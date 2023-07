Aufgabenverteilung im Alltag Glauben Sie wirklich, Sie erledigen so viel wie Ihre Frau?

Katharina Middendorf und Ralf Sturm teilen sich eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in Berlin. Zusammen schrieben sie unter anderem das Buch „Bereit für die Liebe! Wenn du denkst, es ist vorbei, fängt es eigentlich erst an“. Was gelingende Beziehungen brauchen, erforschen beide auch in ihrem Alltag als Patchworkfamilie. In der Tagesspiegel-Kolumne „Die Mythen der Liebe“ geben sie alle vier Wochen Einblick in ihre Erkenntnisse.