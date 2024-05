Autorin Stefanie Sargnagel im Interview „Eine gewisse Boshaftigkeit gilt in Österreich als normal“

Frau Sargnagel, Sie haben früher für 700 Euro im Monat in einem Wiener Callcenter gearbeitet, die Anekdoten darüber machten Sie als Autorin bekannt. Heute sind Sie eine der populärsten Schriftstellerinnen und Satirikerinnen Österreichs, ihre Lesetour ist teils ausverkauft. Wie fühlt sich das an?

Es ist absurd, weil ich nie davon ausgegangen bin, dass ich mal viel Geld haben werde. Ich habe auch nie dran gearbeitet, dass das anders sein würde. Das Verhältnis zu Geld ändert sich dann aber sehr schnell.

Inwiefern?

Ich kann ein bisschen nachvollziehen, wie realitätsfern manche Leute mit hohen Einkommen sind. Sie haben keinen Bezug dazu, wie es ist, wenn man im Supermarkt nicht die Sachen kaufen kann, auf die man gerade Lust hat. So ist es mir früher gegangen – aber ich war jung und es hat Spaß gemacht zu improvisieren.

Die Gesprächspartnerin Stefanie Sargnagel, eigentlich Stefanie Sprengnagel, geboren 1986, lebt und arbeitet als Autorin und Cartoonistin in Wien. Sie wuchs dort als Tochter einer Krankenschwester und eines Installateurs auf, brach als Jugendliche die Schule ab und später das Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste bei Daniel Richter. Bekannt wurde sie, als sie in den späten 2000ern Erlebnisse Anekdoten aus ihrem Alltag und ihrer Arbeit im Callcenter auf Facebook veröffentlichte – daraus entstanden ihre ersten Bücher („Binge Living – Callcenter Monologe“, „Fitness“, „Statusmeldungen“). Die Texte brachten ihr Drohungen aus dem rechten Milieu ein, zugleich wuchs ihre Fangemeinde. 2016 gewann sie den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Preis, 2020 erschien ihr erster Roman „Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin“. 2022 unterrichtete sie am Liberal Arts College in Grinnell einen Creative-Writing-Kurs. Die USA-Reise erarbeitete sie in „Iowa: Ein Ausflug nach Amerika“, erschienen im Rowohlt-Verlag.

Geben Sie jetzt mehr Geld aus?

Ich bin nicht aufgewachsen mit Bio und hochwertiger Qualität und nach wie vor gehemmt, mal etwas Teures zu kaufen, das länger hält. Ich habe auch immer in kleinen Wohnungen gelebt und fühle mich da wohl.

Was haben Sie im Callcenter fürs Leben gelernt?

Bis zu einem gewissen Grad finde ich es schade, keinen normalen Job mehr zu haben, weil man manche Lebensrealitäten nicht mehr auf dem Schirm hat. Im Callcenter hat man es mit einem Querschnitt durch die Bevölkerung zu tun. Man ist überrascht, wie irre oder überlebensfähig manche Menschen sind.

Sie sind jetzt 38, gehen weniger in Kneipen, dafür ins Fitnessstudio – bot der Exzess nicht auch Zugang zu den Abgründen, über die Sie früher oft geschrieben haben?

Ich habe über ein Milieu geschrieben, das die Leute interessiert hat, weil sie damit nicht viel zu tun hatten. Für mich war jeden Tag ins Beisl gehen nichts Ungewöhnliches. Den Exzess und das Trinken habe ich aber nie glorifiziert.

Sie sind an eine Uni im Mittleren Westen der USA als Gastprofessorin für „Creative Writing“ eingeladen worden, am Ende entstand daraus Ihr neues Buch „Iowa“. Sie haben selbst die Schule geschmissen, das Kunststudium abgebrochen. Wie war die Rückkehr an eine solche Institution?

Ich habe in solchen Institutionen nie funktioniert und mich wie ein Außenseiter gefühlt. Ich habe mich anfangs auch gefragt, was ich denen beibringen soll, ich mache meine Sachen ja sehr intuitiv.

In Ihrem Heimatland werde man „immer erst mal kritisiert und fertiggemacht“, sagt Ihnen im Buch eine österreichstämmige Professorin. Wie haben Sie das erlebt?

Ich habe viele Shitstorms bekommen. Damals haben mir ältere Menschen gesagt, das sei normal und in zehn Jahren wäre ich akzeptiert. So erlebe ich das auch. Ich werde nicht mehr angefeindet. Das scheint ein klassischer österreichischer Prozess zu sein mit Künstlern: Zuerst hasst man sie, dann werden sie Kult.

Die politischen Ereignisse der letzten Jahre hatten in Österreich etwas von Realsatire. Macht es Ihnen noch Spaß, sich damit zu beschäftigen?

Ich stelle zum ersten Mal fest, dass sich alles wiederholt, und ich habe das Gefühl, alle FPÖ-Witze gemacht zu haben. Von einem kreativen Standpunkt her ist es ermüdend, immer wieder Frauenfeindlichkeit und Gendern thematisieren zu müssen, weil es ständig wieder Rückschritte gibt.

