Die besten Serien und Filme der Woche Wenn du plötzlich fremd im eigenen Haus bist

1 The Tattooist of Auschwitz (Sky/Wow)

Gita (Anna Próchniak) und Lali (Jonah Hauer-King) versprechen sich gegenseitig das Überleben im Vernichtungslager Auschwitz. © Martin Mlaka / Sky UK

Der Film „The Zone of Interest“ schaut nicht über die Mauern in das Mauern des KZ Auschwitz-Birkenau, die Serie „The Tattooist of Auschwitz“ bleibt innerhalb dieser Mauern. Das tägliche Grauen bestimmt die sechs Folgen des Sky UK Originals (Sky/Wow), das auf den Erlebnissen des Holocaust-Überlebenden Lali Sokolov beruht, die Heather Morris in dem gleichnamigen Bestseller aufgeschrieben hatte.

Die Produktion hat ein Außen und ein Innen. Der 80-jährige Sokolov erzählt der angehenden Schriftstellerin Morris (Melanie Lynskey) von seinem Leben und Überleben im KZ, das nur durch die schier unglaubliche Liebe zu der Mitgefangenen Gita (Anna Próchniak) möglich wurde. Durch die schmerzvollen Erinnerungen wird der Witwer mit den traumatischen Geistern seiner Jugend konfrontiert.

Hier kommt die Serie zu ihrem Inneren. Die Erzählung wird durch die Szenen in Auschwitz visualisiert. Lali Sokolov, ein Jude aus der Slowakei, arbeitet als Tätowierer im KZ. Tagtäglich strömen die Todgeweihten und die Arbeitssklaven an ihm vorbei, bis eines Tages Gita auftaucht. Aus der individuellen Verzweiflung wächst der gemeinsame Entschluss, sich unter der ständigen Bewachung durch den unberechenbaren SS-Offizier Stefan Baretzki (Jonas Nay) gegenseitig am Leben zu erhalten.

Der junge Lali wird von Jonah Hauer-King gespielt, der alte von Harvey Keitel. Diese Doppelexistenz macht die Produktion doppelt interessant: Wie war Überleben in dieser Todesarena möglich, wie lässt sich später mit dem Überleben leben? Beide Schauspieler zeigen diese außerordentlichen Herausforderungen sehr eindringlich. Harvey Keitel führt vor, dass man aus Auschwitz zwar lebend herauskommen, Auschwitz aber niemals aus einem selbst herauskommen konnte. Und so merkwürdig es ist, so bemerkenswert ist es auch, dass der Nazi-Täter des Jonas Nay mal nicht der handelsübliche, also eindimensionale Unmensch ist. (jbh)

2 Männer und Feminismus. Geht das? (Arte Mediathek)

Philip Siefer hat ein Unternehmen gegründet, das nach feministischen Grundsätzen arbeitet und strukturiert ist. © © Gebrüder Beetz Filmproduktion

Feminismus ist eigentlich Frauensache. Ist diese Sichtweise noch zeitgemäß? Die Dokumentation „Männer und Feminismus. Geht das?“ (Arte Mediathek) porträtiert vier Männer, die sich dem grundlegenden Thema auf unterschiedliche Weise stellen. Einer von ihnen ist Bolewa Sabourin, Choreograph und Familienvater aus Paris. In einer gleichberechtigten Beziehung mit seiner berufstätigen Lebenspartnerin übernimmt er die Hälfte der Kindererziehung. Sein Ziel: Für seinen Sohn möchte er „Vorbild sein, ohne als klassisch männlich geltende Eigenschaften zu vermitteln“.

Unterstützt wird ein solches Umdenken auch von Fikri Anıl Altıntaş. Der Sohn türkischer Eltern wuchs ja eigentlich mit patriarchalisch geprägten Rollenbildern auf. Doch als HeForShe-Botschafter von UN Women Deutschland wirbt er nun für ein anderes männliches Selbstverständnis. Dem Thema der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern nähert der Comedian Moritz Neumeier sich auf humorvolle Weise. Manchmal tritt er im Rock auf. Das Publikum ist davon allerdings nicht nur amüsiert.

Gleichberechtigung, so zeigt der Film, ist ebenso ein Schlüsselthema der Arbeitswelt. So sei für ein feministisches Unternehmen „nicht mehr Akkumulation von Kapital das oberste Ziel“. Wie das funktioniert? Die Doku blickt hinter die Kulissen des Berliner Startups „Einhorn“, in dem hierarchiefrei Kondome produziert werden.

