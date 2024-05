Restaurantkritik Steakhaus Marzahn Überraschung am Stadtrand

Wir sind nicht sicher, ob wir in den vergangenen 36 Jahren Restaurantkritik mal was aus Marzahn drin hatten. Falls nicht, liegt dies wohl aber weniger am westlichen Tunnelblick, sondern eher daran, dass sich dort verdammt wenig tut. Und ehrlich: In Spandau oder Tempelhof sieht es nicht viel besser aus. Aber Marzahn ist auch besonders weit weg für alle, die nicht dort wohnen.

Das Steakhaus Marzahn also möge diesen Zustand nun ändern. Es handelt sich um ein absolutes Phänomen weit ab von der Routine der Grill-Ketten, das sieht jeder schon beim Blick auf die Speisekarte. Dort steht nämlich oben das Angebot „Ein Kilo Japan“ für schlanke 695 Euro. Dafür gibt es tatsächlich japanisches Wagyu-Fleisch, Miyazaki 5+, eine Rarität.

„Ein Kilo Japan“ für schlanke 695 Euro

Außerdem grillen sie in Marzahn australisches Wagyu, Steaks von der Creekstone Farm in den USA und argentinisches Black Angus, preislich langsam absteigend zum argentischen Filetsteak, 250 Gramm, für 49 Euro. Ein paar zubereitete Gerichte wie Hähnchen-Tempura oder Lachs mit Grünspargel sowie Hummer und Garnelen gibt es außerdem.

Hohe Qualität: Tunfisch-Tatar mit Avocado und Ponzu-Marinade. © Bernd Matthies /Tsp

Das Internet-Menü ist insofern irreführend, als es suggeriert, man könne praktisch alle Cuts mit allen Sorten haben – das stellt sich an Ort und Stelle als Irrtum heraus. So landeten wir relativ rasch beim Creekstone-Porterhouse, 1,2 Kilogramm für 179 Euro. Schade, dass diese Stücke nach Bestellung nicht roh vorgezeigt werden, das wäre eine kluge vertrauensbildende Maßnahme.

Steakhaus Marzahn Mehrower Allee 52, Marzahn, Tel. (030) 9349 7890, steakhaus-marzahn.de. Geöffnet Di-Fr 12-23, Sa/So 16-23 Uhr. Reservierung nur telefonisch Di-So 15-17 Uhr

Aber egal. Was da nach etwa einer Stunde herangetragen wurde, gefiel uns sehr: Gegrillt irgendwo zwischen medium und medium rare ohne trockene Ränder, offenbar einem dieser Brüllheiß-Grills entnommen. Sehr guter Geschmack, geschmeidiges Fett, gute Marmorierung. Im Preis enthalten vier Soßen von Béarnaise bis Chimichurri, die alle gut und individuell schmeckten, ausgezeichnete Pommes sowie Pistazien-Bundmöhren, die ziemlich hart waren; es wäre sicher besser, sie vor dem Grillen etwas vorzugaren.

Großzügig portionierte Crème brûlée mit aromatisch wenig ausgeprägtem Kirschsorbet. © Bernd Matthies / Tsp

Vorspeisen und Desserts werden hier kurioserweise mit der Warnung angeboten, die Preise seien nur in Verbindung mit einem Hauptgang gültig. Wir bestellten Thunfisch-Tatar, große handgeschnittene Stücke hoher Qualität mit Avocadowürfeln und Ponzu-Marinade (19 Euro) sowie einen Avocadosalat mit Parmesan, Kirschtomaten und Zitronenzeste (12 Euro), beides tadellos. Allerhand Tatars und Carpaccios sind auch verfügbar, wer mag, ordert Kaviar obendrauf.

Zum Abschluss: Ordentliche, großzügig portionierte Crème brûlée mit aromatisch wenig ausgeprägtem Kirschsorbet (9,50), am Nebentisch machte man sich erkennbar zufrieden über das Schokosoufflé her (16,50). Die Weinkarte bietet Normalkost wie den Nahesteiner Weißburgunder von Diel (42 Euro), aber auch ein paar Prestige-Granaten von Sassicaia bis Palmer, da dürfte jeder seins finden, der nichts Modisches sucht.

Das Restaurant ist für ein Steakhaus eher klein, plüschig-gemütlich eingerichtet und hinter großen Fensterscheiben, man kann sich wohlfühlen. Ob die Anfahrt lohnt? Das hängt vom Grad der Fleischvernarrtheit ab. Mir reicht die Portion erst einmal für eine Weile.