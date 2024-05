Die Gewalt an Berlins Schulen „Gegen ein Messer kann man sich nicht wehren“

Die Hand ist blass und bläulich verfärbt, die Finger wirken geschwollen, an dreien sind frische Nähte zu sehen. Sie waren abgetrennt.

Das Bild zeigt mutmaßlich die Hand eines Opfers: typische Abwehrverletzung. Die angreifende Person attackierte mit einem Messer.

Es ist ein sonniger Freitagmorgen Ende April, als auf dem Smartboard im freundlich hellen Neubauzimmer einer neunten Klasse der Neuköllner Clay-Schule überlebensgroß diese Hand erscheint. Vor ihr stehen, ernster Blick, in Uniform, die Polizistin Anja Dix,45, und ihr Kollege Ingo Rausch, 48. Nachdrücklich und langsam sagt der: „Man kann keine Klinge festhalten.“ Und: „Gegen ein Messer kann man sich nicht wehren.“ Bei Messern gilt: Renn weg, so schnell du kannst!

Seit fünf Jahren leitet Anja Dix das Jugendschutzteam der Berliner Polizei im Abschnitt 48. Mit ihrem Kollegen Ingo Rausch gibt sie regelmäßig Workshops zur Gewaltprävention in Neuköllner Schulen. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Anja Dix und Ingo Rausch sind Beamte im Abschnitt 48 im Süden von Berlin-Neukölln. Dix leitet dort seit 2021 das fünfköpfige Jugendschutzteam, in der Gewaltprävention arbeitet sie beinahe dreimal so lang. 37 Schulen liegen im Zuständigkeitsbereich ihres Abschnitts, regelmäßig bieten sie dort Präventionsveranstaltungen an wie jene an diesem Morgen. Sie heißt „Messer machen Mörder“.

Die Zahl der Gewalttaten an Berliner Schulen sei gestiegen, teilte die Polizei zu Beginn dieses Frühlings mit. Fünf Mal am Tag würden Polizisten im Durchschnitt an Schulen im Stadtgebiet gerufen, 1076 Mal insgesamt im Jahr 2023. Zwei Jahre zuvor – das allerdings mitten in der Pandemie – seien es noch 750 Einsätze gewesen.

Was ist der erste Fehler? Messer einstecken. Polizist Ingo Rausch im Präventions-Workshop „Messer machen Mörder“

Hier in Neukölln geht es dabei meistens um Körperverletzung, gefolgt von Beleidigung und Bedrohung. Doch auch Verbreitung pornografischer Inhalte findet sich in Anja Dix’ Liste der Straftaten aus dem Schuljahr 2022/23 in ihrem Abschnitt, sexuelle Handlungen an Kindern, Belästigung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Weswegen Ingo Rausch an diesem Morgen in der Clay-Schule nicht müde wird zu wiederholen, was der erste und kapitalste Fehler ist: „Messer einstecken.“ Denn wer eins einstecken hat, zieht es irgendwann.

Tote vor der Haustür, das ist verflucht nah

Die Präsentation der Beamten springt von Bild zu Bild: Tatorte aus ganz Berlin, viel Blut. Zwei Mädchen verlassen den Raum. Als sie wiederkommen, dreht eine Klassenkameradin sich zu einer der beiden um: „Hast du ein Trauma, oder was?“ Die schüttelt den Kopf. Unmöglich wäre es nicht in dieser Stadt.

142 Messerstecher im Jahr 2023 waren jünger als 14 Jahre

3482 Straftaten mit Messern passierten im Jahr 2023 in Berlin, 142 der Täter:innen seien Kinder gewesen, sagt Anja Dix. Kind heißt: jünger als 14 Jahre. 369 waren Jugendliche, 205 Heranwachsende, also 18 bis 21 Jahre alt. 14 Menschen seien gestorben. 61 Mal geschah laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2023 ein Messerangriff an einer Berliner Schule.

Opfer sein will niemand. Dass es keine Alternative sein kann, zu Täter oder Täterin zu werden, versuchen die Präventionsbeamten der Polizei den Jugendlichen klarzumachen. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Otto-Suhr-Allee, Bahnhof Zoo, Britzer Garten, Edisonstraße, die Tatorte sind den Schülern bekannt. „Ihr seid mit euren Füßen schon über Steine gelaufen, auf denen Tote lagen“, sagt Ingo Rausch, der mit seinen Ohrringen und Tätowierungen reichlich street credibility hat. Er blickt in die andächtig schweigende Runde. Tote vor der Haustür, das ist verflucht nah.

