsfelder Herde, so hört es sich an, hat diese Welt nicht viel zu tun.

„Ob wir noch so einen wie Sie kriegen, bezweifle ich“

In der Welt von Werner Henning wird lieber über Lösungen gesprochen. Probleme gibt es wahrlich genug. Wer ständig nur über die Probleme der Migration spreche, mache Integration doch unmöglich, sagt Henning. „Viele Menschen, auch die, die AfD wählen, sind liebenswerte Personen“, sagt Henning. „Oft hetzen Politiker die Menschen aber gegeneinander auf.“ Ständig gebe es neue Sprachnormen, Feindbilder oder Verordnungen, die das Leben regeln. „Eigentlich wollen die Leute aber in Ruhe gelassen werden.“ Auch das gehört für den Christen Werner Henning zur Freiheit, die den Ostdeutschen 1989 versprochen wurde.

19 Uhr, letzter Termin des Tages, die Urania-Bildungsgesellschaft im Städtchen Leinefelde. Ein schmuckloser Raum, 20 Stühle, die vergilbten Gardinen wohl noch aus Ost-Zeiten. Keine klassische CDU-Klientel, eher alte Linke. Nochmal Abschiedsworte, nochmal ein Rückblick auf fast 35 Jahre, nochmal zählt Henning seine drei Zahlen auf, als verdiente so eine lange Zeit im Amt auch einer besonders genauen Rechtfertigung. Zum Ende fragt der Landrat: „Kann ich durch das Eichsfeld gehen und jedem in die Augen schauen?“ Er antwortet selbst. „Ich glaube, Ja.“ Stille. Ein Mann mit schütterem Haar ruft plötzlich: „Sie waren ein guter Landrat. Ob wir noch so einen wie Sie kriegen, bezweifle ich.“ Männernicken.

Landrat Werner Henning blickt auf 35 Amtsjahre zurück. Sein Publikum ist eher links, doch der Landrat trotzdem beliebt. © Julius Betschka

Das Schloss in Heiligenstadt wird in einigen Tagen offiziell wiedereröffnet, gleichzeitig wird Henning dann seinen Abschied feiern. Alle Mitarbeiter sind eingeladen, dazu ein paar Gäste. Die langjährige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hat sich angekündigt, Landratskollegen und Ministerpräsident Bodo Ramelow. Er will nur nicht zu viel Tamtam, sagt Henning, keine Erinnerungstücke aus der Schlossmauer brechen. „Es wird auch keine Namenstafel von mir an der Wand geben, versprochen.“

Schon diesen Sonntag wird bei den Kommunalwahlen die Nachfolge von Werner Henning bestimmt. In vielen Kommunen im Freistaat zittern die demokratischen Parteien, Vereine und manch Unternehmer vor einer blauen Welle. Im Eichsfeld liegt laut einer Umfrage von Anfang Mai die CDU-Kandidatin deutlich auf Platz 1, dahinter folgen AfD, allerdings mit weitem Abstand. Niemand glaubt hier an einen Erfolg. Das ist vielleicht eine der wertvollsten Hinterlassenschaften von Henning.

Er selbst will am Wahltag schon in der Früh sein Kreuz machen, um 10 Uhr pünktlich in die Kirche sitzen und beim Gottesdienst die Orgel spielen, wie an jedem normalen Sonntag. Wenn schon der erste Wahlgang einen Sieger hervorbringen sollte, wird er wohl mal durchklingeln. Das war’s dann.