Eingeordnet werden diese Beispiele jeweils von Frauen. Gestandene Feministinnen wie Seyran Ateş oder Alice Schwarzer vermisst man allerdings. Dass stattdessen Kübra Gümüşay zu Wort kommt, die aufgrund ihrer Nähe zum politischen Islam kritisiert wurde, wirft Fragen auf. Sehenswert ist der Film aber dennoch. Das Thema ist relevant. (rie)

3 Der Mord an Emmett Till (Arte Mediathek)

Emmett Till wurde im Alter von 14 Jahren umgebracht. © REUTERS/Brian Snyder

Anfang September 1955 bilden sich lange Schlangen vor einer Kirche in Chicago. Dort ist die Leiche des 14 Jahre alten Emmett Till, der wenige Tage zuvor in einem Kaff namens Money im US-Bundesstaat Mississippi von Weißen gelyncht und erschossen worden war, öffentlich aufgebahrt. Das Gesicht des Teenagers wurde durch Schläge derart entstellt, dass Emmett anhand eines Rings identifiziert werden musste.

Außerdem lag seine Leiche drei Tage lang im Fluss Tallahatchie, ehe sie entdeckt wurde. Menschen fallen in Ohnmacht oder müssen gestützt werden, ehe sie die Kirche verlassen. Doch die öffentliche Aufbahrung in seinem Heimatort Chicago hatte die Mutter Mamie Till, die ihr einziges Kind verloren hatte, ausdrücklich gewünscht: „Alle sollten wissen, was Emmett Till zugestoßen war“, sagt sie.

Die US-Dokumentation „Der Mord an Emmett Till“ aus dem Jahr 2003, die nun in einer deutschsprachigen Fassung in der Arte-Mediathek abrufbar ist, führt mit erschreckendem Archivmaterial und einordnenden Interviews die Brutalität der Rassentrennung im amerikanischen Süden vor Augen.

Schwarze Menschen waren der Gewalt der Weißen schutzlos ausgeliefert, „verschwanden einfach“, wie sich eine Zeitzeugin erinnert. Hunderttausende waren – wie Tills Familie – bereits in den Norden geflohen. Der von Freunden und Mitschülerinnen als aufgeweckter, lebensfroher Teenager beschriebene Emmett Till fuhr jedoch im Sommer 1955 auf Einladung eines Onkels nach Mississippi und half bei der Baumwollernte.

Nachdem er es gewagt hatte, sich nach der weißen Frau eines weißen Ladenbesitzers in Money umzudrehen und ihr hinterherzupfeifen, wurde er vier Tage später entführt, gefoltert und getötet. Die Täter, der Ehemann und sein Halbbruder, wurden von einer ausschließlich mit Weißen besetzten Geschworenen-Jury für nicht schuldig erklärt. Das Medienecho war groß, und der Fall trug noch vor Rosa Parks' Verhaftung (nach ihrem mutigen Entschluss, die Rassentrennung in den Bussen von Montgomery zu ignorieren) zur Mobilisierung der Proteste in der schwarzen Bevölkerung bei

4 Dark Matter (Apple TV+)

Sein Leben ist wunderbar unbeschwert. Der Physikprofessor Jason Dessen (Joel Edgerton) lebt mit seiner schönen Frau Daniela (Jennifer Connelly) und ihrem Sohn in einem Familienhaus in Chicago. Doch ihre bürgerliche Idylle wird in der neunteiligen Serie „Dark Matter“ (Apple TV+) von einer äußeren, aber sogleich inneren Bedrohung gestört.

Nachdem der Professor bei der Feier seines Kollegen in einer Bar den Heimweg antritt, überfällt ihn ein maskierter Unbekannter, zwingt ihn in eine abgelegene Lagerhalle, um ihn dort zu narkotisieren. Als Jason aufwacht, ist zunächst nichts mehr, wie es war. In seinem Haus lebt plötzlich eine andere Frau, die ihn Ehemann nennt, auch das Haus selbst ist nicht wie in Jasons Erinnerung.

Er ist Fremder in einer Welt, die ihn wiederum sehr gut zu kennen scheint. Seine Mitmenschen staunen ehrfürchtig, wenn er vor ihnen steht. Edgertons Spiel zwischen Verzweiflung und Wahn macht Dessen von Beginn an zu einem hilflosen Helden, einem Jedermann in der Hölle.

Hilfe erhofft er sich von Daniela, die scheinbar nie seine Ehefrau war. Sie hätte es sein können, hätte er sich für sie und das Kind, statt für die Karriere entschieden. Jason begreift, in einer anderen Dimension zu sein. Seine Forschung war die Quantenphysik, die Parallelität verschiedener, unendlicher Universen, in der jede einzelne Möglichkeit seines Lebens ausbuchstabiert wird. Autor Blake Crouch adaptierte seinen gleichnamigen Was-wäre-wenn-Roman in eine intensive, dicht erzählte Dramaserie. Getragen wird die Spannung von der hocherotischen Chemie zwischen Edgerton und Connelly, die Regisseur Jakob Verbruggen in warme Farben taucht und „Dark Matter“ spannend auch unglaublich sexy macht. (fku)