Bauernproteste in Frankreich Autofahrer durchbricht Straßensperre und tötet Landwirtin

Bei den in Frankreich andauernden Bauernprotesten hat es einen Todesfall und zwei Schwerverletzte gegeben. An einem Blockadeposten an einer Nationalstraße von Toulouse Richtung Andorra habe ein Auto eine Straßensperre durchbrochen und eine Landwirtin tödlich erfasst, teilte die Staatsanwaltschaft in Foix am Dienstagmorgen mit. Ihr Mann und eine Tochter seien lebensgefährlich verletzt worden.

Das Auto war trotz einer Sperrung auf die Nationalstraße aufgefahren und dann in der Dunkelheit auf eine Mauer aus Strohballen geprallt, hinter denen Demonstranten unter einem Zelt saßen. Der Wagen schleuderte gegen einen Traktoranhänger und erfasste die Opfer.

Die Staatsanwaltschaft geht der Mitteilung zufolge nicht von Vorsatz aus. Die drei Insassen des Wagens würden vernommen, der Fahrer sei nüchtern gewesen.

Landwirte stehen neben einem mit der französischen Flagge geschmückten Lastwagen. © AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

Nach einem Treffen von Agrarverbänden mit Premierminister Gabriel Attal am Montagabend weiteten die französischen Landwirte ihre Proteste aus. Südlich von Lyon wurde in der Nacht die wichtige Nord-Südautobahn A7 bei Albon von rund 20 Bauern mit ihren Traktoren in beide Fahrtrichtungen blockiert, wie die Präfektur mitteilte.

Blockade mehrerer Autobahnen

Im Bereich Toulouse in Südfrankreich dauerten die Blockaden mehrerer Autobahnen nach Angaben der Behörden am Dienstag an. Die Autobahn von Bordeaux Richtung Spanien wurde in Bayonne unweit der Grenze in beide Richtungen unterbrochen.

Der Bahnverkehr zwischen Bordeaux und Toulouse war durch protestierende Landwirte am Dienstag weiterhin behindert. Der Bahnbetreiber SNCF berichtete von Bränden nahe den Gleisen.

Der Protest von Frankreichs Landwirten dreht sich um Vorschriften, die Einkommenssituation, Energiekosten und wie in Deutschland auch um den Preis des Agrardiesels. In südlichen Landstrichen wird die Wasserversorgung der Betriebe außerdem durch den Klimawandel zunehmend zu einem Problem. (dpa)