Die Ampel nach dem Asylkompromiss Die Grünen haben zu knabbern, die FDP jubelt

Die Müdigkeit ist Olaf Scholz anzusehen, als er um 2.47 Uhr die verbliebenen Pressevertreter im Bundeskanzleramt mit einem „schönen guten Morgen“ begrüßt. Doch der Kanzler wirkt auch zufrieden, wie er da zwischen den Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) aus Hessen und Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen sitzt. „Ich will nicht zu große Worte ergreifen“, sagt er und tut es dann doch: „Ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist.“

Ob die fast acht Stunden Verhandlungen tatsächlich in die Geschichtsbücher eingehen werden, mag dahingestellt sein. Doch für den Bundeskanzler stellt der Beschluss mit den 16 Ministerpräsidenten einen großen Erfolg dar. Ausgerechnet in der besonders strittigen Migrations- und Asylpolitik hat der Kanzler Führung geliefert und ein breites, parteiübergreifendes Bündnis geschmiedet. Von den Grünen bis zur Union steht irgendwann weit nach Mitternacht der Kompromiss.

Mit dem können aber nicht alle Parteien gleich gut leben – auch wenn am Tag danach alle Seiten die Deutungshoheit für sich beanspruchen. Vor allem die Grünen haben an einigen Beschlüssen zu knabbern. „Gut, dass es jetzt eine deutlich bessere Finanzierung der Kommunen gibt“, betont zwar Fraktionschefin Katharina Dröge die neue pro Kopf-Pauschale von 7500 Euro pro Flüchtling.

Viele Grünen sind sauer auf Winfried Kretschmann

Doch gleichzeitig rumort es in Dröges Fraktion angesichts der Zugeständnisse: Der Prüfantrag, ob Asylanträge auch in Nicht-EU-Drittstaaten erfolgen könnten, die Bezahlkarte für Geflüchtete und die Verlängerung des Asylbewerberleistungsgesetzes von 18 auf 36 Monate, in denen Geflüchtete nur ein Minimum an Unterstützung erhalten, stoßen vielen in der Partei übel auf.

Die Vorschläge sind eine Sammlung von Scheinlösungen. Der Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke kritisiert die Einigung der Länderchefs mit dem Kanzler.

„Die Vorschläge sind eine Sammlung von Scheinlösungen, an die zu Glück weder der Bundeskanzler noch der Deutsche Bundestag gebunden sind“, sagt der linke Grünen-Abgeordnete Julian Pahlke. Asylsuchende drei Jahre in Armut leben zu lassen, werde niemanden von der Flucht abhalten, kritisiert er. „Am Ende wird sich die Union dann wieder über fehlende Integration beschweren“, so Pahlke.

Am Nachmittag sieht sich Parteichefin Ricarda Lang genötigt, via X den Kompromiss einzuordnen. Die Einigung auf den sogenannten atmenden Deckel für die Kommunen sei ein großer Schritt nach vorne. „Die Absenkungen von Sozialleistungen und die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten sehe ich kritisch“, schreibt sie aber auch. Es ist der Versuch, die Grünen kurz vor dem Parteitag zusammenzuhalten. Zumal es große innerparteiliche Kritik am Vorgehen von Baden-Württembergs grünem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gegeben hatte, der sich gemeinsam mit den unionsgeführten Ländern für noch striktere Maßnahmen eingesetzt hatte.

Winfried Kretschmann und Vizekanzler Robert Habeck verhandelten bis tief in die Nacht im Kanzleramt. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Für die FDP hingegen ist diese Nacht, die für Scholz eine Befreiung ist, eine Genugtuung. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sieht „eine neue Realpolitik in der Migration“. Aus Kreisen des FDP-geführten Finanzministeriums hieß es, die Beschlüsse seien ein „wichtiger Schritt, um die Flüchtlingszahlen spürbar zu senken“. Sie leiteten eine „restriktivere Migrationspolitik“ ein; das sei, hieß es, „eine gute Nachricht für Deutschland“.

Bei der FDP kommt der Kompromiss auch deshalb so gut an, weil viele der Maßnahmen unlängst von FDP-Chef Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann via Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ vorgeschlagen wurden. „Durch die vielen Impulse der FDP kommt es jetzt zur Wende in der Asylpolitik“, ist sich FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer sicher. Das habe auch einen fiskalischen Nutzen. „Ziel unserer Asyländerungen sind niedrigere Zahlen in Zukunft, was dann auch die Haushalte für Bund, Länder und Kommunen entlastet.“

Vor der SPD-Fraktionssitzung am Dienstag waren viele Abgeordnete hingegen spürbar froh, dass man sich überhaupt hatte einigen können. Gedanklich waren viele schon beim nächsten Thema: dem Haushalt. Das Duo Olaf Scholz und Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef von der Parteilinken, versteht es bislang gut, die Partei bei der Asylpolitik auf Kurs zu halten. Rund um die Ministerpräsidentenkonferenz äußerte sich zwar der Juso-Vize Philipp Türmer kritisch – er warf Scholz im Tagesspiegel „Ablenkungsmanöver“ vor –, sonst blieb es aber ruhig. Mützenich hatte für die Fraktionssitzung nach dem Spitzentreffen schon lange zuvor unter anderem den Migrationsexperten Gerald Knaus als Experten eingeladen. Dieser ist, nicht ganz zufällig, einer der Ideengeber für die Asylverfahren in Drittstaaten.

Mützenich stützte den Kurs des Kanzlers und der Ministerpräsidenten schon vor Beginn der Sitzung: Der Fraktionschef sprach von „wegweisenden Beschlüssen“. Er hob mehr Abschiebungen und eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt als wichtige Elemente der Beschlüsse hervor. Allerdings hält er auch die Idee von Asylverfahren in Drittstaaten für nachvollziehbar. Der Gegner war an diesem Tag nach der Ministerpräsidentenrunde klar: Friedrich Merz, der sich von den Beschlüssen schon am Morgen wieder abgesetzt hatte. Mützenich warf dem CDU-Chef vor, das Thema „einfach nur spielerisch“ zu behandeln. Der Vize-Fraktionschef Dirk Wiese erklärte, es brauche nun „keinen vielstimmigen Chor weiterer, mal mehr, mal weniger sinnvoller Vorschläge“ mehr. Ein gemeinsamer Gegner, das spürte man auf der Fraktionsebene im Deutschen Bundestag, eint eben ungemein.