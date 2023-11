„Die Worte passen oft nicht zur Realität“ Löst eine härtere Migrationspolitik wirklich Europas Probleme?

Herr Frouws, nach vielen Jahren liberaler Migrationspolitik wird die Debatte in Deutschland gerade härter. Politiker nahezu aller Parteien fordern schnellere Abschiebungen und generell eine restriktivere Asylpolitik. Wie bewerten Sie diesen Kurswechsel?

Es überrascht mich nicht. Deutschland hat in den vergangenen Jahren eine sehr große Zahl an Flüchtlingen aufgenommen und zuletzt stiegen die Asylanträge in ganz Europa wieder an. Nicht nur wegen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, sondern auch aus vielen anderen Ländern. Gleichzeitig versucht die Ampel-Regierung aber, eine große Zahl an Arbeitsmigranten ins Land zu bringen.