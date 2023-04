Essayist Pankaj Mishra „Das westliche Modell hat sein Haltbarkeitsdatum überschritten“

Herr Mishra, Sie behaupten in Ihren Essays eine direkte Kontinuität von der imperialen Herrschaft westlicher Länder über die Welt im 19. und 20. Jahrhundert bis zum Populismus eines Donald Trump und Boris Johnsons. Ist der Bogen da nicht etwas sehr weit gespannt?

Das glaube ich nicht. Was wir heute in den USA und im Vereinigten Königreich erleben, ist eine wütende Gegenreaktion der Nutznießer der weißen Vorherrschaft. Von Menschen, die nicht daran gewöhnt sind, in einer vielfältigen Welt mit vielen verschiedenen ideologischen und geopolitischen Machtzentren zu leben. Aber wenn Sie wollen, schlagen wir zunächst einen kleineren Bogen. Ich betrachte auch die Generation von Politikern wie Bill Clinton und Tony Blair, die sich von den heutigen westlichen Populisten stark unterscheiden, als ihre Vorläufer. Auch sie waren von einer fanatischen Überzeugung von der eigenen Überlegenheit getrieben – nur war diese in ihrem Fall noch in neoliberalen Schick verpackt.