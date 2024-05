Das erstaunliche Comeback des Selbstbräuners Die Gen Z geht aus der Sonne

Für einen guten Teint haben Menschen schon ziemlich bekloppte Sachen unternommen. Die Influencerin Gesina Demes erzählte kürzlich auf ihrem Instagram-Account, dass sie oft die Straßenseite wechsele, um in der Sonne zu laufen. Oder sich selbst betrüge, indem sie nur eine Mikromenge Sonnencreme benutzt. Nach Sonnenbrand-rot komme ja immerhin braun.

Die Kommentarspalte unter dem Video der Ende 20-jährigen Demes zeigt, dass sie nicht die einzige mit einer Bräunungsmacke ist. Etliche User und Userinnen schreiben, dass es ihnen genauso geht oder bekennen sich dazu, monatelang unter der australischen Sonne gebrutzelt zu haben, nur mit Bräunungsöl eingecremt statt mit Lichtschutzfaktor 50.

Schuld ist Coco Chanel

Dabei sind unter den Kommentierenden nicht wenige, die ihr Verhalten selbst problematisieren – nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus ästhetischen. Denn Sonne macht Falten – und vor denen haben bekanntlich besonders die Jüngeren irre Angst. Aber könnte sich dadurch ein über Jahrzehnte etabliertes Schönheitsideal ändern?

Ich sah aus, als sei ich voller Energie. Coco Chanel nach einem Sonnenbad

Daran, dass sonnengebräunte Haut als hübsch gilt, soll einer kuriosen Legende nach Coco Chanel schuld sein. Als die Stilikone und Modedesignerin 1923 bei einem Yachtausflug an der Côte d’Azur ihren Sonnenschirm vergaß und mit einem ordentlichen Teint wieder von Bord ging, deutete sie die bis dahin verpönte Sommerbräune kurzerhand um und posierte in einem weißen Kleid für Fotografen. Später sagte sie: „Ich sah aus, als sei ich voller Energie.“

Seither ist Sommerbräune kein Zeichen mehr für Armut und Feldarbeit, sondern für ein entspanntes Leben, in dem man es sich leisten kann, viel Zeit im Freien zu verbringen. Sie strahlt Vitalität und Gesundheit aus. Dabei ist das nachweislich völliger Quatsch, denn intensive Sonneneinstrahlung steigert nicht nur das Risiko für Hautkrebs, sondern soll auch an 80 Prozent der sichtbaren Alterserscheinungen schuld sein – und genau das macht den Trend neuerdings so kompliziert.

Jeder Makel wird schnellstmöglich beseitigt

Denn seit Social Media die Verbreitung jedes Gesichts in Nahaufnahme ermöglicht, hat es eine ganz neue Bedeutung bekommen. Jede Unebenheit, Falte oder Narbe wird begutachtet, geprüft und im Idealfall schnellstmöglich beseitigt. Die logische Konsequenz dieser Entwicklung sind ellenlange Skincare-Routinen und die neue Mode, sich bereits mit Mitte zwanzig vorsorglich Botox spritzen zu lassen, bloß um auch nur den Anflug vermeintlicher Makel vorzubeugen.

Zudem kommt ein Sonnencreme-Wahn. Auf Tiktok und Instagram beschwören selbsternannte Hautpflegeexperten ihre Anhängerschaft, niemals ohne das Haus zu verlassen, auch nicht bei Regen. Etliche scheinen sich daran zu halten, selbst Teenager wollen ihrer Hautalterung vorbeugen. Unter #SPF50 findet man auf Instagram knapp eine Million Beiträge, in denen einige, die erst kürzlich mit dem Cremen begonnen haben, fürchten, wertvolle Sonnenschutz-Jahre verloren zu haben – und irgendwann älter auszusehen als die anderen.

Eigentlich müsste das alles dazu führen, dass Sommerbräune komplett out ist. Ist sie aber nicht. Zahlreiche Beautyfilter, die oft ein guter Indikator für angesagte Schönheitsideale sind, machen die Haut dunkler – und auch wenn man sich durch die Profile junger Menschen klickt, sieht man: Die Gen Z legt sehr wohl Wert auf einen ordentlichen Teint. Bloß: Wie macht sie das?

Das Revival der Selbstbräuner

Die kurze Antwort lautet: Entweder mit St. Moritz oder mit St. Tropez. Zwei Selbstbräunermarken, die dank großangelegter Marketing-Kampagnen in den vergangenen Jahren in sozialen Medien berühmt wurden. Ihr Unterschied: St. Moritz gibt es in der Drogerie, quasi als Discounterbräune, für weniger als zehn Euro.

St. Tropez dagegen ist die Luxusvariante, in der Parfümerie oder online für knapp 30 Euro erhältlich. Auf Youtube und Tiktok finden sich Produktvergleiche. Das Ergebnis: Angeblich soll St. Moritz einen eher rötlichen und St. Tropez einen oliven Hautton liefern.

Dass ausgerechnet Selbstbräuner ein Revival erfahren, ist insofern bemerkenswert, da sich Jahrzehntelang über diese Teint-Technik lustig gemacht wurde. Die Bräunungscreme „Maxibraun“ etwa, die in den 70er Jahren mit dem Slogan warb: „Gehen Sie nicht wie ein Bleichgesicht an den Strand, während alle anderen schon herrlich braun sind“ befeuerte den Spott mit Plakaten, auf denen Frauen merkwürdig verfärbte Gesichter hatten.

Aber scheinbar hat sich die Kosmetikindustrie weiterentwickelt. Zu den Lotionen werden nun spezielle Handschuhe empfohlen, die Streifen und Flecken vorbeugen sollen. In Tutorials zeigen Frauen, wie man mit der richtigen Verstreichtechnik ein besonders echt wirkendes Bräunungsergebnis erzielt.

Den ersten Selbstbräuner soll Chanel übrigens bereits 1924 auf den Markt gebracht haben. Als in den 30er Jahren die ersten Sonnencremes entwickelt wurden, zog das Unternehmen ebenfalls schnell mit. Offensichtlich ist Sommerbräune also immer ein ziemlich gutes Geschäft. Egal, ob es dabei um Bräunungsbeschleuniger, Teint aus der Tube oder Sonnenschutz geht.