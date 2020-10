An der Klappe sollt ihr ihn erkennen. Könnte man jedenfalls für den Citroen C5 Aircross Hybrid sagen. Das seit 2019 produzierte Modell kommt jetzt auch als sofort bestellbares Plug-in-Hybrid auf den Markt. Und die Klappe für den Ladeanschluss sitzt auf der Fahrerseite über dem Hinterrad – was mit raushängenden Stecker auf den engen Berliner Straßen nicht immer optimal ist. Egal, wir wollen ja nicht nur nörgeln. Der C5 Hybrid erweitert schließlich das Angebot für ein überaus gelungenes Fahrzeug für eine Kundschaft, die sich im städtischen Alltag umweltschonend fortbewegen will, und zugleich fernreise-mobil sein möchte.

Markante Rückleuchten mit 3D-Effekt - hinter der Klappe überm linken Rad sitzt die Ladebuchse. Foto: Citroen

Komfortabel und familienfreundlich

Mit dem C5 Aircross hat Citroen im vergangenen Jahr gezeigt, wie man mit pragmatischen Ideen einen komfortablen und familienfreundlichen SUV auf die Straße bringt. (Den Fahrbericht zur Vorstellung des C5 lesen Sie unter https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/c5-aircross-auf-die-bequeme-tour/23682028.html.) Nun sitzen unter der Haube der ziemlich massiv-aggressiven Front ein Verbrenner mit 132 kW und ein Elektromotor mit 80 kW einträchtig zusammen. Das kräftige Drehmoment von 320 Newtonmeter wird über eine gut abgestimmte Achtgang-Schaltautomatik ausschließlich auf die Vorderachse geleitet. Schon mit den 180 PS des aufgeladenen Vierzylinders war der viereinhalb Meter lange und vollbeladen knapp zwei Tonnen schwere C5 Aircross ausreichend motorisiert und zeigte vor allem im Sportmodus einen kräftigen Antritt. Den übertrifft noch einmal der anzugsstarke Elektroantrieb, der sich im dichten Stadtverkehr mit wechselnden Situationen positiv bemerkbar macht. Mit dem B-Modus kann eine deutlich verstärkte Rekuperation gewählt werden. Damit ist zwar noch keine Ein-Pedal-Fahrweise möglich, wie sie etwa der Polestar2 bietet, aber die Bremswirkung ist deutlich spürbar, sobald man vom Gaspedal geht. Außerdem hilft dieser Modus, die Batterie während der Fahrt zu laden. Positiv auf den Fahrkomfort wirkt sich die neuartige Advanced Comfort Federung aus. Die rein mechanisch-hydraulische Kolbenfederung, einst entwickelt für den Offroad-Motorsport, schluckt Querrillen und üble Schlaglöcher spursicher und gutmütig.

Zwischen Airbumps und Dachreling bietet Citroen viel Komfort und Platz auf fünf Sitzen Foto: Citroen

55 Kilometer Reichweite

Elektrisch kann bis Tempo 135 gefahren werden – danach übernimmt der Verbrenner. Bei einem Familien-SUV wirken freilich die sportlichen Schaltwippen am Lenkrad deplatziert. Der 13,2 kWh große Lithium-Ionen-Akku , die im Boden unter der Fahrgastzelle sitzt, ist für eine rein elektrische Reichweite von 55 Kilometern gut. Nun sind 55 Kilometer Reichweite, die bei flotter Fahrt auf der Autobahn bemerkbar zusammenschnurren, nicht viel. Da Pendler in Deutschland aber durchschnittlich 40 Kilometer weit fahren, ist das für eine umweltschonende Fahrt zur Arbeit durchaus ausreichend. Vorausgesetzt natürlich, man nutzt den Elektromotor, und will nicht nur den Umweltbonus mitnehmen. Dass der C5 beim Start immer erst in den Verbrennermodus geht, erleichtert ein umweltgerechtes fahren aber nicht unbedingt. Citroen gewährt übrigens für die Batterie eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern.

