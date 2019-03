11 Uhr

Das ganze Wochenende könnte man in den Bibliotheken der Stadt verbringen. Neidisch steht der Berliner vor dem Palast von Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz, bewundert das Treppenhaus der Bibliotheca Albertina, fühlt sich in den imposanten Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek gleich weise. Jedermann kann hier einkehren, sich auf die Bauhausstühle setzen, denken und dichten, in den gigantischen Beständen lesen oder an einer Führung teilnehmen (dnb.de). Und dann im angeschlossenen Buch- und Schriftmuseum lernen, wie die Helvetica oder Times New Roman erfunden wurden.

14 Uhr

„Nikolaikirche – offen für alle“, steht auf dem Fahrradständer. Das war das Motto des evangelischen Gotteshauses Ende der 80er Jahre, als die montäglichen Friedensgebete Tausende Menschen zum Protest bewegten und Leipzig zur Heldenstadt wurde. In der Ausstellung neben dem Altarraum liegt Erich Loests „Nikolaikirche“ über die heiße Zeit des Protests, in der kircheneigenen Bücherstube kann man den Roman auch kaufen. Der Geist wird fortgesetzt, noch immer finden jeden Montagnachmittag um fünf Friedensgebete statt.

Aber erst mal schnappt man verblüfft nach Luft. Alles so prächtig heiter und hell! Fast glaubt man, in einem Sommerschloss gelandet zu sein. Cremefarbene Bänke, zartrosa Säulen, aus denen grüne Palmen wachsen. Hinsetzen, genießen. Und hinterher einen Blick ins Antiquariat an der Nikolaikirche werfen. Filmreif.

16 Uhr

Wenn der Reclam Verlag, anno 1828 in Leipzig erfunden, schon nicht mehr hier arbeitet, so gibt’s seit Kurzem im alten Graphischen Viertel doch ein kleines Reclam-Museum mit großer Sammlung (Kreuzstraße 12). Ein spannendes Kellerkind. Der Westler erfährt, dass Reclam mal weit mehr als gelbe Heftchen bedeutete, nämlich brisante DDR-Literatur.

17 Uhr

Die halbe Stadt ein Park. So wandelt man durch den Palmengarten, über das Wehr, durch den Wagner-Hain, in dem die Schriftstellerin Rebecca-Maria Salentin einen Bauwagen zum Café „Zierlich-Manierlich“ umfunktionierte und so ihr Schreiben finanzierte. Im April wird ihre Nachfolgerin es wieder eröffnen. Schon jetzt herrschen Frühlingsgefühle im kahlen Park. Paare liegen sich in den Armen, radeln Hand in Hand, schieben einen der vielen Kinderwagen vor sich her. Kugelrund hängt die Sonne über den Bäumen am anderen Ufer.

17:30 Uhr

Ins Café der Galerie für Zeitgenössische Kunst ist der Schriftsteller Saša Stanišic gern gegangen, als er am nahe gelegenen Literaturinstitut studierte. Da sah das Café noch anders aus: Alle paar Jahre gestaltet ein Künstler den Pavillon, die aktuelle Version stammt von Markus Dreßen, Professor an der benachbarten Hochschule für Grafik und Buchkunst. Im Café „Das Kapital“ sitzt man unter farbenfrohen 70er-Jahre-Lampen, die im Spiegel der Fenster wie Lampions wirken. Gartenfest-Stimmung. Am Nachbartisch wird Literatur besprochen: „Ich hasse Houellebecq!“, sagt die junge Frau.

19Uhr

Noch ein Café?! Muss sein. Auch Schiller ging in Leipzig gern ins Kaffeehaus. Wo sonst soll man denn lesen und dichten. An der ruppigen Eisenbahnstraße des Ostens, Nr. 99, liegt die „Kulturapotheke“ mit angeschlossener Buchhandlung. Ein Gläschen Wein, ein Wichtelkrauttee, Lektüre. Behaglich dunkelgrün die Wände, aus Holz die Vitrinen. Fontane-Feeling. Während der Buchmesse werden hier wieder Lesungen stattfinden. Vom 21. bis 24. März verwandelt sich ganz Leipzig in eine Lesebühne: 3600 Veranstaltungen an 550 Orten. Auch für Einheimische eine Gelegenheit, die Stadt neu zu erkunden.