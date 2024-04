Kulinarischer Kalender Wer trinkt schon gern allein

Geteilter Genuss ist doppelter Genuss. Die kommenden Tage bieten eine Reihe von Terminen für alle, die Wein, Essen und Gesellschaft lieben. Mit dabei: Frühlingsweine, Bratwürste, die Rückkehr des „anstößigen Weinmagazins“ und biodynamischer Besuch aus der Pfalz.

11. April: Frühlingsweine und Tapas mit Yvonne Heistermann

Auftakt für eine neue vierteljährliche Veranstaltungsreihe im Meliá Hotel Friedrichstraße, die Weingenuss und Tapas zusammenbringt: Sommelière Yvonne Heistermann stellt diesmal Frühlingsweine aus Spanien und Deutschland vor, von Cava über Weißwein und Rosé bis hin zum Rotwein. Der Abend im Tapas-Restaurant hat zwei Teile, zuerst die Verkostung, danach das Abendessen. Man kann wählen, ob man lediglich neue Weine kennenlernen will (29 Euro) oder am ganzen Programm teilnimmt (54 Euro).

Expertin für Weinentdeckungen und Speisebegleitungen: Sommelière Yvonne Heistermann. © Jacobi Fotografie

Wenn es um Wein und Speisebegleitung geht, ist Yvonne Heistermann ganz in ihrem Element. Als Ausbilderin und Präsidentin der Sommelier-Union teilt sie ihr Wissen mit Leidenschaft. 18 Uhr Aperitif, 18.30 Uhr Verkostung mit Yvonne Heistermann, 20 Uhr Abendessen mit Tapas und Weinen. Infos und Buchung hier.

11./12. April: Jonas Merold im „Dotori“

Küchenchef auf Tour durch die Stadt: Jonas Merold. © Ferdinand Dyck

Anfang Juni ist es endlich soweit, dann kehrt Jonas Merold in sein eigenes Restaurant in Neukölln zurück. Bis dahin tourt er durch die Stadt und bringt sein aromenstarkes Menü immer wieder auf andere Tische. Jetzt ist er für zwei Abende im „Dotori“ zu Gast, dem koreanischen Gastro-Pub in Weißensee. Mitgebracht hat er echte Merold-Klassiker, etwa Schalotten mit schwarzem Knoblauch und Buchweizen und die selbstgemachte Bratwurst. Vegetarische Alternativen sind vorhanden, das Menü kostet 49 Euro. Für die Getränke sorgt das „Dotori“-Team, das koreanischen Reiswein mit in die Speisebegleitung aufnehmen wird.

Infos und Buchung über „Dotori“.

16. April: Rückkehr des „anstößigen Weinmagazins“: „Schluck“-Party im Kühlwerk

Weine und Winzer feiern, bis die Gläser vibrieren. © Wineadventures

Nach mehrjähriger Schaffenspause meldet sich „Schluck“ zurück: Grund genug für „das anstößige Weinmagazin“, zu einer Party ins Kühlwerk einzuladen, natürlich zusammen mit 25 Winzerpersönlichkeiten. Mit dabei sind Charakterköpfe wie May, Immich-Batterieberg, Von Hövel, Harkamp, Kripsel und Esterhazy neben Entdeckungen wie Gröhl und Ottenbreit, die ihre besten Flaschen öffnen.

Los geht es mit dem Tasting um 18 Uhr, ab 22 Uhr steigt dann die Party (39 Euro). Wer will, kann ein vegetarisches 5-Gänge-Menü von Sternekoch Viktor Gerhardinger vom Pop-Up Rauschen buchen. Sommelière Marie Weskott von der NOMI Weinbar präsentiert dazu die Weine (Komplettpaket 89 Euro).

Info und Buchung hier.

19. April: Weingut Odinstal zu Gast im Rutz Zollhaus

Im Traubenglück: Winzer Andreas Schumann vom Weingut Odinstal. © Fabian Hensel Photography

Das Weingut Odinstal ist einzigartig: Umgeben von Wald liegt es ganz für sich in der Pfalz auf 350 Metern über dem Meeresspiegel. Ein Juwel, das beinahe vergessen war und wiederbelebt zu den spannendsten Erzeugern in Deutschland gehört. Das liegt nicht zuletzt an Winzer Andreas Schumann, der die Weinberge konsequent biodynamisch bewirtschaftet.

Um seine Weine von vulkanischem Basalt, Muschelkalk, Keuper und Buntsandstein persönlich vorzustellen, kommt Schumann ins „Rutz Zollhaus“. Im Rahmen der Winzerserie des Hauses gibt es ein 4-Gang-Menü mit Weinbegleitung vom Weingut Odinstal. Vorneweg gibt es Schumanns großartigen Sekt, auf den Tellern wird unter anderem Spanferkel „from Nose to Tail“ serviert.

159 Euro pro Person inkl. Aperitif, Weinbegleitung & Wasser, Einlass 18.30 Uhr, Start 19 Uhr. Infos und Buchung über „Rutz Zollhaus“.