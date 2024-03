Eskalation bei Rettungsversuch Panische Katze attackiert Feuerwehrleute – drei Verletzte

Wer eine Katze hat, weiß: Die Tiere haben ihren eigenen Willen – der sich auch mal gegen Menschen richtet, die das Beste für sie wollen. Nun hat eine renitente Katze bei einem Feuerwehreinsatz in einer Münchner Wohnung gleich drei Feuerwehrleute verletzt.

So trug sich der Vorfall zu: Die Einsatzkräfte hatten ein kleines Feuer in der Wohnung gelöscht, nachdem Bastelmaterial in Brand geraten war. Das teilte die Berufsfeuerwehr am Dienstag mit.

Weil die Wohnung verraucht war, wollte die Feuerwehr die sieben dort befindlichen Katzen in Sicherheit bringen. Einer der Feuerwehrleute versuchte, eine panische Katze an der Flucht ins Treppenhaus zu hindern. Das wurde ihm zum Verhängnis, da sich das Tier daraufhin in seinem Daumen festbiss.

Der Einsatzleiter konnte die Situation nicht entspannen

Doch damit nicht genug: Auch der zur Hilfe geeilte Einsatzleiter wurde in die Hand gebissen. Ein dritter Kollege mischte sich ein – und erlitt mehrere Kratzer.

Erst die schließlich eingetroffene Mieterin konnte das Tier beruhigen. Die restlichen sechs Katzen hätten sich kooperativ verhalten, teilte die Feuerwehr weiter mit.

Nach einer Entlüftung konnte die Frau mit ihren Katzen wieder in die Wohnung zurückkehren. Die drei verletzten Einsatzkräfte wurden ärztlich versorgt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. (AFP/dpa)