Der eigene Tod hingegen – mit 15 scheint er Lichtjahre entfernt. Die Möglichkeit zu sterben wirkt abstrakt. Es gibt ein paar Jungs, die trotz der präsentierten Blutlachen glauben, ein gezielter Tritt in die Weichteile ihres Gegners könnte den zum Umdenken bringen.

Unser letzter Messertäter war sieben oder acht Jahre alt. Polizistin Anja Dix leitet das Jugendschutzteam im Abschnitt 48

Da hilft es nicht, dass Anja Dix, athletische Kampfsportlerin, versichert, selbst ein Taekwondo-Meister würde so einem Kampf aus dem Weg gehen. Auf dem Smartboard erscheint das Bild eines weiteren mutmaßlichen Opfers mit künstlichem Darmausgang, später stichpunktartig der Weg eines guten Lebens, wie die Polizei es sich für die Zuhörenden wünscht: Schulabschluss, Familiengründung – nicht Gefängnis und lebenslanges Abzahlen von Schulden.

„Unser letzter Messertäter war sieben oder acht Jahre alt“, sagt Anja Dix. „Er hat eine Mitschülerin in die Hand geschnitten.“

Einer fragt „was guckst du?“ und am Ende gibt es Verletzte. Das kennen sie hier in der neunten Klasse.

„Habitualisierung durch Medienkonsum“

Erst kürzlich sagte die Berliner Polizeipräsidentin im Tagesspiegel-Interview, dass sie die Entwicklung der Fallzahlen bei Kindern und Jugendlichen mit Sorge sehe: sie nähmen zu. „Das ist ein bundesweiter, sogar europäischer Trend und nicht nur ein Berlin-Phänomen.“

Das „Berliner Monitoring für Gewaltdelinquenz 2023“, erstellt im Auftrag der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, verzeichnet einen deutlichen Anstieg von Jugendgewalt nach den Jahren der Corona-Pandemie. Besonders belastet sei im Jahr 2022 „erneut“ der Bezirk Mitte gewesen, gefolgt von Marzahn-Hellersdorf und Spandau. Was Gewalt an Schulen angeht, so kommt diese besonders häufig in Neukölln vor. Der Bezirk liegt vor Marzahn-Hellersdorf und Mitte.

Aber war insbesondere Schule nicht schon immer auch Ort der Gewalt? Prügeleien in der Pause, Ausgrenzung, Bandenbildung, dumme Streiche auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer – die auch nicht immer souverän handeln.

Thorsten Gruschke-Schäfer, 55, ist seit 2014 Leiter der Clay-Schule: etwa 1200 Schüler:innen, rund 150 Mitarbeitende. In seinem Büro steht ein Kontrabass, den zu spielen er leider kaum noch Zeit finde, erzählt er. Die Clay-Schule ist eine Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe und musikalischem Schwerpunkt, Anja Dix schwärmt noch immer von der letzten Musical-Aufführung, zu der die Beamten eingeladen waren.

Thorsten Gruschke-Schäfer leitet seit zehn Jahren die Clay-Schule im Süden von Neukölln. © privat

Und Thorsten Gruschke-Schäfer wiederum mag natürlich nichts auf seine Kinder und Jugendlichen kommen lassen – sei die Schule doch seit Jahren und zunehmend übernachgefragt. Dennoch beobachte er eine „Habitualisierung durch Medienkonsum“, was Gewaltbereitschaft und Toleranz angehe. Es scheint eine leichte Rechnung zu sein: Wer mehr gruseliges Zeug sieht, stumpft ab. Weil junge Menschen es immer früher sehen, werden Täter jünger.

„Jemand liegt auf dem Boden und man tritt nochmal nach“, sagt Thorsten Gruschke-Schäfer. „Das hätte man früher nicht gemacht.“ Er erzählt von Prügeleien, die im Krankenhaus enden und dass er mittlerweile eine polizeiliche Anzeige in bestimmten Fällen als notwendig erachte.

