Folge 162 „Wochniks Wochenende“ Gedehnte Stadt, Vampire und die Work-Life-Balance

Für ausgedehnte Spaziergänge und Ausflüge an den längsten Tagen des Jahres (knapp 17 Stunden Licht am 21. Juni) versprechen die Wetterdienste überwiegend gute Bedingungen. Und weil sich Warmes auch räumlich ausdehnt, reicht die Kunststadt Berlin weit über ihre Stadtgrenzen: Rund 250 Kilometer nördlich, in Ahrenshoop an der Ostsee, befassen sich Berliner Künstler:innen um das Produzent:innentrio FrauVonDa mit der Kartografierung der Ostsee durch Songlines. Die von indigenen Einwohner:innen Australiens erdachte Kulturtechnik vermisst eigentlich das Outback durch Gesänge und Rezitative, die synchron zum Gehen vorgetragen werden.