Er sollte für die Kantine sorgen Münchner Starkoch bei Razzia in „Reichsbürgerszene“ verhaftet

Sobald der Umsturz gelungen ist, würde er die Kantinen des neuen Reichs übernehmen und dort die Truppen versorgen – das wäre die Rolle eines Münchners Starkochs, der am Mittwoch bei einem der größten Anti-Terror-Einsätze der Bundesrepublik festgenommen wurde. Zuerst hat die österreichische Tageszeitung „Die Presse“ darüber berichtet.

Neben elf deutschen Bundesländern fanden die Razzien in Italien sowie in Österreich statt. Und dabei griffen die Ermittler auch im Nobel-Skiort Kitzbühel zu, wo besagter Starkoch in einem Hotel seine Gäste bekochte.

Laut mehreren Berichten deutscher Medien, darunter „t-online“, handele es sich dabei um Frank Heppner, Schwiegervater eines bekannten österreichischen Fußballers. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich mehrmals mit anderen mutmaßlichen Mitgliedern einer terroristischen Vereinigung getroffen habe, schreibt „Die Presse“.

Zudem soll der 62-Jährige zu einem „Führungsstab“ gehören, der für die Umsturzpläne und militärische Machtübernahme in Deutschland zuständig gewesen sei. Er sollte für den „Nachschub des militärischen Arms der Reichsbürger“ sorgen.

Heppner stehe auch in Verdacht für das Vorhaben der Truppe, Lebensmittel, Küchenutensilien und ein Notstromaggregat besorgt zu haben. Genauso wie ein Wohnmobil, das er mit seiner Kreditkarte bezahlt haben soll. Wie „t-online“ schreibt, befinde er sich auf dem Weg nach Karlsruhe zum Generalbundesanwalt. Dort werde die Haftfrage geklärt. (tsp)

