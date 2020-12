In Trier ist am Dienstagnachmittag ein Auto durch eine Fußgängerzone gefahren. Wie der SWR berichtet, spricht der Bürgermeister der Stadt, Wolfram Leibe, von mindestens zwei Toten und 15 Verletzten. "Wir haben hier einen Amokfahrer in der Innenstadt", erklärte er.

Die Polizei bestätigte auf Twitter, dass es zwei Tote und mehrere Verletzte gegeben habe. Sie schrieb außerdem, dass der Fahrer festgenommen worden sei. Der Bereich solle gemieden werden. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Laut dem Trierer "Volksfreund" führ das Auto von der berühmten Porta Nigra in Richtung des Hauptmarktes. Der Fahrer hinterließ eine Spur der Verwüstung. das zeigen auch Augenzeugenvideos, die auf Twitter kursieren. Zwei Polizeihubschrauber kreisten nach dem Vorfall über der Stadt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Geländewagen, einen Range Rover handeln.

