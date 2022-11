Drei Last-Minute-Tipps für Donnerstag Zweimal Live-Musik und Lockdown-Fotos

Ganz richtig, wir kommen heute mal in schwarz-weiß daher. Doch das Programm für den Donnerstag ist trotz dieser Fotos alles andere als farblos: Im Huxleys können Sie den schönen Klängen der Avant-Rock-Jazzer von Stereolab lauschen, in Mitte wiederum gibt es feministischen Neofolk und wem nach Stille und Reflektion ist, der begebe sich nach Friedrichshain zu einer Ausstellung rund um Gastronomen in der Pandemie.

