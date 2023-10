Alles beginnt im Kopf Wie wir trotz Steinzeithirn den Klimawandel stoppen

Der September war in Deutschland in diesem Jahr so warm wie noch nie seit Beginn der Temperaturaufzeichnung 1881. Mit durchschnittlich 17,3 Grad im bundesweiten Durchschnitt war er auch deutlich wärmer als die beiden bisherigen Rekordhalter, die September 2006 und 2016. Trotzdem saßen die allermeisten Menschen, die Verfasserin dieses Textes eingeschlossen, glücklich am Badesee oder im Biergarten, statt angesichts des fortschreitenden Klimawandels ins Handeln zu kommen.

Warum fühlen wir inzwischen hautnah, wie sich unsere Welt verändert, wissen über den menschengemachten Klimawandel und dessen Folgen Bescheid - und haben trotzdem mehr Angst vor Windrädern als vor den Folgen der Klimakrise? Antworten darauf gibt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner in dieser Gradmesser-Folge.

Unser Gehirn, so Urner, ist noch auf ganz andere Lebensumstände optimiert als diejenigen, die die heutige Umwelt für uns bereithält. „Unser Steinzeithirn“, sagt sie, „mag keine Veränderung“. Urner, die auch eine Professur für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln innehat, sagt aber auch: Wir sind zugleich neugierig und interessiert, wenn wir uns sicher fühlen.

Jeder Gedanke verändert unser Gehirn

Warum unser „Normal“ oft mehr ein Gefühl ist als ein Faktum, warum wir uns trotz erster Ablehnung oft ganz schnell an Veränderung anpassen können, und wie jeder einzelne Gedanke, jedes Gespräch unser Gehirn verändert, auch das sagt Urner im Podcast. Vor allem erläutert sie, wie wir als Menschen es trotz „Steinzeithirn“ mit dem Klimawandel aufnehmen können. Und warum wir besser Klimanotfall sagen sollten.