Jemand liegt auf dem Boden und man tritt nochmal nach. Das hätte man früher nicht gemacht. Thorsten Gruschke-Schäfer, Leiter der Clay-Schule

„Weil sie Grenzen aufzeigt“, sagt er und berichtet von einem beispielhaften Erlebnis mit einer Notausgangstür, dem Umgang und der Wahrnehmung der Schüler damit. Dieser Notausgang wurde als Ausgang genutzt, obschon das verboten war. Er hängte ein Schild an die Tür, es half nichts. Er hängte ein zweites darunter, das bei Nichtbeachtung des ersten mit einem Tadel drohte. Es half nichts. „Erst als die Konsequenz des Tadels und das Gespräch bei mir folgte, wurde die Regel beachtet.“

Es passiere mehr, sagt er, und was passiere sei heftiger. Ein Siebtklässler, der eine Lehrkraft bedroht und an die Wand drängt, zum Beispiel. Und hier, er sucht in den Fotos auf seinem Tablet nach dem mit dem Butterfly-Messer, das sie einem Schüler abnahmen.

Ein Mangel an Empathie

Wenn Anja Dix in Ruhe in ihrem Büro von den Menschen spricht, um die sich ihr Team kümmert, sagt sie „Kinder mit Baustellen“. Sie meint die Familien mit vielschichtigen Problemen, seien es Gewalt – auch sexuelle –, Süchte, Fluchterfahrungen, psychologische Erkrankungen, wenig Geld, Überforderung.

Viele Kinder seien gar nicht „bei sich“, sie könnten nicht ausdrücken, wie sie sich fühlen. Wie sollen sie dann Empathie mit anderen haben?

55 Prozent der Tatverdächtigen in ihrem Abschnittsbereich aus dem Schuljahr 22/23 seien strafunmündig gewesen, sagt sie, also jünger als 14. Mit Abstand die meisten sind Jungs. Sie nennt das Beispiel eines Sechsjährigen, der einen Mitschüler so massiv würgte, dass er Male am Hals hatte. Einem Zweitklässler nahm die Schule ein Messer ab. Ein 13-Jähriger verkaufte kürzlich in der Schule einen Schlagring. In einer Grundschule setzten Mitschüler einen Jungen auf einen Flaschenhals.

55 Prozent der Tatverdächtigen aus dem Schuljahr 2022/23 waren strafunmündig, also jünger als 14.

Wenn eine Schule ein Kind anzeigt – und die Eltern einverstanden sind – kommen Anja Dix und ihre Kolleg:innen für ein „normenverdeutlichendes Gespräch“ in die Schule. Dann sitzen sie dort mit dem oder der Tatverdächtigen, Mutter oder Vater und jemandem von der Schulsozialarbeit. Die meisten, mit denen sie sprechen, begehen in den folgenden sechs Monaten keine Straftat, sagt Dix.

Aber natürlich: Es gibt Mehrfachtäter. Es gibt Systemsprenger. Und es gibt Eltern, die ein solches Gespräch ablehnen. Es ist vorgekommen, dass ein Vater den Grundschullehrer seines Kindes verprügelte.

„Die Hemmschwelle sinkt“, sagt Anja Dix. Aber sie sagt auch: „Viele Kinder haben keine Möglichkeit, irgendwo erfolgreich zu sein.“

Anerkennung holen sie sich dann durch Gewalt. Wer die Demütigung komplett machen will, der filmt und verteilt das Video anschließend über soziale Netzwerke.

Mobbing bedeutet viele gegen einen. Das verdeutlicht Anja Dix den Schülern mit einer Zeichnung. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Einen Freitag zuvor folgen Anja Dix und Ingo Rausch dem Leiter der Walter-Gropius-Gemeinschaftsschule, Lars Neumann, in den Trakt der Mittelstufe. Die 7. Klasse, die sie besuchen, frohlockt: „Geil, Mathe fällt aus.“ Stattdessen gibt es einen Workshop zum Thema Cybermobbing.

Ein Chatverlauf, der eskaliert

Was Mobbing ist, wissen hier alle: viele gegen einen. Ratlosigkeit macht sich hingegen breit, als Ingo Rausch nach den Privateinstellungen der Social-Media-Konten fragt: Wer sieht was von euch? Welche Bilder und Informationen sind hochgeladen – und können im Zweifel verwendet werden?

Die beiden zeigen der Klasse einen fiktiven Chatverlauf. Ein Mädchen vertraut der Freundin an, in wen sie verliebt ist. Die tratscht es in einer Chatgruppe weiter, der auch die Ex-Freundin des Jungen angehört – und die Gruppe beschließt, das Mädchen fertig zu machen. Die Sache eskaliert und endet mit einer brutalen, abgefilmten Schlägerei. Bedrohung, Beleidigung, Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Verbreitung von Gewaltdarstellungen – gemeinsam werden alle Straftaten identifiziert.

