Hype um die Übergangsjacke Warum der Inbegriff deutscher Modemuffeligkeit jetzt hip wird

Es gibt Kleidungsstücke, die sind nichts Halbes und nichts Ganzes. Dreiviertelhosen gehören dazu, Westen, offene Trekkingschuhe oder: Übergangsjacken. Übergangsjacken wurden für Tage erfunden, an denen das Wetter unentschieden, also typisch deutsch ist. Für Tage, die weder warm noch kalt sind, weder regnerisch, noch sonnig.

Um bei solchem Wetter auf ein Kleidungsstück wie die Übergangsjacke zurückzugreifen, muss man vernünftig sein, ja, geradezu praktisch veranlagt. Man muss die eigene Eitelkeit hinten anstellen und ein höheres Ziel verfolgen, das irgendwas mit dem hierzulande weit verbreiteten Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ zu tun hat.

Das almanigste aller Kleidungsstücke

Dieser Spruch, verkörpert in einem Scheusal von Anorak in khaki oder braun, mit unmöglich vielen Taschen und einer unvorteilhaften Länge, über unzählige Nord- und Ostsee-Promenaden geschleppt, durch Einkaufsstraßen mitteldeutscher Großstädte und Naturschutzgebiete beim Gassigehen, galt bislang als Gegenteil von Eleganz und modischem Statement. Aber das ändert sich gerade.

Also, nicht die Übergangsjacke ändert sich, aber ihr Ansehen – womöglich mit weitreichenden Folgen. Denn wenn das almanigste aller Kleidungsstücke hip wird, dann könnte auch eine ganze Nation das werden – und zwar eine, die bislang eher als modemuffelig galt. Wie das möglich ist?

Die Übergangsjacke passt perfekt zum funktionalen Fetisch der Deutschen. Barbara Vinken, Modetheoretikerin

„Die Übergangsjacke“, sagt Modetheoretikerin Barbara Vinken am Telefon, „passt perfekt zum funktionalen Fetisch der Deutschen“. Alles müsse „quadratisch, praktisch, gut“ sein. Ein Bedürfnis, das sich mit der jahrhundertelangen gesellschaftlich aufgezwungenen Polemik gegen das Frivole und Oberflächliche erkläre, die nicht zur im Protestantismus gepredigten Bescheidenheit passe. „Die Übergangsjacke ist der Inbegriff des Bürgerlichen“, sagt Vinken, „nicht schmückend, aber sinnvoll“.

Praktische Klamotten sind schon eine Weile ziemlich angesagt. 2014 wurde das Schweizer Luxuslabel Vetements gegründet, dessen damals bahnbrechende Idee daraus bestand, Arbeiterklamotten zu horrenden Preisen zu verkaufen. Der Durchbruch gelang dem Unternehmen 2016 mit dem Hype um ein gelbes T-Shirt mit DHL-Logo darauf. Preis: 245 Euro.

In Wahrheit packt natürlich niemand mit an

Vinken sagt: „Ursprünglich war Kleidung dafür da, auszustellen, dass man jemand ist, der nicht zu arbeiten braucht. Mittlerweile sieht man die Schönheit aber in Menschen, die hart – und noch mit den Händen arbeiten.“ Das Begehren komme daher, dass es nicht mehr angesagt sei, als luxuriös lebender Aristokrat oder blöder Bourgeois gelesen zu werden, sondern als jemand, der anpackt. „In Wahrheit packt natürlich niemand mit an“, sagt Vinken, „aber die Mode kann sich Ästhetiken eben aneignen und umbesetzen.“

„Es nicht mehr angesagt, als luxuriös lebender Aristokrat oder blöder Bourgeois gelesen zu werden.“ Barbara Vinken, Modetheoretikerin

Neben den Arbeiterklamotten erreicht neuerdings auch Outdoorbekleidung die Laufstege. Laut einem Trendbericht der Strategieberatung McKinsey hängt das mit der Pandemie zusammen, die bei den Konsumenten ein gesteigertes Interesse an Aktivitäten in der Natur hinterlassen habe. In dem Ende 2023 veröffentlichen Papier prognostizieren die Autorinnen und Autoren: „Mehr Outdoor-Marken werden Lifestyle-Kollektionen auf den Markt bringen, während Lifestyle-Marken Outdoor-Elemente in ihre Kollektionen einbinden und somit die Grenzen zwischen Funktionalität und Stil verschwimmen lassen.“

Tatsächlich gibt es von Dior bereits einen beigen Windbreaker, der aussieht als käme er geradewegs aus der Wanderabteilung von Karstadt Sport. Die Outdoormarke Arc’teryx hat in Peking einen Flagship eröffent, der an eine hochpreisige Fashion-Boutique erinnert.

Einen Namen hat die Liebe zur vernünftigen Klamotte auch schon: Gorpcore. „Gorp“ steht für „good old raisins and peanuts“, hierzulande als Studentenfutter bekannt, das gerne als Snack für Wanderungen mitgenommen wird. Gorpcore suggeriert: Ich werde nicht frieren oder nass werden, der Schönheit meiner Jacke wegen.

Parallel dazu boomen Outdoorklamotten auf Second-Hand-Plattformen wie Vinted und Depop. Denn noch ein bisschen cooler, als eine überteuerte Dior-Outdoorjacke ist ein sonnengegerbter Jack-Wolfskin-Anorak, der tatsächlich schon mal einen Wald von innen gesehen hat. Und hier kommen die Kleiderschränke der deutschen Modemuffel ins Spiel.

Wer die Schätze im Keller und am Garderobenhaken hat, die sich internationale Fashionistas gerade wünschen, hat zwei Möglichkeiten. Entweder das große Geld im Internet mit der zwanzig Jahre alten Übergangsjacke machen (für ein richtig hübsch ausgeblichenes Teil kann man bis zu 150 Euro verlangen) – oder sie im Naturschutzgebiet noch etwas selbstbewusster tragen, quasi wie auf dem Laufsteg. So oder so können Sie, die gerade diesen Text lesen und solch eine Jacke besitzen, sicher sein, dass viele Menschen unter 30 extrem neidisch auf Sie sind. Auch mal ganz schön, oder?