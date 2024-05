Der „Wrong Guy“ vom BBC Was wurde aus Guy Goma?

Guy Goma wurde berühmt als „The Wrong Guy“. Nach einer Verwechslung bei einem TV-Interview wurde er als Internetstar berühmt, sein verwirrt dreinschauendes Gesicht landete auf Postern. Wie es dazu kam und wie es weiterging.

1 The Wrong Guy

Am 8. Mai 2006 interviewte die englische Journalistin Karen Bowerman Guy Goma live in der Sendung „News 24“ der BBC. Es ging um den Prozess der Firma Apple gegen das Plattenlabel Apple Corps und die Folgen für die Musikindustrie.

Bowerman erwartete den Technologieexperten Guy Kewney, doch an seiner Stelle wurde Goma ins Studio geleitet. Als dieser bemerkt, dass er in einem Live-Interview sitzt, ist er sichtlich schockiert. Doch statt den Fehler anzusprechen, beantwortet er die Fragen von Bowerman. Ob sie die Verwechslung bemerkte, ließ sie sich bis zum Ende des Interviews nicht anmerken .

Wie sich herausstellte, kam es zu der Verwechslung in der Lobby der BBC. Goma hatte dort auf ein Bewerbungsgespräch um eine Stelle in der IT-Abteilung des Nachrichtensenders gewartet. Guy Kewney, der Technologieexperte, wartete in einem anderen Empfangsbereich. Als der Produzent der Sendung kam, um Kewney abzuholen, wurde er vom Empfangspersonal an Goma verwiesen. Der Produzent frage ihn, ob er „Guy“ sei. Dieser bejahte und folgte dem Produzenten ins Studio.

2 Ruhm im Internet

Technologieexperte Guy Kewney sah den Auftritt Gomas im Wartebereich der BBC und sei schockiert gewesen. Im Anschluss an den Vorfall soll die BBC ein Interview mit Kewney aufgenommen haben, dies wurde jedoch nie ausgespielt. Später hat sich Goma während eines – eigens geplanten – BBC Interviews bei Kewney dafür entschuldigt, seinen Platz eingenommen zu haben.

Der Mann, den die BBC eigentlich interviewen wollte: der mittlerweile verstorbene Technologieexperte Guy Kewney. © Youtube

Zwanzig Minuten nach dem Live-Interview hatte Goma sein Bewerbungsgespräch. Es dauerte nur zehn Minuten, den Job bekam er nicht. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.

Stattdessen wurde Goma zur Internetberühmtheit – der Mitschnitt des Interviews ging viral. Drei Tage nach dem Vorfall wurde Goma klar, dass sein Video ein Millionenpublikum erreicht hatte. Sein Foto wurde in Zeitungen abgedruckt. Er traute sich nicht mehr, das Haus zu verlassen.

Das Interview wurde zu einer der berühmtesten Pannen der BBC. Im Internet wurden Poster mit dem überraschten Gesichtsausdruck Gomas verkauft. Die britische Comedyserie „IT Crowd“ drehte einen Clip in Anlehnung an das Interview.

3 Klage gegen die BBC

Gomas improvisierte Vorhersagen zur Zukunft der Musikindustrie im digitalen Zeitalter – dass Menschen künftig mehr Musik im Internet downloaden würden – stellten sich als überwiegend korrekt heraus.

Das Originalinterview ist auf der YouTube-Seite der BBC nicht mehr verfügbar. Stattdessen lud der Sender zehn Jahre später einen Zusammenschnitt des Patzers hoch – das Video wurde bisher 6,7 Millionen mal aufgerufen (Stand: Mai 2024).

Goma erhielt jedoch keinen Cent der Gewinne, die die BBC mit dem viralen Interview verdient habe, wie Goma vorheriges Jahr in der Show „Accidental Celebtrities“ erzählt. Zwanzig Jahre lang habe die BBC das Interview genutzt und daran verdient. Er habe die BBC kontaktiert, aber nie Rückmeldung erhalten. Deshalb kündigte Goma an, die BBC auf einen Teil der Einnahmen verklagen zu wollen. Über den Fortschritt dieser Klage ist nichts bekannt.

Heute arbeitet der 55-Jährige als Computertechniker für eine gemeinnützige Vereinigung, die Menschen mit Lernschwächen unterstützt. Außerdem plante er ein Buch zu schreiben mit dem Titel „The Wrong Guy“.