Agrardiesel-Streit Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ruft Bund zu baldiger Einigung mit Bauern auf

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Bund aufgefordert, im Dialog mit den Bauern eine rasche Lösung im Agrardiesel-Streit zu finden. „Es ist dringend notwendig, dass man miteinander redet“, sagte Woidke am Montag auf der Grünen Woche in Berlin. „Ich hoffe, dass es bald eine Einigung gibt. Protest auf der Straße ist das eine, aber am Ende müssen sich alle an einen Tisch setzen und eine gute Regelung finden.“

Woidke forderte die Bundesregierung wiederholt auf, die geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Er betonte auch, die Landesregierung sei mit dem Landesbauernverband in einem engen Austausch.

Die Landwirte kündigten für diese Woche weitere Protestaktionen gegen eine schrittweise Abschaffung von Steuerentlastungen beim Agrardiesel an. Trotz der Protestwelle der vergangenen Woche rückte die Ampel-Koalition von diesen Plänen bislang nicht ab. (dpa)