Man erfährt in „Iowa“ auch viel über die Freundschaft zwischen Ihnen und der Berliner Musikerin Christiane Rösinger, die Sie begleitet hat. Dabei werden auch Unterschiede im Humor deutlich. Rösinger merkt an, dass die Österreicher „nie wissen, wann es zu unappetitlich wird“. Woran liegt das?

Die Geschmacksgrenze ist einfach anders. Was man in Österreich als normal und alltäglich empfindet, ist in Deutschland schon sehr „tief“ und ekelhaft. So eine gewisse Schwärze und Boshaftigkeit gilt in Österreich als normal.

Wie unterscheidet sich der österreichische Humor vom deutschen?

Deutsche sagen mir oft, sie wissen nie, was ernst gemeint ist und was nicht. Ich glaube, es wird viel unter den Tisch gekehrt und durch Humor verarbeitet. Österreich hat wenig große Städte, in den engen Dorf- und Landstrukturen muss man viel verdrängen, nur so funktioniert die Gemeinschaft.

Der österreichische Karikaturist Manfred Deix, der schmusende Bischöfe und den früheren FPÖ-Chef Jörg Haider in Strapsen gezeichnet hat, kannte keine Tabus. Er sprach einmal von einer besonderen Zuneigung gegenüber seinen Figuren. Wie sehr mögen Sie die Menschen, die Sie beobachten und darstellen?

Es gibt keinen Karikaturisten, der mich so berührt wie Deix. Seine Figuren haben Seele. Eine gewisse Grundzuneigung ist nicht schlecht, gerade, wenn man einen bösen Humor hat. Sonst wird es zynisch und grausam.

Wann hat Humor Sie das letzte Mal getröstet?

Gerade als ich bei Christiane war. Sie hat einen bitteren Humor und macht sich oft lustig über mich. Ich mag das, weil man sich selbst nicht so ernst nehmen muss.

Sie schauen gerne Reality-TV. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, würden Sie sich lieber wie in „Alone“ in der Wildnis aussetzen lassen, im „Dschungelcamp“ Ekel-Aufgaben lösen oder den Wiener Bauunternehmer Richard Lugner auf den Opernball begleiten?

Dschungelcamp fände ich am besten, aber die Prüfungen sind grauslich. Ich wurde mal angefragt für „Forsthaus Rampensau“. Eine Woche lang mit anderen in einem Haus wohnen und sehen, welche Dynamiken sich bilden, würde mich interessieren. Aber ich will nicht gefilmt werden.

Stefanie Sargnagels Buch „Iowa“, Rowohlt Verlag, 304 Seiten 22 Euro. © Rowohlt Verlag

Momentan läuft die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ mit männlichen Models. Moderatorin Heidi Klum wird kritisiert, weil sie deren Körper anzüglich kommentiert. Ist das jetzt umgedreht gerecht, oder völlig falsch?

Das ist Machtmissbrauch und umgekehrt auch nicht gut. Ich finde es manchmal aber sehr erkenntnisreich. Es wirkt gleich viel brutaler und unangenehmer, wenn man sieht, dass es bei Männern passiert, während es bei Frauen normalisiert wurde.

Sie meinten mal, Body Positivity sei das ärgste Survival-Training.

Mich nervt, dass es so abgetan wird, als würden sich dicke Menschen damit selbst belügen wollen. Ich komme aus einer Familie, wo Leute übergewichtig sind. Sie haben viel Zeit und Geld verschwendet für die Jagd nach einem Körper, den sie nie erreichen werden.

Was hat Ihnen zu mehr Selbstakzeptanz geholfen?

Mehr Sport machen, um sportlicher und nicht dünner zu sein. In der Serie „Girls“ habe ich zum ersten Mal im Fernsehen eine mollige Frau gesehen, die beim Sex gezeigt wurde. Das hat mich sehr entspannt und sich positiv ausgewirkt auf mein Selbstbild.

Ihre Freundin Christiane Rösinger hat Ihnen vom Tindern abgeraten und hält nichts von romantischen Zweierbeziehungen. Wie sehen Sie das?

Ich bin ein Beziehungsmensch, sehe in meinem Umfeld aber die Probleme. Es macht Menschen nicht glücklich, wenn sie die Zweierbeziehung als Ideal anstreben. Sie ist aber am einfachsten zu organisieren.

Von Beziehungen mit Künstlern raten Sie eher ab. Solche Männer würden nur eine Partnerin dulden, die in ihrem Schatten steht und den Alltag organisiert. Auch eine Frau mit Humor störe, wenn sie nicht über die Witze des Mannes lacht. Ist das so?

Es sind oft narzisstische Typen. In Christianes Band gab es immer ein Mitglied, das geweint hat, weil der Freund scheiße war, wenn zum Beispiel ein neues Album rauskam. In Momenten des großen Triumphs haben viele Männer das Gefühl, sie müssen die Frau kleinmachen, um wieder eine Ordnung herzustellen.