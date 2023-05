ESC-Favoritin Loreen im Interview „Ich finde die deutschen Auftritte überhaupt nicht so schlecht!“

Loreen, 2012 gewannen Sie den Eurovision Song Contest mit „Euphoria“, bei der diesjährigen Show, die am Samstag in Liverpool stattfindet, gelten Sie als Favoritin. Können Sie uns erklären, warum die Deutschen immer so schlecht abschneiden? Achtmal waren wir Letzter, vergangenes Jahr gab es gerade mal sechs Punkte für uns.

Ich finde die deutschen Auftritte überhaupt nicht schlecht! Ich meine, es wäre doch auch verdammt langweilig, wenn Dutzende Songs an den Start gehen würden, die wie mein Song „Tattoo“ klingen. Das will doch wirklich keiner! Ich jedenfalls will musikalische Diversität sehen. Am Ende des Tages wird es Menschen im Publikum geben, deren Geschmack ich nicht treffe. Stattdessen gefällt ihnen der deutsche Song. Ich finde das wundervoll!