Anhand eines fiktiven Chatverlaufs erklären die Polizeibeamten den Schüler:innen, welch unterschiedliche Straftaten in einem eskalierenden Mobbing-Fall vorkommen können. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

Als das Mobbingopfer von einem Jungen, der mit einem unerlaubt entwendeten Foto als ihr vermeintlicher Schwarm getarnt ist, in einem Chat um ein Nacktbild gebeten wird, es ihm schickt und die Gruppe der Mobber es an viele Mitschüler weiterleitet, wird die Klasse unruhig.

„Ist hier schonmal jemand um solch ein Bild gebeten worden?“, fragen die Polizisten. „Eine Freundin“, sagt ein Mädchen schließlich.

Ob sie Gruppen kennen, die andere drangsalieren? Nicken.

„Sagt eurem Lehrer Bescheid“, sagt Anja Dix, „oder einem anderen Erwachsenen.“

Eine Schülerin meldet sich: „Was sollen die Erwachsenen dann machen?“ Es ist eine traurige rhetorische Frage.

Die Psychologin Janine Neuhaus, die an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin lehrt und regelmäßig Lehrkräfte für ein „Training deeskalierenden Verhaltens in Konfliktsituationen“ schult, sieht die Lebenswelt vieler Kinder und Jugendlicher erschüttert: Corona, Klimakrise, ein Krieg in Europa.

Schule könne einiges kompensieren, was zu Hause nicht gut laufe, sagt die Psychologie-Professorin Janine Neuhaus. © Franziska Freinatis/Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR)

„Vieles, was wir für selbstverständlich genommen haben, ist es plötzlich nicht mehr.“ Das Gefühl, sich auf etwas verlassen zu können, sei verloren. Vor dem Hintergrund müsse man auch die Entwicklung hin zur Gewaltbereitschaft sehen. „Angst und Stress suchen ein Ventil.“

In der Schule: Handyverbot!

Historisch gesehen gebe es seit jeher einen „Kriminalitätsanstieg“ in der Jugend. „Kinder wollen sich ausprobieren, mal einen Schritt zu weit gehen, Regeln brechen, das gehört zur Entwicklung.“ Anschließend kämen die meisten auf den normalen Weg zurück – aber eben nicht alle. Zwar sei die Zahl der Gewalttaten seit den 90er Jahren stark rückläufig, auch dank Prävention. Doch schaue man heute genauer hin. „Wir sind sensibler geworden.“

Janine Neuhaus sagt, Schule könne einiges kompensieren, auffangen, was zu Hause vielleicht nicht ideal läuft. Sie liegt damit ganz auf einer Linie mit dem Schulleiter der Walter-Gropius-Schule Lars Neumann, der betont, seine Schule sei auch ein Schutzraum. 1050 Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse besuchen die WGS, viele kommen aus der unmittelbar angrenzenden Wohngegend, auch aus den Hochhäusern der Gropiusstadt.

Gewaltprävention fange für ihn schon beim Klassenklima an, sagt der Leiter der Walter-Gropius-Schule, Lars Neumann. © Tagesspiegel/Kitty Kleist-Heinrich

„Die meiste Gewalt passiert tatsächlich übers Internet“, sagt Lars Neumann, 65. In der gesamten Schule herrscht Handyverbot. Wer es dennoch mitnimmt und gar anschaltet, dem wird es abgenommen. Die Eltern müssen es abholen.

Manche, sagt Neumann, drücken es schon beim Verlassen des Gebäudes ihrem Kind wieder in die Hand.

Gewaltprävention, sagt Neumann, fange für ihn schon beim Klassenklima an. Morgens spricht deswegen jede Klasse erstmal eine halbe Stunde darüber, was gerade wichtig ist, was sie beschäftigt, was passiert.

Das verhindert nicht, dass die Polizei für 12 bis 14 normenverdeutlichende Gespräche pro Schuljahr bei ihm vorbeikommen muss. „Es wäre schön, wenn die Politik mal überlegt, wie sie mit der Problematik umgehen will“, sagt er. „Es gibt deutschlandweit keinen vernünftigen Plan.“

Den Schulen bleibt, die schlimmsten Einzelfälle weiterhin anzuzeigen – und auf den abschreckenden, belehrenden Effekt zu setzen. Die Polizei hofft, die steigenden Zahlen könnten für Aufmerksamkeit sorgen. Alldieweil die Kinder sich längst mit ihrem rauen Alltag arrangiert haben. Arrangieren mussten.