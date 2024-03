Eintracht Frankfurt – Hoffenheim So sehen Sie das Bundesliga-Spiel im TV und Livestream

Heimvorteil für die Hessen? Dass die Eintracht ein heimstarker Verein ist, stellen die Frankfurter in der aktuellen Bundesliga-Saison unter Beweis: Nur eine einzige Heimniederlage gab es bislang für die Elf von Trainer Dino Toppmöller. Fans beider Mannschaften dürfen sich mutmaßlich auf eine torreiche Partie freuen: In den letzten sechs Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim fielen durchschnittlich mindestens vier Tore pro Spiel (27 Tore insgesamt).

Wann spielt Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim?

Die Bundesliga-Partie findet am Sonntag (10. März 2023) statt. Anpfiff ist um 17:30 Uhr im Waldstadion Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.