Der im kombinierten Betrieb ermittelte und umgerechnete Kraftstoffverbrauch wird mit 1,4 Litern Benzin auf 100 Kilometer angegeben. Über die eSave-Funktion kann eine rein elektrische Reichweite reserviert werden, damit man nach einer Überland-fahrt noch ausreichend Elektropower für den Stadtverkehr übrig hat. Fährt man im Elektromodus, leuchtet am Innenspiegel eine blaue Diode.

Komfortabel und übersichtlich: Alle Funktionen des Bildschirms sind sowohl mit Tasten als auch mit Berührung steuerbar. Foto: Citroen

Innen enorm geräumig und variabel

In der steilen Front betonen die beiden Querriegel mit den zweigeteilten LED-Leuchten – oben Tagfahrlicht und Blinker – die Massivität des 1,84 Meter breiten Fahrzeugs. Auch durch die beiden ziemlich bullig wirkenden Lufteinlässe darunter wird das kraftvolle Design betont. Gegenüber der robusten Front wirkt die glatte Heckpartie mit den hoch positionierten LED-Rückleuchten mit 3D-Effekt fast zurückhaltend. Im dellenträchtigen Stadtverkehr helfen an den Längsseiten die Kunststoffverkleidungen der Radkästen und die flächigen Airbumps, die mit farblich abgesetzten Applikationen ein Hingucker sind.

Der C5 Aircross präsentiert sich zwischen obligatorischer Dachreling und 230 Millimeter Bodenfreiheit enorm geräumig und variabel. Zum formidablen Dämpfungsverhalten des C5Aircross auf Strecken jenseits des glatten Asphalts tragen auch die hervorragenden „advanced comfort“ Sitze bei. Am Armaturenbrett hat Citroen extra für den Hybrid das volldigitale Kombigerät mit 12-Zoll-Bildschirm überm Lenkrad neu gestaltet. Das Ergebnis ist ein sehr klar strukturiertes und stylisches Anzeigeinstrument, bei dem sowohl Reichweite und Ladezustand als auch die Verkehrszeichenerkennung und Streckenführungs-Karte eingespielt werden. Beim querliegenden Zehn-Zoll-Touchscreen über der Mittelkonsole reicht eine Berührung aus, um sämtliche Fahrzeugparameter, die Media-Funktionen, das umfangreiche Konnektivitätsangebot, die Klimaanlage oder die Navigation zu steuern. Auch das Smartphone, das in der Ladeschale induktiv aufgeladen wird, kann über den Touchscreen bedient werden.

Klar und stylish: Citroen hat dem C5 Aircross Hybrid ein neues Cockpit-Display verpasst. Foto: Citroen

Bis zu 1630 Liter Kofferraum

Drei gleich breite Einzelsitze in der zweiten Reihe, jeder einzeln verschiebbar oder ganz umklappbar, machen aus dem Aircross ein Raumwunder. So können bis zu 1,90 Meter lange Gegenstände eingeladen werden, und trotzdem noch zwei Personen auf der Rückbank untergebracht werden. Werden alle Sitze umgeklappt, wächst das Gepäckvolumen im Handumdrehen von 580 auf 1630 Liter – so viel schafft in dieser Klasse niemand. Im großzügigen Innenraum kommen auch noch 33 Liter Ablagevolumen hinzu – etwa das geräumige Fach in der massiven Mittelkonsole. Übrigens serienmäßig mit Kühlung für die Getränke.

An einer normalen Haushaltssteckdose wird die Batterie in einer Nacht geladen; mit einer 32-Ampere-Wall-Box schafft man es in weniger als drei Stunden. Die Preise für den C5 Aircross Hybrid mit der reichhaltigen Ausstattungslinie „feel“ beginnen bei 39.400 Euro. Zieht man die Umweltprämie der Bundesregierung ( 4500 Euro) und dem Hersteller (2600 Euro) ab, ist der Hybrid ab 32.300 Euro zu bekommen. Im Verhältnis zur Konkurrenz ein gutes Angebot. Angesichts der reichhaltigen Sonderausstattungs-Listen mit bis zu 20 verschiedenen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen zum halbautonomen fahren kann der Preis aber noch steigen.